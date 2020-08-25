В Норвегии открыли мост через ущелье с потрясающими видами на водопад

Мост открыт для посещения с 21 августа. Работы по благоустройству территории вокруг водопада для туристов начались еще в 2018 году: сначала на склонах ущелья возвели смотровые площадки, а также построили парковку и проложили дорожки от ближайшего отеля. По словам архитектора, спроектировавшего мост, в 2021 году здесь построят больше дорожек и благоустроенных обзорных точек.