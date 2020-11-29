Как сшить медицинскую маску своими руками

Защитную маску можно сшить своими руками!
В сезон простуд и инфекций медицинская маска может служить дополнительным подспорьем в защите от болезни. Но если маски в дефиците и в аптеках их не найти, можно сделать маску для лица своими руками. Конечно, такая маска не будет полностью равноценна фабричной, но некоторую защиту она всё же обеспечит. Кроме того, маску из ткани можно стирать и использовать её повторно.
На всякий случай приведём здесь основные рекомендации медиков по использованию масок и поведения вообще во время распространения вирусных инфекций:
* В первую очередь маски рекомендуется носить тем, кто уже заболел, чтобы во время кашля или чихания минимизировать распространение инфекции.
* Если вы здоровы и хотите защититься от инфекции, маска тоже может вам помочь. Например, если заболевший человек чихнул или закашлялся рядом с вами, маска может ограничить попадание инфекции на слизистые рта и носа.
* Фабричную маску рекомендовано носить не более 2 часов, тканевую или марлевую — не более 3 часов. Маску из ткани затем можно постирать и использовать снова.
* Вообще, чтобы защититься от инфекции, нужно регулярно мыть руки (не менее 20 секунд с мылом, промывая все места, затем вытирая насухо), не прикасаться грязными руками к глазам, рту и носу (и лицу вообще) и стараться не контактировать с теми, кто заражён инфекцией.
Кстати, маска, сшитая из ткани своими руками, может помочь и во время сезонных аллергий. Тем, у кого есть аллергия на цветение растений, врачи рекомендуют при выходе на улицу надевать такую маску. Она может ограничить попадание аллергена в организм во время дыхания.
Итак, как сделать маску для лица своими руками.
МАСТЕР-КЛАСС 1: ЗАЩИТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИЗ ТКАНИ СО СКЛАДКАМИ
Один из самых простых вариантов маски для лица, которую можно сшить своими руками. Маска удобно сидит за счёт заложенных складок. Размеры рассчитаны на среднестатистического взрослого, если нужно, скорректируйте их.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— ткань (при желании — 2 видов, для маски и для отделки);
— эластичная тесьма (резинка);
— мелок или карандаш для ткани;
— линейка;
— ножницы для ткани;
— портновские булавки;
— утюг;
— швейная машина и нитки.
ШАГ 1
Выкроите детали: 1 основная деталь 20х36 см, 2 полоски 4,5х10 см. Также отрежьте 2 куска эластичной тесьмы по 16−17 см каждый.
ШАГ 2
Основную деталь сложите пополам лицом внутрь, как показано на фото. Сшейте по стороне длиной 20 см, оставив припуск 0,7 см.
Выверните деталь, расправьте припуски и приутюжьте.
ШАГ 3
Теперь заложим складки. Разложите деталь так, чтобы необработанные края были по бокам, а шов снизу. Отмерьте от нижней линии 3,8 см, поставьте метку и проведите горизонтальную линию. Отмерьте от этой линии вверх 2,5 см и проведите вторую линию.
Заложите складку, как показано на фото. Проведённые линии должны совпасть, глубина складки получится около 1,7 см. Закрепите складку по краям булавками.
Чтобы заложить вторую складку, от верхней линии (она же — линия сгиба) отмерьте 1,7 см и проведите линию. Затем от этой линии отмерьте 2,5 см и проведите ещё одну. По этим линиям заложите вторую складку так, чтобы линии совпали. Таким же образом заложите третью складку.
Проложите строчки, закрепив складки.
ШАГ 4
Приколите эластичную тесьму к краям маски, как показано на фото.
Закрепите концы тесьмы короткими строчками.
Полоски для отделки сложите вдоль изнанкой внутрь и заутюжьте.
Поместите полоску поверх резинки так, чтобы необработанные края совпали.
Заверните кончик, как показано на фото.
Закрепите булавкой.
Если нужно, срежьте лишнюю часть полоски, оставив 1,5 см.
Точно так же заверните и закрепите его.
Проложите строчку, отступая 0,7 см от края. В начале и конце — закрепки.
Отверните полоску, как показано на фото.
Заверните полоску на другую сторону и закрепите булавками.
Пристрочите в край.
Отстрочите с другого края полоски. Повторите с второй полоской. Готово.
Источник:
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