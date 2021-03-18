Мерзкий рейтинг: подборка всего самого вонючего*

Сюрстрёмминг

Квашеная рыба имеет острый солоновато-пердёжный запах. В XVI веке во время военных действий, которые вёл шведский король Густав I Васа с немецким торговым городом Любек, возник соляной кризис. Из-за недостатка соли сельдь стали засаливать с меньшим количеством соли, что изменило нормальный процесс консервирования, и рыба стала бродить. В обстановке войны и голода забродившая сельдь стала употребляться в пищу. С тех пор квашеная рыба является шведским деликатесом.