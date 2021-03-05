FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7536 постов • 708 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Искусство: автомобильный мир Такаши Мацуямы

Искусство: автомобильный мир Такаши Мацуямы (9 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   иллюстратор   искусство   фантазия   художник   
319
9
1
Такаши Мацуяма - японский художник, создающий картины, удивительно насыщенные автомобилями! Зарисовки мастера из жизни мегаполисов, плотно набитые отсылками к поп-культуре, кино, национальными нюансами и, конечно, автомобилями, должны были экспонироваться в выставочном центре Toyota MegaWeb в Токио во время Олимпийских игр 2020 года, но известная пандемия разрушила все планы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   иллюстратор   искусство   фантазия   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Красочный Mercedes-Benz G-Class в мексиканских традициях Красочный Mercedes-Benz G-Class в мексиканских традициях Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD Посмотрите как создаются цифровые шедевры по сюжетам культовых гонок прошлого Посмотрите как создаются цифровые шедевры по сюжетам культовых гонок прошлого Японская культура и итальянская красота: модельер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект Японская культура и итальянская красота: модельер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект Самый маленький серийный автомобиль в мире, разрисованный известным художником Самый маленький серийный автомобиль в мире, разрисованный известным художником
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

323654



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
3
81
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
0
255
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ученые обнаружили самую большую светящуюся в темноте акулу
0
4
Ученые обнаружили самую большую светящуюся в темноте акулу
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
0
47
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#кино#автомобили#приколы#знаменитости#позитив#авто аварии#актеры
#фото#прикол#факты#Россия#дтп#сша#полиция#СССР#Разное#китай
#животные#интересное#картинки#автомир#люди#подборка#аварии#шоу бизнес#кот#космос

На что жалуетесь?

Вернуться