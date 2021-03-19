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Станок для заточки ножей своими руками

Станок для заточки ножей своими руками (15 фото)

Автор:
19 марта 2021 21:39
Метки: ножеточка   своими руками   сделай сам   точилка для ножей   
466
15
Описание изготовления ножеточки для дома.
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Метки: ножеточка   своими руками   сделай сам   точилка для ножей   
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9k
Kostick 2 часа назад
+ за инженерный подход. я давно перестал заморачиваться, кухонные тупо на войлоке правлю, или вулканите. если уж совсем лень, на точилке фискарс. режет хорошо, а теребонькать с маслами, этими станками (лански есть) уже лень.
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22k
Vazari Автор поста Kostick 2 часа назад
Согласен. Правильно заточенные, один раз ножи, можно просто править годами. Но тут случилось стечение обстоятельств. Плохая погода, свободное время и множество "железок" в кладовке, лежащих без дела.
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18k
Lesha86 6 минут назад
Я 1 раз потратился и купил на алишке стойку, набор алмазных камней для неё 100-400-800. И пару водных камней 1000 и 2000 грид.
Вот такую
https://aliexpress.ru/item/32965101932.htmlhttps://aliexpress.ru/item/32965101932.html

То, что в посте в прямом смысле из говна и палок.
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216
Сергей 40 минут назад
как по мне, конструкция рабочая. Исполнение не оригинальное. Не хватает этого, как его, шарнирного подшипника. Без него направляющая в отверстии болтается, угол гуляет и РК заваливает. Не значительно, но мой перфекционист лютует. При таком недостатке конструкции, мне думается, что паста ГОИ для заточки будет лишней, ибо эта операция залижит РК.
Лично я с такой конструкцией не замарачивался бы. Если сильно нужно, купил бы у китайцев за 30 баксов приблуду с поворотной держалкой. Кста, очень удобно, не нужно нож при смене образива и стороны нож заново закреплять, лепить малярную ленту на клинок, что бы не поцарапать полировку. Еще баксов на 10-15 взял бы алмазов, по две штуки каждого номинала. Алмазы у китайцев гуано еще то, но для бытовых целей их хватает с головой.
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22k
Vazari Автор поста Сергей Полчаса назад
Так я же писал, что нормальная точилка уже есть, просто оказалась в изоляции. Шарнирный подшипник было бы конечно лучше, но и деревяшка, пока не раздрочена, нормально справляется. Насчет пасты ГОИ- после нее, нож, который на последней фотке, сбривает волосы на руке.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
надо попробовать а то топ набор 25-30 тр стоит.
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Есть у меня такой... по тихой грусти мастерил, чтоб было чем руки занять.
Да, точит.. но по старинке быстрее и лучше получается.
Короче, как говорит Классик: "Изделие не то что бы полная, ху-й-ня... всего каких-то 60 полуляхов по прибору ПХМ-1".
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Мир сошел с ума...
Одни золингены об железку точат, другие для говна из консервных банок делают станки с выставлением угла заточки.
И даже не камни покупают, а, бля, шкурку на деревяшку лепят.

Аффтар, вот скажи честно - нахуа??? Затачивать вон то говно с последней картинки?
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22k
Vazari Автор поста Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ты текст прочитал в посте, или просто картинки полистал и метеоризм начался? Это ответ на нахуа. Встречный вопрос, можно тезисно-обоснуй, почему на последней картинке у меня-"говно". Умираю от любопытства).
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3k
Свирепый Бамбр Vazari 12 минут назад
Ты правда считаешь свой альмар чем-то хорошим? Если да и это не подделка, то как так можно было его ушатать?
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338
Youtube's Best Channel 2 часа назад
А наждачный диск на дрель? Неужели не было в строительном? Тут, походу, не угломер нужен, а
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338
Youtube's Best Channel Vazari Час назад
А на кой чёрт его точить острее, чем в начале? Достаточно наточить, чтобы резал то, что нужно резать.
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22k
Vazari Автор поста Youtube's Best Channel Час назад
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338
Youtube's Best Channel Vazari Час назад
Наконец-то. Не бойся, эти люди забирают тебя, чтобы помочь. Пей все таблетки, что они дают. Тебе полегчает.
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3k
lexa Youtube's Best Channel 10 минут назад
да ладно , не обижайся , просто твоим способом лучше точить форфоровые ножи
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3k
lexa 9 минут назад
керамические
пятница ж
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