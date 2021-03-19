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Я знаю себе цену, просто сегодня я по акции

Я знаю себе цену, просто сегодня я по акции (17 фото)

Автор:
19 марта 2021 11:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   завышенная самооценка   низкая самооценка   подборка   прикол   самооценка   
804
17

С шуток всё и начинается... А заканчивается у психотерапевта.

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Метки: Юмор   завышенная самооценка   низкая самооценка   подборка   прикол   самооценка   
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15k
Егор Полчаса назад
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом - стройная,
Не то что ты, свинья...
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20k
BillyBonzz 22 минуты назад
Когда девушка вам говорит что знает себе цену, это значит что она не раз ее называла.
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