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Как сшить медицинскую маску своими руками

Как сшить медицинскую маску своими руками (29 фото)

Автор:
29 ноября 2020 10:24
Сообщество : Сделай сам!
Метки: маска   медицинская маска своими руками   своими руками   сделай сам   фото   
244
29

Защитную маску можно сшить своими руками!

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Метки: маска   медицинская маска своими руками   своими руками   сделай сам   фото   
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1  комментарий
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Vacony 19 минут назад
Это отличная тема для рукоделья в школе. Это хорошее подспорье кто увлекается швейным делом.. Но это ни в коем разе не МЕДИЦИНСКАЯ маска. Это тряпочный намордник, марлевая повязка и т.д.
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