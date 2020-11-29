Как сшить медицинскую маску своими руками

На всякий случай приведём здесь основные рекомендации медиков по использованию масок и поведения вообще во время распространения вирусных инфекций:

* В первую очередь маски рекомендуется носить тем, кто уже заболел, чтобы во время кашля или чихания минимизировать распространение инфекции.

* Если вы здоровы и хотите защититься от инфекции, маска тоже может вам помочь. Например, если заболевший человек чихнул или закашлялся рядом с вами, маска может ограничить попадание инфекции на слизистые рта и носа.

* Фабричную маску рекомендовано носить не более 2 часов, тканевую или марлевую — не более 3 часов. Маску из ткани затем можно постирать и использовать снова.

* Вообще, чтобы защититься от инфекции, нужно регулярно мыть руки (не менее 20 секунд с мылом, промывая все места, затем вытирая насухо), не прикасаться грязными руками к глазам, рту и носу (и лицу вообще) и стараться не контактировать с теми, кто заражён инфекцией.