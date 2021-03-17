Полный провал: упоротая реклама, главной фишкой которой стала рифма

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Рифмы такие, что сами в голову лезут...
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Совпадение? Не думаю!
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Траванулся шаурмой.
На очко скорей домой!!!
Шаурма, шаурма
Чуть не треснула корма !
Купи букет!
Жена чтоб, сука, не пи.дела.