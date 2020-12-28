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Как сделать оригинальную новогоднюю елку своими руками

Как сделать оригинальную новогоднюю елку своими руками (19 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 12:09
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Новым годом   новогодняя елка   поделки для дома   пряжа   своими руками   сделай сам   
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Эмили Сейлхамер с мужем не нужно толкаться по елочным базарам — каждый год они мастерят новогоднее дерево из подручных материалов и с каждым годом становятся все изобретательнее. В этот раз они собрали сказочную ель из 9 литров клея, 7 килограмм кукурузного крахмала и многочисленных мотков пряжи. Пришлось изрядно повозиться, но результат того стоил!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новым годом   новогодняя елка   поделки для дома   пряжа   своими руками   сделай сам   
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