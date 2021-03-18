Мерзкий рейтинг: подборка всего самого вонючего*

*по субъективному мнению самого автора.
Жук-бомбардир
Итак, начнём подборку с химического соединения 1,4-Бензохинон. Оно не только мерзко пахнет, но и вызывает ожог слизистой оболочки. Именно этим веществом стреляют во врагов жуки-бомбардиры. В специальном отсеке брюшка жуков-бомбардиров смешивается перекись водорода и гидрохинон. В результате получается обжигающая вонючая смесь.
Фрукт дуриан
Самым дурнопахнущим фруктом является дуриан. Его вонь настолька едкая и отвратительная, что многие заведения в Юго-Востоной Азии запрещают проносить этот фрукт. Ценители дуриана описывают запах фрукта как смесь смрада сероводорода, тухлых яиц, вонючих носков, чеснока и лука.
Цветок Раффлезия Арнольда
Эндемик островов Суматра и Калимантан смердит вонючими носками и гнилью. Кто-то говорит, что запах этого цветка схож с запахом гниющей рыбы.
Сыр Вьё Булонь
Сыр можно отличить от других сыров по ярко-оранжевой корочке, образующейся в процессе вымачивания в пиве. Вьё Булонь приобрёл известность как самый вонючий сыр.
Полосатый хорек
Полосатый хорёк обладает мощным защитным механизмом, из-за которого его никто не трогает - ужасная вонь, формирующаяся в анальных железах.
Южноамериканский гоацин
Не только мясо гоацина имеет ужасный запах, от самой птицы исходит такая вонь, что на неё не ведётся промысел. Вероятно, благодаря этому защитному механизму гоацины смогли сохранить свою популяцию. На языке ацтеков "гоацин" означает "вонючая птица".
Сюрстрёмминг
Квашеная рыба имеет острый солоновато-пердёжный запах. В XVI веке во время военных действий, которые вёл шведский король Густав I Васа с немецким торговым городом Любек, возник соляной кризис. Из-за недостатка соли сельдь стали засаливать с меньшим количеством соли, что изменило нормальный процесс консервирования, и рыба стала бродить. В обстановке войны и голода забродившая сельдь стала употребляться в пищу. С тех пор квашеная рыба является шведским деликатесом.
Зловонный химический элемент - Бром
Название элемента происходит от греческого слова βρῶμος, что переводится как "зловоние". Бром на самом деле имеет отвратительный запах.
Сморчок вонючий
Этот гриб имеет ужасный запах разлагающегося мяса.
Какие вонючие продукты встречались вам?
Источник:
- Полный провал: упоротая реклама, главной фишкой которой стала рифма
- Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах
- От работы воротит нос? Узнайте, что такое действительно вонючая работа
- Пост, который насквозь пропитан запахами (не всегда приятными)
- Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США
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Вонью тухлой рыбы этот коллега привлекает мух для опыления