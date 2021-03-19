Станок для заточки ножей своими руками

Прикинув, что может понадобиться, я перерыл чулан и съездил в магазин. Все что понадобится- на этой фотке. Оговорюсь зараннее. Дело довольно простое, поэтому, я предлагаю Вам не подробную инструкцию, а скорее описание.

Из основных деталей на фотке метровая шпилька с резьбой, диаметром 10мм, которую я распилил 60 на 40, и алюминиевая трубка, которая налезает на эту шпильку.