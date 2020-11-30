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Мужчина потратил 2 года, чтобы построить кукольный домик

Мужчина потратил 2 года, чтобы построить кукольный домик (16 фото)

Автор:
30 ноября 2020 09:15
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   красота   кукольный домик   люди   своими руками   сделай сам   фото   
621
16
Кукольный домик - одна из лучших игрушек в детстве каждого ребенка.
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Метки: в мире   красота   кукольный домик   люди   своими руками   сделай сам   фото   
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Nefrion Час назад
Красота!

Осталось обставить все, кроме библиотеки.
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25k
Acu900 9 минут назад
Я бы такое ребенку в качестве игрушки не отдавал бы. Маленькие дети вряд ли поймут что это произведение искуства и результат двухлетней кропотливой работы разнесут за пару минут. А вот поставить на видное, но недоступное для маленьких детей место для украшения - в самый раз...
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90
Анна Анна Час назад
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