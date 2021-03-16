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Наши руки не для скуки: выучи и радуй всех

Наши руки не для скуки: выучи и радуй всех (22 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дети   игры   пальцы   руки   театр   тени   фигуры   
1295
22

Знаете, поговорка, что для счастья надо мало - реальна. И вы можете это проверить, сделав лишь одно - запомнив эти простые движения рук, которые порадуют не только вас, но и ваших близких, а особенно детей

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Метки: Фабрика идей   дети   игры   пальцы   руки   театр   тени   фигуры   
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Хью́берт Час назад
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Борис Азачемвам 23 минуты назад
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DyadyaSasha 52 минуты назад
Простите, но вспомнилось.
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