10 удивительных историй о потерянных и найденных вещах

Каждый из нас хотя бы раз что-то терял — по невнимательности или просто в результате непредвиденных обстоятельств. И чем ценнее потерянная вещь, тем слаще тот момент, когда она возвращается в руки владельца. Вот десять историй о том, как благодаря удаче или чьей-то доброте можно вернуть что-то по-настоящему тебе дорогое.
Эта история, пожалуй, самая известная в этом списке. Одной из самых ценных своих вещей режиссер Гильермо дель Торо считает тетрадь в кожаном переплете, которую всегда носит с собой. В ней он делает эскизы и записывает идеи для будущих фильмов. Конкретно в этой тетради режиссер около четырех лет записывал мысли, которые легли в основу фильма «Лабиринт фавна». Фильм мог и не появиться на свет, поскольку однажды вечером дель Торо забыл тетрадь в лондонском такси. Таксист потом нашел тетрадь вместе с клочком бумаги с логотипом отеля. Узнав логотип, таксист вернул тетрадь, и дель Торо был так рад, что вручил таксисту награду в размере 900 долларов.
«Дом над водопадом» в Пенсильвании — сам по себе шедевр, но в нем также содержится внушительная коллекция произведений искусства, принадлежавших семье Кауфманов. В 1956 году наводнение в Беар-Ране смыло большинство скульптур, стоявших снаружи. Большую часть коллекции удалось спасти, но все, что осталось от «Всадника» Марино Марини — небольшой кусок правой задней четвертины лошади. В 2009 году гид по дому Сет Вейбл исследовал местность в свободное от работы время и заметил странную фигурку, торчащую из ручья почти в миле от дома. С разрешения местной организации по охране природы Вейбл провел раскопки и нашел остальную часть правой задней четвертины «Всадника». По сей день это — единственная уцелевшая часть оригинальной скульптуры, но существует два слепка «Всадника», которые хранятся в двух галереях.
Ричард Уокер, креативный директор лондонской галереи KK Outlet Gallery, придумал уникальную выставку, когда гулял по трехэтажному зданию бюро находок лондонского транспорта. Он решил выставить предметы искусства, забытые в лондонском метро — удивительно, но таких оказалось много. В бюро находок целые полки были забиты чужими портфолио, набросками и картинами. Выставка прошла летом 2011 года, и как минимум три утерянные работы вернулись к своим владельцам. Среди них был портрет маленького мальчика — владелец картины рассказал, что на ней изображен его младший брат. Художник ездил с картиной по Лондону в поисках галереи, которая согласилась бы выставить работу, но в какой-то момент умудрился забыть ее в вагоне метро. Можно сказать, что у этой истории счастливый конец, поскольку художник не только воссоединился со своей работой, но и нашел ее не где-нибудь, а именно на выставке.
Джингл-платье — парадный наряд метисов, одного из коренных народов Канады. Такие платья шьют специально для каждой девушки по ее заказу. Когда Кейлид Эванс было семь лет, она мечтала о ярко-розовом платье с радужными лентами и медными конусами, которые должны были звенеть во время танца (отсюда и «джингл» — звенеть), и ее мать воплотила эту мечту в реальность. Платье передавали из рук в руки разным членам семьи, и в конечном итоге оно оказалось в шкафу — по крайней мере, так думала семья. Оказалось, что его случайно продали на дворовой распродаже, и семья решила, что фамильная реликвия утеряна навсегда. Однако мать Эванс попросили помощи у друзей и знакомых, и в итоге благодаря долгой цепочке электронных писем и постам в сети весть дошла до женщины, которая узнала в платье наряд, который ее родители купили внучке, и вернула его семье.
Франклин Пуэнтес был обычным швейцаром в доме на Пятой авеню в Нью-Йорке. Однажды он нашел в кустах у здания картину с изображением маленькой девочки. Пуэнтес решил, что картина принадлежит одному из богатых жильцов дома, и несколько дней пытался найти ее владельца. Когда никто так и не забрал картину, Пуэнтес решил, что ее просто выбросили, и повесил портрет у себя дома. Его друзья предположили, что картина может чего-то стоит, и Пуэнтес решил поискать информацию в сети. Так он узнал, что стал обладателем утерянной картины «Портрет девочки» авторства известного художника Жана-Батиста Камиля Коро, которая оценивается в 1,3 миллиона долларов. Пьяный курьер вез картину потенциальному покупателю в отель The Mark, но потерял ее на обратном пути в галерею. Вокруг утерянной картины разразился такой скандал, что Пуэнтес без труда нашел информацию в сети. Он принес картину в полицию, после чего ее передали ФБР, поскольку один из ее владельцев находился под следствием по обвинению в мошенничестве.
