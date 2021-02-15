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10 удивительных историй о потерянных и найденных вещах

10 удивительных историй о потерянных и найденных вещах (11 фото)

Автор:
15 февраля 2021 20:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересное   находки   пропажа   факты   
647
11

Каждый из нас хотя бы раз что-то терял — по невнимательности или просто в результате непредвиденных обстоятельств. И чем ценнее потерянная вещь, тем слаще тот момент, когда она возвращается в руки владельца. Вот десять историй о том, как благодаря удаче или чьей-то доброте можно вернуть что-то по-настоящему тебе дорогое.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   находки   пропажа   факты   
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