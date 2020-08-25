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В Норвегии открыли мост через ущелье с потрясающими видами на водопад

В Норвегии открыли мост через ущелье с потрясающими видами на водопад (10 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 10:42
Сообщество : Путешествия
Метки: красиво   мир   мост   мосты   норвегия   природа   страны   фото   
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В Норвегии построили необычный мост, соединяющий склоны ущелья Мобедален. Это 47-метровый мост, состоящий из 99 ступенек, с которого открывается потрясающий вид на водопад Верингсфоссен, воды которого стекают с плато Хардангервидда в долину.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   мир   мост   мосты   норвегия   природа   страны   фото   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 11 минут назад
мост прикольный, но ему бы в центре не помешала хоть одна горизонтальная обзорная площадка
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