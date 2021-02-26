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Залипательные картины знаменитостей из смайлов

Залипательные картины знаменитостей из смайлов (14 фото)

Автор:
26 февраля 2021 14:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   из смайлов   иллюстратор   картина из смайлов   прикольно   художник   шоу бизнес   
667
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Смайлы давно вошли в нашу жизнь. Мы используем их почти каждый день, чтобы выразить эмоции. А вот иллюстратор из США решил с их помощью нарисовать портреты знаменитостей.
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Метки: звезды   знаменитости   из смайлов   иллюстратор   картина из смайлов   прикольно   художник   шоу бизнес   
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