Уильям Кингсленд — человек-загадка. Он был уважаемым членом общества любителей искусства на Манхэттене, однако приятели мало знали о его личной жизни. В 2006 году Кингсленд скончался, и, поскольку у него не осталось наследников, все его состояние досталось штату Нью-Йорк, и началась подготовка к аукциону, с которого должна была уйти его коллекция предметов искусства. Именно тогда раскрылась тайна жизнь Кингсленда. Уильям Кингсленд не завещал свое состояние наследникам или членам семьи потому, что это было не настоящее его имя. Он родился в Бронксе под именем Мелвин Кон. Он не менял имя официально, и просто начал жить как Уильям Кингсленд, коллекционер произведений искусства, чтобы попасть в высшее общество Нью-Йорка. Перед тем, как выставить его искусство на аукцион, представители города отправились в его однокомнатную квартиру, чтобы составить каталог коллекции, и обнаружили целые стопки бесценных произведений искусства. Среди работ были картины, рисунки и эскизы известных художников, таких как Пикассо, Тулуз-Лотрек, Копли и многих других. Они также обнаружили, что многие из этих произведений были приобретены незаконным путем, хотя неясно, участвовал ли Кингсленд в краже произведений или приобрел их у продавцов с сомнительной репутацией по незнанию. Многие работы вернули законным владельцам, но из-за размера этой незаконной коллекции — всего более 300 работ — ФБР все еще ищет некоторых первоначальных владельцев.
В 1907 году президент Тедди Рузвельт подарил первому президенту Панамы Мануэлю Амадору Герроро золотую монету. Монета с изображением орла, «Двадцать долларов Сент-Годенса», была настолько редкой, что ее коллекционная стоимость моментально возросла — дизайн был слишком сложным для массового производства, поэтому было выпущено всего 12000 экземпляров. В настоящее время одна из этих монет может стоить от 50 000 до 90 000 долларов. Эта конкретная монета имела более сентиментальную ценность, так как стала семейной реликвией, передающейся от одного члена семьи к другому в течение 90 лет. После ограбления дома в 1997 году Тер Клэйборн положила монету в камеру хранения, чтобы семья никогда ее не потеряла. К сожалению, Клэйборн потеряла документы на ячейку и ни разу не упомянула о том, что владеет ею. Когда она скончалась, и никто не заявил о правах на ячейку, ее содержимое отправили в Государственное хранилище Капитолия. Дочь Клэйборн, Филлис Чилдер, вспоминала, что в детстве иногда разглядывала и держала реликвию в руках. Когда семья не смогла найти монету в вещах Клэйборн, Чилдер начала поиски фамильной реликвии. Она узнала о ячейке и о том, что монета попадает в государственное хранилище, и после долгих разбирательств и множества документов, подтверждающих, что она принадлежит ее семье, Чилдер вернули монету, которая хранилась в семье почти столетие.
DeadFred.com — это бесплатный генеалогический фотоархив, в который пользователи могут загрузить старую фотографию в надежде воссоединить ее с семьей. Так у Мэй Сэдлер появилась фотография ее матери пяти недель от роду — спустя восемьдесят пять лет после того, как фотография была сделана. Фотографию нашел на блошином рынке и разместил на сайте другой пользователь DeadFred. Когда фотографии загружаются, пользователь может предоставить как можно больше информации, и оказалось, что имя матери Сэдлер было на обратной стороне фотографии. Сэдлер искала информацию по своей фамилии в сети и наткнулась на фото. Поскольку она является прямым потомком, компания DeadFred организовала ее воссоединение с оригинальной фотографией.
В 1942 году Тед Могил получил выпущенный армией молитвенник незадолго до отправления на юг Тихого океана. Могил был единственным евреем в своем полку, и потому особенно привязался к молитвеннику как единственной материальной связи с его еврейскими корнями. Могил сказал, что держал его в левом нагрудном кармане рубашки каждый божий день, проведенный за границей. После войны Могил женился на своей возлюбленной детства, и они покинули свой родной город в Небраске. Шестьдесят семь лет спустя двенадцатилетний мальчик из Небраски по имени Уилл Бич разглядывал подержанные книге на распродаже в местным храме и нашел старый, но хорошо сохранившийся армейский молитвенник с именем Могил, написанным на обложке книги. Бич купил книгу на заработанные стрижкой газонов деньги и после поиска в Интернете в конце концов нашел и вернул книгу Могилу, который к тому времени жил в Вашингтоне, на другом конце страны.
В 1938 году 18-летний Джесси Маттос потерял выпускное кольцо, случайно смыв его в унитаз. В возрасте 90 лет Маттос снова с гордостью надел кольцо на палец. Коммунальщик Тони Конги нашел кольцо во время работы и узнал герб, поскольку он принадлежал той же школе, которую окончил он сам. Основываясь на паре улик, предоставленных кольцом, в частности, на 1938 году выпуска и инициалах JTM, выгравированных на внутренней стороне, Конги приступил к поискам владельца кольца. Он отыскал выпускной альбом 1938 и определил, что инициалы могли принадлежать только Джесси Т. Маттосу. Конги также обнаружил, что один из выпускников все еще жил в этом районе. Этот человек оказался лучшим другом Маттоса, и он помог Конги воссоединить кольцо с его владельцем после семидесяти двух лет разлуки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Археологи нашли в Вероне древнеримскую мозаику
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
- Семья много лет хранила мячи в старинной вазе за 4 млн долларов
- 30 странных находок, сделанных во время технической проверки домов
Понравилось12