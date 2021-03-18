Ученые NASA выяснили, откуда на Юпитере полярное сияние

Согласно новому исследованию НАСА, эффектное ультрафиолетовое сияние на Юпитере генерируют заряженные частицы с Ио, вулканического спутника планеты.
Происхождение ярко-голубого круглого сияния удалось установить благодаря автоматической межпланетной станции НАСА «Юнона», которая в настоящее время изучает газовый гигант с орбиты.
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Полярное световое шоу Юпитера окрашивает северный и южный полюса огромной планеты ранним утром. Согласно НАСА и ученым Льежского университета, сделавшим открытие, эти огромные, кратковременные вспышки развиваются аналогично «магнитосферным суббурям» Земли. Обе планеты генерируют магнитные поля, которые захватывают заряженные частицы, реагирующие на эти поля, в результате чего получаются яркие огни. Огни рассветной бури Юпитера не соответствуют частицам солнечного ветра, и ученые сделали вывод, что эти бури состоят в основном из заряженных частиц с Ио. Эти частицы ионизируются и застревают в магнитном поле вокруг газового гиганта, в результате чего по утрам вокруг полярных областей начинается «световое шоу».
Впервые рассветные бури Юпитера обнаружили в 1994 году с помощью Камеры тусклых объектов на телескопе «Хаббл». Рассветные бури представляют собой кратковременнон, но интенсивное повышение яркости и расширение главного аврорального овала Юпитера. Это продолговатая световая завеса, которая окружает оба полюса рядом с местом, где атмосфера выходит из темноты ранним утром. До «Юноны» наблюдать за этим ультрафиолетовым сиянием можно было только сбоку, поскольку все, что происходило на «ночной» стороне планеты, было скрыто. «Вот почему данные с «Юноны» действительно меняют все: она позволила нам лучше понять, что происходит на ночной стороне, где зарождаются рассветные бури», — сказал один из ведущих авторов исследования Бертранд Бонфонд.
Новые данные, полученные благодаря ультрафиолетовому спектрографу на «Юноне», показали рождение этих странных, кратковременных сияний, которые парят над полярными областями гигантской планеты. Ученые обнаружили, что рассветные бури рождаются на ночной стороне газового гиганта, и когда он вращается, северное сияние поворачивается вместе с ним на дневную сторону и превращается в утреннюю бурю. «В этот момент сложное и очень яркое полярное сияние становится еще ярче, излучая в космос от сотен до тысяч гигаватт ультрафиолетового света», — пояснили ученые, проводившие исследование. Такой скачок яркости означает, что утренние бури сбрасывают в верхние слои атмосферы Юпитера по крайней мере в 10 раз больше энергии, чем обычные полярные сияния.
Результаты исследования были опубликованы в журнале AGU Advances.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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но я готов поспорить на 100000 руб что ну не ИО причина
ну может солнечная активность или еще что но точно не ИО ну это невозможно
какая масса у ИО как она может влиять на полюса гиганта?