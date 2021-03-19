Станок для заточки ножей своими руками

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Описание изготовления ножеточки для дома.
Весной прошлого года, находясь на самоизоляции,сделал несколько удачных интернет покупок. Одна из них-неплохая ножеточка, с помощью которой, удалось привести все домашние ножи в идеальное состояние.Примерно такая , как на рисунке ниже. В интернете их легион.
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Осенью я вывез ножеточку на дачу и благополоучно ее там забыл. Вспомнил об этом только зимой, когда решил подточить ножи... Увы, бешенные снегопады сделали поездку на дачу невозможной, наверное до апреля. И тут родилась идея сделать альтернативный вариант из подручных материалов при поддержке близко расположенного строительного магазина.
Прикинув, что может понадобиться, я перерыл чулан и съездил в магазин. Все что понадобится- на этой фотке. Оговорюсь зараннее. Дело довольно простое, поэтому, я предлагаю Вам не подробную инструкцию, а скорее описание.
Из основных деталей на фотке метровая шпилька с резьбой, диаметром 10мм, которую я распилил 60 на 40, и алюминиевая трубка, которая налезает на эту шпильку.
Из основных деталей на фотке метровая шпилька с резьбой, диаметром 10мм, которую я распилил 60 на 40, и алюминиевая трубка, которая налезает на эту шпильку.
На противоположном конце доски, с обратной стороны просверлил сквозное отверстие и установил площадку. Это будет приемная часть зажима для ножа.
С обратной стороны установил такелажную пластину, рассверлив центральное отверстие под болт 8мм. Этот узел будет держать лезие ножа во время заточки.
Поводок для наждака я сделал из второго куска шпильки. С помощью двух гаек и широких шайб,я зажал между ними деревянный брусок длиной 20см.На остаток шпильки надел трубку, и тоже прикрепил ее гайкой.
В качестве шарнира между стойкой и затачивающим поводком я использовал кусок бруска, который рассверлил в двух плоскостях. Канал, который будет "ездить" по вертикальной стойке, я усилил кусочком трубки, а канал, в котором будет ходить поводок, я рассверлил дрелью в вертикальной плоскости, чтобы поводок мог легко менять угол.
Вот так выглядит собранная точилка. Нож крепится с помощью болта и такелажной пластины. Угол заточки выставляется с помощью перемещения гайки на вертикальной сойке под брусочком и фиксируется гайкой над брусочком. Брусочек при этом свободно вращается в горизонтальной плоскости, а поводок свободно в нем ходит вперед-назад и принимает заданный угол.
В качестве точильного элемента я использовал наждачную бумагу, которую прикрепил к бруску двусторонним скотчем.
Для качественной заточки, необходимо выдержать правильный угол по всей длине ножа. Для выставления угла я скачал на телефон угломер. Их в инете сотни. Можно выбрать любой по вкусу. Они превращают телефон в очень точный угломер.
Универсальным углом заточки считается угол в 30градусов. Это означает, что каждую сторону ножа мы затачиваем под углом в 15 градусов.Выставляю угол, фиксирую его гайками и плавными движениями начинаю заточку.
Ну, и окончательный этап- доводка заточенного лезвия на кожанном ремне, натертом пастой ГОИ. Результат, хоть и был ожидаемым, но, все равно приятно порадовал.
Повторюсь. Этот пост не является четким руководством по изготовлению, но выложенной информации вполне достаточно, чтобы при желании сделать аналогичное устройство, внося в него те или иные поправки по своему усмотрению. Мой экземпляр привел в порядок все нуждающиеся ножи и был благополучно разобран и убран в кладовку до следующего раза.
Авторский пост
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Вот такую
https://aliexpress.ru/item/32965101932.htmlhttps://aliexpress.ru/item/32965101932.html
То, что в посте в прямом смысле из говна и палок.
Лично я с такой конструкцией не замарачивался бы. Если сильно нужно, купил бы у китайцев за 30 баксов приблуду с поворотной держалкой. Кста, очень удобно, не нужно нож при смене образива и стороны нож заново закреплять, лепить малярную ленту на клинок, что бы не поцарапать полировку. Еще баксов на 10-15 взял бы алмазов, по две штуки каждого номинала. Алмазы у китайцев гуано еще то, но для бытовых целей их хватает с головой.
Да, точит.. но по старинке быстрее и лучше получается.
Короче, как говорит Классик: "Изделие не то что бы полная, ху-й-ня... всего каких-то 60 полуляхов по прибору ПХМ-1".
Одни золингены об железку точат, другие для говна из консервных банок делают станки с выставлением угла заточки.
И даже не камни покупают, а, бля, шкурку на деревяшку лепят.
Аффтар, вот скажи честно - нахуа??? Затачивать вон то говно с последней картинки?