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Ученые NASA выяснили, откуда на Юпитере полярное сияние

Ученые NASA выяснили, откуда на Юпитере полярное сияние (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 20:38
Сообщество : Космос
Метки: nasa   газовый гигант   полярное сияние   солнечная система   юнона   юпитер   
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Согласно новому исследованию НАСА, эффектное ультрафиолетовое сияние на Юпитере генерируют заряженные частицы с Ио, вулканического спутника планеты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   газовый гигант   полярное сияние   солнечная система   юнона   юпитер   
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5  комментариев
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7k
Чё 59 минут назад
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Владимир Полчаса назад
я не астофизик я любитель асторофизики
но я готов поспорить на 100000 руб что ну не ИО причина
ну может солнечная активность или еще что но точно не ИО ну это невозможно
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Владимир 37 минут назад
я может чего то не понимаю... скорее всего так и есть

какая масса у ИО как она может влиять на полюса гиганта?
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19k
ПаганецЪ Владимир Полчаса назад
У Ио очень высокая вулканическая активность. А ввиду малой гравитации то, что выбрасывают вулканы, долетает до Юпитера. Поскольку выбрасываемые частицы (ну, как частицы... газы, пыль, ну всё такое) в массе своей имеют электрический заряд, то при попадании в магнитное поле "большого брата" (а оно там ого-го!), они отклоняются к полюсам. И при падении в атмосферу Юпитера производят тот самый фейерверк. Усё просто )))
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Владимир ПаганецЪ 21 минуту назад
с какой скоростью вылетают частицы из вулканов ИО? с околосветовой? нет? ну и о чем тогда ты говоришь?
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