Прейскурант продовольственных товаров магазина «Березка», 1975 год

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«Берёзка» — в СССР — сеть фирменных розничных магазинов, реализовывавших пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту (иностранцам) либо за сертификаты, позднее чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга (советским загранработникам — дипломатическим, военным и техническим специалистам, в частности специалистам «Зарубежстроя» и членам их семей).
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Метки: Магазины Берёзка СССР Фотографии. интересно
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзка_(сеть_магазинов)https://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзка_(сеть_магазинов)
Может это не аналог Березки, а просто магазин был, может морячки перепродавали на закате СССР.
Пока писал нагугил. И так и так было. Березка в Эстонской ССР - Альбатрос.
Аналог Внешпослыторговской Березки для дипломатов и технических специалистов командировавшихся заграницу в портовых городах от Торгпромтранса Минморфлота СССР для моряков были Альбатросы в портовых городах СССР
Вот он, реальный курс рубля на чёрном рынке