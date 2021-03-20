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Прейскурант продовольственных товаров магазина «Березка», 1975 год

Прейскурант продовольственных товаров магазина «Березка», 1975 год (46 фото)

Автор:
20 марта 2021 20:33
Метки: Магазины Берёзка   СССР   Фотографии.   интересно   
703
46
«Берёзка» — в СССР — сеть фирменных розничных магазинов, реализовывавших пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту (иностранцам) либо за сертификаты, позднее чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга (советским загранработникам — дипломатическим, военным и техническим специалистам, в частности специалистам «Зарубежстроя» и членам их семей).
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Метки: Магазины Берёзка   СССР   Фотографии.   интересно   
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27  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Да, перекосы были. Скажем дружно спасибо Хрущеву и его закону о ликвидации производственных и сельскохозяйственных артелей. С 1957 года всякая индивидуальная инициатива им была уничтожена и началась эпоха дефицита.
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3k
au3 10 минут назад
Интересно поглядеть на тех, кто в "березке" покупали муку и макароны....
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38k
parallax au3 6 минут назад
Наверное в 90-м такие были. ))
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38k
parallax 23 минуты назад
В Союзе было всё, но не для всех.
Коммунизм для избранных граждан и западных (загнивающих) гостей.
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822
Лучший Друг 48 минут назад
Вот эти то Чеки, иначе инвалютный рубли, и были теми самыми рублями, к которым $ стоил 64 копейки. С рублем СССР эта валюта не имела ничего общего кроме названия
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Севастьян 2 часа назад
Да уж.И куда сейчас эти чеки деть.Так и храню на память.
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
То, что в Советские времена можно было купить только за валюту в Березке, ну или у спекулянтов, сейчас в каждом супермаркете на полках просто так лежит
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41k
InfoVoin 2 часа назад
Были ещё магазины Альбатрос, но там были не чеки а БОНЫ, помню у моряка за 20 рублей купил один Бон ( они книжечкой чековой делались) и купил на них в 84-м году три пачки сигарет и пакет жевачек, помнится как монеты обернутые фольгой, угощал всех на дискотеке потом.
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6k
Majul InfoVoin 2 часа назад
Почти в каждой советской республике была своя "Березка" и называлась по своему, сохраняя принцип продаж за "чеки". В Белорусской ССР была Ивушка, в Латвии Дзинтарс, Украина по-моему Каштан, а Альбатрос вроде эстонская версия Березки
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41k
InfoVoin Majul 2 часа назад
Та не... в Феодосии был Альбатрос, это те- же Берёзки только в приморских городах.
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6k
Majul InfoVoin Час назад
Не буду спорить, в те временя в Крыму не был, но википедия мои воспоминания подтверждает
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзка_(сеть_магазинов)https://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзка_(сеть_магазинов)

Может это не аналог Березки, а просто магазин был, может морячки перепродавали на закате СССР.

Пока писал нагугил. И так и так было. Березка в Эстонской ССР - Альбатрос.
Аналог Внешпослыторговской Березки для дипломатов и технических специалистов командировавшихся заграницу в портовых городах от Торгпромтранса Минморфлота СССР для моряков были Альбатросы в портовых городах СССР
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822
Лучший Друг InfoVoin 47 минут назад
за 20 рублей купил один Бон

Вот он, реальный курс рубля на чёрном рынке
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27k
Snork Snorkoff InfoVoin 13 минут назад
Чеки Внешторгбанковские были, почему у вас они бонами звались - хз. Эхх, как сейчас помню свои первые кроссовки купленные там родителями за безумные для нас три рубля чеками. После отечественных кедиков это был какой-то космос. Именно тогда в моей пионерской головенке зародилась первая мысль, что где-то нас найопывают..
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