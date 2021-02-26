Залипательные картины знаменитостей из смайлов

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Смайлы давно вошли в нашу жизнь. Мы используем их почти каждый день, чтобы выразить эмоции. А вот иллюстратор из США решил с их помощью нарисовать портреты знаменитостей.
Это иллюстратор с ником "yungjake"
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Дональд Трамп
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