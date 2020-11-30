Мужчина потратил 2 года, чтобы построить кукольный домик

Кукольный домик - одна из лучших игрушек в детстве каждого ребенка.
Этот самый настоящий шедевр искусства, архитектуры и дизайна не является детской игрушкой и представляет собой современную версию домов-шкафов, популярных у женщин определённого социального класса в XVIII и XIX веках.
Потрясающий образец дизайна и архитектуры кукольного домика
Светодиодное освещение стратегически размещено по всему корпусу, чтобы создать сочетание как естественных, так и эффективных решений, связанных со светом, которые помогают устранить тени. В люстрах и бра используются традиционные лампы накаливания, создающие эффектный вид, в то время как витражи освещаются оригинальной панелью освещения, созданной специально для «The Sahlberg» (название данного уникального домика), чтобы воспроизвести естественное освещение. В некоторых комнатах имеются дополнительные розетки для дополнительного освещения стола и пола, находящиеся под напряжением. Обширная электронная система, использующая как круглые, так и ленточные провода, была создана в 3-х секциях с 3-мя источниками питания постоянного тока с простым доступом, расположенными под столом шкафа.
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Дом-шкаф, был изготовлен мастером-миниатюристом Джимми Ландерсом
Необычный 9-комнатный деревянный корпус из твёрдых пород дерева, созданный мастером-строителем Джимми Ландерсом (Jimmy Landers), представляет собой шедевр миниатюрного искусства, архитектуры и дизайна с изысканно оформленными комнатами, включая 3-этажное большое фойе, 2-этажную библиотеку, обшитую деревянными панелями, столовую, гостиную, главную спальню, а также спальню для гостей. Стоит сказать, что представляет мистера Ландерса при продаже этого изделия и принимает все добросовестные предложения Даррен Скала (Darren Scala) из D. Thomas Fine Miniatures.
Многоуровневое фойе и библиотека с деревянными панелями
Эффектное 3-этажное большое фойе с изогнутыми лестницами, выполненными со шпинделями ручной работы и перилами из красного дерева, ведёт к великолепному центральному куполу из цветного стекла, созданного Барбарой Сабиа (Barbara Sabia). Полы в домике изготовлены из красного дерева и мрамора, помимо этого, тут есть кессонные потолки, латунные люстры, тройные витражи и гипсовые камины (некоторые с искусственной отделкой) — это только лишь некоторые из сложных деталей, составляющих этот шедевр.
Медно-кессонный потолок с ручной ковкой
Библиотеку выделяет потрясающий кессонный потолок с медными панелями ручной ковки и деревянными балками с чёрным акцентом, а также впечатляющий потолок со скошенными панелями на нижнем уровне, облицованный декоративной древесиной.
Многоярусная латунная люстра в центральном зале и витражный купол
Пол в вестибюле выложен из более чем 2000 индивидуально уложенных мраморных плиток и покрыт традиционным раствором. Над головой же висит потрясающая двухъярусная люстра из латуни, созданная Линдой Орлефф (Linda Orleff).
Многоярусная люстра из латуни выполнена в викторианском стиле
Украшенная, как говорят, по-богатому и изготовленная на заказ двухъярусная люстра из латуни в викторианском стиле с молочно-белыми акриловыми шарами отбрасывает мягкий жёлтый свет на библиотеку, как и несколько координирующих бра, обрамляющих обшитые панелями дверные проёмы второго этажа.
Винтовая лестница с деревянным основанием с инкрустацией, балясинами из латунных стержней, ступенями из вишнёвого дерева с гравировкой и изогнутыми перилами из твёрдой древесины ведёт на площадку верхнего уровня.
Винтовая лестница с деревянным основанием с инкрустацией, балясинами из латунных стержней, ступенями из вишнёвого дерева с гравировкой и изогнутыми перилами из твёрдой древесины ведёт на площадку верхнего уровня.
Вид на витражный купол из центрального зала
Потрясающий центральный купол из цветного стекла от Барбары Сабиа украшен вручную вырезанным свинцовыми вставками и сочетанием скошенной кромки, клея и текстуры матового стекла. Размеры купола, имеющего эффект естественного освещения и изготовленного Карлом Сальбергом (Carl Sahlberg): 13 дюймов (33 см) в длину и 3 дюйма (7 см) в ширину.
Изысканно оформленные номера с гипсовыми колоннами
Столовая, гостиная, главная спальня и гостевая спальня в домике-шкафу спроектированы невероятно изыскано, при этом они изготовлены вручную, включая все латунные осветительные приборы, пол из настоящего красного дерева, текстурированные обои, тройные витражи от пола до потолка, утопленные потолки с гипсовыми аппликациями и богато украшенные камины с гранитными очагами и зеркалами с позолоченной отделкой.
Трёхэтажный парадный вестибюль первого этажа с винтовой лестницей и двустворчатыми дверями, латунная дверная фурнитура от Рона Стеткевича (Ron Stetkewitcz)
Комната с витражами от пола до потолка
Гостиная на втором этаже отличается рандомным дощатым полом из красного дерева, мерцающим камином из искусственного мрамора с зеркалом в позолоченной золотой раме, утопленным потолком с декоративной штукатуркой, замысловатыми столярными изделиями и парой коринфских колонн, обрамляющих вход.
Гостевая спальня украшена замысловатыми столярными изделиями, обшитыми старинными обоями, маленькой люстрой с соответствующими бра и гипсовым медальоном на потолке, витражами, гипсовым камином с расписной плиткой, гранитным очагом и встроенным зеркалом.
Главная спальня с декоративным гипсовым камином и паркетным полом
В главной спальне есть резной гипсовый камин, шестистворчатая латунная люстра с декоративной штукатуркой, двери с двойными панелями, витражи от пола до потолка и фактурные обои, навеянные историческим дизайном.
Познакомьтесь с мастером-миниатюристом Джимми Ландерсом
Джимми Ландерс — мастер-строитель. После того, как он ушёл из корпоративных продаж, его жена попросила его построить ей кукольный домик. При этом не просто кукольный домик, а исторически точную конструкцию с мастерски выполненными деталями и потрясающим дизайном.
В итоге Ландерс потратил 2 года на строительство «The Sahlberg», кроме того, он поручил не менее выдающейся группе мастеров создать изделия, которые бы смогли воплотить его видение в жизнь.
Джимми обычно проводит до 18 часов в своей домашней студии, работая над своими миниатюрными сокровищами. В настоящее же время он трудится над мега-миниатюрой в стиле Тюдоров, вдохновлённой домами, построенными в период возрождения Тюдоров в Соединённых Штатах Америки в начале 20-го века.
В итоге Ландерс потратил 2 года на строительство «The Sahlberg», кроме того, он поручил не менее выдающейся группе мастеров создать изделия, которые бы смогли воплотить его видение в жизнь.
Джимми обычно проводит до 18 часов в своей домашней студии, работая над своими миниатюрными сокровищами. В настоящее же время он трудится над мега-миниатюрой в стиле Тюдоров, вдохновлённой домами, построенными в период возрождения Тюдоров в Соединённых Штатах Америки в начале 20-го века.
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