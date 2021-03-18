Ученые NASA выяснили, откуда на Юпитере полярное сияние

Впервые рассветные бури Юпитера обнаружили в 1994 году с помощью Камеры тусклых объектов на телескопе «Хаббл». Рассветные бури представляют собой кратковременнон, но интенсивное повышение яркости и расширение главного аврорального овала Юпитера. Это продолговатая световая завеса, которая окружает оба полюса рядом с местом, где атмосфера выходит из темноты ранним утром. До «Юноны» наблюдать за этим ультрафиолетовым сиянием можно было только сбоку, поскольку все, что происходило на «ночной» стороне планеты, было скрыто. «Вот почему данные с «Юноны» действительно меняют все: она позволила нам лучше понять, что происходит на ночной стороне, где зарождаются рассветные бури», — сказал один из ведущих авторов исследования Бертранд Бонфонд.