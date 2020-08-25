В Норвегии открыли мост через ущелье с потрясающими видами на водопад

В Норвегии построили необычный мост, соединяющий склоны ущелья Мобедален. Это 47-метровый мост, состоящий из 99 ступенек, с которого открывается потрясающий вид на водопад Верингсфоссен, воды которого стекают с плато Хардангервидда в долину.
Посетители одного из самых живописных водопадов Норвегии - Ворингсфоссена, - теперь могут рассмотреть его с разных точек. Здесь завершилось строительство моста, соединяющего склоны ущелья Мобедален, где расположен водопад. До этого рассмотреть Ворингсфоссен можно было только с одного из склонов ущелья.
Конструкцию моста и все детали продумал норвежский архитектор Карл-Вигго Холмебакк, и у него получилось поистине шедевральное творение. Длина моста - 47 метров, и он состоит из 99 ступенек. С него открывается невероятный вид на водопад - при этом посмотреть на него можно с разных углов.
Мост открыт для посещения с 21 августа. Работы по благоустройству территории вокруг водопада для туристов начались еще в 2018 году: сначала на склонах ущелья возвели смотровые площадки, а также построили парковку и проложили дорожки от ближайшего отеля. По словам архитектора, спроектировавшего мост, в 2021 году здесь построят больше дорожек и благоустроенных обзорных точек.
Водопад Верингсфоссен расположен в норвежской коммуне Эйдфьорд в фюльке Вестланд. Его высота - 182 метра, а высота свободного падения воды - около 145 метров. Это один из самых больших и живописных водопадов в Норвегии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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