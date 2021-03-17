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Полный провал: упоротая реклама, главной фишкой которой стала рифма

Полный провал: упоротая реклама, главной фишкой которой стала рифма (15 фото)

Автор:
17 марта 2021 09:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   креатив   подборка   реклама   рифма   рифмоплёты   
858
15

Рифмы такие, что сами в голову лезут...

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Метки: Юмор   креатив   подборка   реклама   рифма   рифмоплёты   
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6  комментариев
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10k
Антон Семёныч 41 минуту назад

Траванулся шаурмой.
На очко скорей домой!!!
Шаурма, шаурма
Чуть не треснула корма !
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36k
dima423 15 минут назад
Комментарий к фото
с мясом пирог, чуть легче гробок) ...ну чето прям сильно черный юмор получился)))
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162
Сергей Полчаса назад
все по канонам рекламы - привлекает внимание. Не важно чем, красотой, оригинальностью или отсутствием логики.
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8k
MakDag 36 минут назад
Гуляешь, падла, ты без дела?
Купи букет!
Жена чтоб, сука, не пи.дела.
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6k
Самка Хорька 44 минуты назад
Чечевица чечевится уж тогда.
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16k
nobody® Самка Хорька 6 минут назад
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
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