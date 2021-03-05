Искусство: автомобильный мир Такаши Мацуямы

На создание зарисовки из жизни Таймс-сквер потребовалось 10 дней. Были сделаны наброски на бумаге, а сама картина родилась уже в цифровом пространстве. Когда художник рисовал Париж, он переключился на использование планшета и электронной ручки (или как это правильно называется?). Франция обошлась Мацуяме в 40 дней: планшет позволял менять масштаб и художник создавал столько деталей, сколько хотел. Видимо, просто не мог остановиться.