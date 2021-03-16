Наши руки не для скуки: выучи и радуй всех

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Знаете, поговорка, что для счастья надо мало - реальна. И вы можете это проверить, сделав лишь одно - запомнив эти простые движения рук, которые порадуют не только вас, но и ваших близких, а особенно детей
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Авторский пост
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