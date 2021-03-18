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Мерзкий рейтинг: подборка всего самого вонючего*

Мерзкий рейтинг: подборка всего самого вонючего* (10 фото)

Автор:
18 марта 2021 10:31
Сообщество : Факты
Метки: вонь   вонючие животные   запахи   мерзкий запах   плохой запах   подборка   
744
10

*по субъективному мнению самого автора.

Жук-бомбардир

Итак, начнём подборку с химического соединения 1,4-Бензохинон. Оно не только мерзко пахнет, но и вызывает ожог слизистой оболочки. Именно этим веществом стреляют во врагов жуки-бомбардиры. В специальном отсеке брюшка жуков-бомбардиров смешивается перекись водорода и гидрохинон. В результате получается обжигающая вонючая смесь.

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Метки: вонь   вонючие животные   запахи   мерзкий запах   плохой запах   подборка   
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8  комментариев
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78
阿鋒 Полчаса назад
Дуриан-то как раз в Юго-Восточной Азии и любят жрать! В Китае вообще есть целые сети ресторанов, где пицца с дурианом (!) - это фирменное блюдо. Например, LaCésar Pizza (乐凯撒披萨). Вообще, «фрукт» этот воняет как бытовой газ с кухни.
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78
阿鋒 7 секунд назад
Ещё - настоящий вонючий тофу (臭豆腐)! Приготовленный по традиционным рецептам каким-нибудь дедком/бабулей родом из Чанша. Очень уж спесифисссская уличная еда. Вот где смрад. Даже если тележка, в которой это «яство» готовят, не появлялась на прежнем месте пару дней, вонища все равно никуда не денется. Лучше обходить стороной!
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4k
tayrt 3 минуты назад
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13k
Corvus Corax 8 минут назад
"Полосатый хорек" - скунс, млин... Скунс!
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6k
Ysik 8 минут назад
Жаренная соленая селедка по вьетнамски, ферментированные креветки из Кореи, свежий рыбный соус.
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33k
AGM 17 минут назад
У дуриана запах специфический но если его при тебе разрезали не так уж он и воняет. А вот если мякоть полежала некоторе время то начинает припахивать. Но тошнотворным я бы этот запах не назвал. И дуриан люблю.
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4k
Константин Безумов Полчаса назад
Раффлезия Арнольда кроме всего прочего крупнейший в мире цветок, диаметром до метра и крупнейшее в мире растение паразит
Вонью тухлой рыбы этот коллега привлекает мух для опыления
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
У нас как-то раз один пацан решил носки свои постирать, закинул их в таз с водой, чтобы отмокли... До этого момента я думал, что вьетнамцы со своей жаренной селедкой-худший запах из всех возможных.
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