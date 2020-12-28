Как сделать оригинальную новогоднюю елку своими руками

Эмили Сейлхамер с мужем не нужно толкаться по елочным базарам — каждый год они мастерят новогоднее дерево из подручных материалов и с каждым годом становятся все изобретательнее. В этот раз они собрали сказочную ель из 9 литров клея, 7 килограмм кукурузного крахмала и многочисленных мотков пряжи. Пришлось изрядно повозиться, но результат того стоил!
Прежде чем обмотать конус пряжей, ее предварительно замочили в растворе из клея и крахмала (один к одному)
В качестве украшений они использовали воздушные шарики, которые по тому же принципу обернули разноцветной пряжей, а когда та высохла и затвердела, лопнули их
Весь процесс пара засняла на видео:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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