В детстве все мы были немного ювелирами

Друзья, кто плёл такие колечки из цветной проволоки в детстве?
Откуда брались эти идеи- теперь уже никто не скажет. То ли тяга к прекрасному была у советских детишек в крови, то ли извечное желание подражать взрослым. А ведь не было никакого интернета, но любая удачная самоделка тут же распространялась по всей стране.
Прежде всего кольца. Плели их в основном из телефонных многоцветных и эмалированных медных проводов. Было 5 или 6 основных узоров и методик плетения. Различных комбинаций узоров-не счесть.
Так же прекрасным сырьем для производства "золотых" колец служили....гильзы от охотничьих патронов
их распиливали на кольца шириной 4-5 мм, полировали пастой ГОИ и покрывали лаком. Так они дольше сохраняли свой блеск.
Можете представить наш возраст, если колечко диаметром в охотничий патрон спокойно одевалось на указательный палец)))
В более старшем возрасте делали кольца из оргстекла. Тогда эта технология была очень популярна. Стоить вспомнить ручки-розочки для рычагов коробки передач
или сувениры-пано
по этой же технологии делали кольца с розочкой внутри. Причем никаких микродрелей у нас и в помине не было, только маленькое сверло насаженное на ручку пластиковую. В мечтах было желание сделать нечто такое:
но в реальности получалось гораздо скромнее:
на внутренней стороне царапали надпись перед тем как дарить девочкам)
Так же для подруг вырезали из оргстекла сердечки. Цветочков уже не высверливали, а просто полировали
А для себя естественно вытачивали крестик. Причем было абсолютно неважно, крещенный или нет.
Самодельные цепочки так же были у каждого. Самая простая цепочка делалась из медной проволоки: наматывали на гвоздь и потом нарезали по 5-6 витков. Собирали цепочку:
Еще вязали такой тип цепочки, только кольца мы делали в два витка.
Для другого вида цепочки требовался станок. Этот станок изготавливался из оргстекла и скрепок:
Где то месяц назад эту фотографию вставил в комментарий к статье "Угадай вещь из СССР". Судя по отсутствию ответов-никто так и не угадал назначение устройства. Этим станком плетется цепочка из нихромовой проволоки.
Если по этой цепочке пройтись маленьким молоточком на наковальне получится такая красота:
Вот кто из нынешних школьников сможет сделать что то похожее, да и без подсказки взрослых?
Боюсь работа закончится и не начавшись.
Источник:
- Осенние поделки в детский садик своими руками
- Как утеплить балкон своими руками
- 25 проектов "сделай сам", которые вряд ли стоит повторять
- Цветы из фоамирана
- Как сшить римскую штору своими руками
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А ты колечки плел)))
А так всё тоже самое что и у Вас, дополню: воздушки, луки, поджигные, у меня ещё и шасси было из магния ..и это далеко, ведь, не полный список