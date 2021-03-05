Искусство: автомобильный мир Такаши Мацуямы

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Такаши Мацуяма - японский художник, создающий картины, удивительно насыщенные автомобилями! Зарисовки мастера из жизни мегаполисов, плотно набитые отсылками к поп-культуре, кино, национальными нюансами и, конечно, автомобилями, должны были экспонироваться в выставочном центре Toyota MegaWeb в Токио во время Олимпийских игр 2020 года, но известная пандемия разрушила все планы.
Мацуяма родился в 1957 году и долгое время был помощником Акиры Ториямы, широко известного в узких кругах японского художника, создателя комиксов манга. С 2011 года он занимается собственной серией публикаций Motor Panic, изображающей города со всего света. Самое ценное для нас - фанатов автомобилей, разнообразие и высокая плотность машин на картинах. Залипнуть можно на долго.
Таймс-сквер, Нью-Йорк - желтые такси всех поколений от Checker Marathon до Nissan NV200, а также Кинг-Конг и Человек-паук!
На создание зарисовки из жизни Таймс-сквер потребовалось 10 дней. Были сделаны наброски на бумаге, а сама картина родилась уже в цифровом пространстве. Когда художник рисовал Париж, он переключился на использование планшета и электронной ручки (или как это правильно называется?). Франция обошлась Мацуяме в 40 дней: планшет позволял менять масштаб и художник создавал столько деталей, сколько хотел. Видимо, просто не мог остановиться.
На улицах Парижа запечатлена масса французских машин, включая Citroen 2CV, Fecel Vega, такси Даниэля из фильма Люка Бессона, сверхзвуковой самолет Конкорд, а также Мона Лиза, сидящая в кафе!
Лондон. Двухэтажный автобус, Lotus 7, Ливерпульская четверка, переходящая дорогу по пешеходному переходу и масса других интересных деталей!
Забавно, что художник в одном интервью сказал, что никогда не бывал ни в Париже, ни в Лондоне...
Несколько работ посвящены Олимпийским играм в Токио.
Несколько работ посвящены Олимпийским играм в Токио.
Не состоявшаяся Олимпиада 2020 года. Масса концепт-каров, автомобиль-квадрокоптер, водородная Toyota Mirai, Century, GR Supra, есть даже чужеродный на японских дорогах пикап Toyota Tacoma
Олимпиада в Токио, 1964. Олдскульные японские авто, скоростной поезд Синкансэн, НЛО пробивает атмосферу...
К 60-летию завода Toyota Motomachi была подготовлена картина с множеством культовых Тойот: от дрифт-легенды AE86, до Lexus LFA
Не обошли вниманием и 25-летие музея корпорации Toyota в 2014 году.
Помимо собственно Тойот: 2000GT, Celica, AE86, Supra, присутствуют розовый Cadillac Eldorado, Willys времен Второй мировой, Mercedes-Benz Gullwing и многое другое. И над всеми пролетает De Lorean из фильма "Назад в будущее"
На многих картинах Мацуяма изображает себя (непременно в синей кепке) и своих детей. Но чтобы найти автора нужно внимательно изучить каждый уголок изображенных городов!
Выставка Мацуямы в MegaWeb все-таки состоялась, хоть и в виртуальном формате
На выставке картины экспонируются рядом с классическими автомобилями: Сан-Франциско сопровождает Chevrolet Corvette Sting Ray 1963 года, Токио - Toyota Crown S40, Лондон - Lotus Elan. Красотища!
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