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Когда встречаешься на дороге с киношным маньяком

Когда встречаешься на дороге с киношным маньяком (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 марта 2021 13:52
Сообщество : Юмор
Метки: Майкл Майерс   Реакция   видео   люди   прикол   хэллоуин   
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Реакция автомобилистов на мужчину в маске главного злодея из фильмов ужасов «Хэллоуин» Майкла Майерса.

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Метки: Майкл Майерс   Реакция   видео   люди   прикол   хэллоуин   
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