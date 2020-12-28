Как сделать оригинальную новогоднюю елку своими руками

Эмили Сейлхамер с мужем не нужно толкаться по елочным базарам — каждый год они мастерят новогоднее дерево из подручных материалов и с каждым годом становятся все изобретательнее. В этот раз они собрали сказочную ель из 9 литров клея, 7 килограмм кукурузного крахмала и многочисленных мотков пряжи. Пришлось изрядно повозиться, но результат того стоил!