10 удивительных историй о потерянных и найденных вещах

Уильям Кингсленд — человек-загадка. Он был уважаемым членом общества любителей искусства на Манхэттене, однако приятели мало знали о его личной жизни. В 2006 году Кингсленд скончался, и, поскольку у него не осталось наследников, все его состояние досталось штату Нью-Йорк, и началась подготовка к аукциону, с которого должна была уйти его коллекция предметов искусства. Именно тогда раскрылась тайна жизнь Кингсленда. Уильям Кингсленд не завещал свое состояние наследникам или членам семьи потому, что это было не настоящее его имя. Он родился в Бронксе под именем Мелвин Кон. Он не менял имя официально, и просто начал жить как Уильям Кингсленд, коллекционер произведений искусства, чтобы попасть в высшее общество Нью-Йорка. Перед тем, как выставить его искусство на аукцион, представители города отправились в его однокомнатную квартиру, чтобы составить каталог коллекции, и обнаружили целые стопки бесценных произведений искусства. Среди работ были картины, рисунки и эскизы известных художников, таких как Пикассо, Тулуз-Лотрек, Копли и многих других. Они также обнаружили, что многие из этих произведений были приобретены незаконным путем, хотя неясно, участвовал ли Кингсленд в краже произведений или приобрел их у продавцов с сомнительной репутацией по незнанию. Многие работы вернули законным владельцам, но из-за размера этой незаконной коллекции — всего более 300 работ — ФБР все еще ищет некоторых первоначальных владельцев.