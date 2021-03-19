Когда встречаешься на дороге с киношным маньяком

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Реакция автомобилистов на мужчину в маске главного злодея из фильмов ужасов «Хэллоуин» Майкла Майерса.
Эти глаза напротив. Хоть убийца и вымышленный, некоторые люди пугались всерьез
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