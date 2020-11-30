FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Cavok 55 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Cavok 
В детстве все мы были немного ювелирами

В детстве все мы были немного ювелирами (20 фото)

Автор:
30 ноября 2020 11:37
Сообщество : Cavok
Метки: СССР   ностальгия   подборка   своими руками   сделай сам   украшения   фото   
296
20

Друзья, кто плёл такие колечки из цветной проволоки в детстве?

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Cavok"
Метки: СССР   ностальгия   подборка   своими руками   сделай сам   украшения   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
BillyBonzz 41 минуту назад
Чета совсем не тем ты в детстве занимался)) Наверное во дворе с тобой были одни девочки:))) Нам вот некогда было колечки плести, мы все время проводили на стройках, автоколоннах, РЭСах, МТСах, в поисках карбида, строительных патронов, дымовухи из украденного руля с грузовка или автобуса, оплетки с автобусов (для обмотки рулей и рам для великов, а позже мопедов), слить бензина для мопеда с грузовика, вырезать из сирени рогатку, тиснуть аптечку из машины или автобуса (в них бывала вместо жгута бинт-резина, подходила для для рогатки), найти трубку безшовную для пугача-самопала, тиснуть на стройке пачку электродов, чтобы заточить о бордюр и стрелы для арбалета готовы.
А ты колечки плел)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Алеksей BillyBonzz 10 минут назад
вы не поняли, не перьевая ручка, а именно перо, гусиное, воронье и т.п., главное чтоб стержень шариковый внутрь влезал. На именно перьевые тоже мода была одно время, мне не нравилось, особенно после пары протеканий в рюкзаке, с которым обращались достаточно нещадно: и боевой инструмент, и "штанга" ворот и т.д и т.п, "нежные" и хрупкие предметы такого кощунства не выдерживали )))
А так всё тоже самое что и у Вас, дополню: воздушки, луки, поджигные, у меня ещё и шасси было из магния
..и это далеко, ведь, не полный список
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Похабыч 24 минуты назад
В детстве все мы были немного ювелирами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
... 46 минут назад
ручки на рычаги КПП с розочками и машинками не делали из оргстекла, их отливали из эпоксидной смолы, кольца кстати тоже!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Как сшить медицинскую маску своими руками Как сшить медицинскую маску своими руками Как утеплить балкон своими руками Как утеплить балкон своими руками Цветы из фоамирана Цветы из фоамирана Осенние поделки в детский садик своими руками Осенние поделки в детский садик своими руками Поделки на Новый Год своими руками Поделки на Новый Год своими руками
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390438



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Россия в девяностые
3
289
Россия в девяностые
Узбекский плов
50
136
Узбекский плов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
0
15
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
2
53
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#прикол#еда#рецепт#подборка#люди#коронавирус#красота#природа#жизнь
#юмор#факты#готовка#дети#прикольные#смешно#вкусно#настроение#россия#на различный вкус
#история#интересно#животные#интересное#картинки#пандемия#кино#позитив#смешные#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться