Мужчина потратил 2 года, чтобы построить кукольный домик

Джимми Ландерс — мастер-строитель. После того, как он ушёл из корпоративных продаж, его жена попросила его построить ей кукольный домик. При этом не просто кукольный домик, а исторически точную конструкцию с мастерски выполненными деталями и потрясающим дизайном.



В итоге Ландерс потратил 2 года на строительство «The Sahlberg», кроме того, он поручил не менее выдающейся группе мастеров создать изделия, которые бы смогли воплотить его видение в жизнь.



Джимми обычно проводит до 18 часов в своей домашней студии, работая над своими миниатюрными сокровищами. В настоящее же время он трудится над мега-миниатюрой в стиле Тюдоров, вдохновлённой домами, построенными в период возрождения Тюдоров в Соединённых Штатах Америки в начале 20-го века.