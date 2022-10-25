15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание

Известен научный факт, что у каждого человека уровень адреналина индивидуален. Есть люди, у которых он достаточно высок, и им требуются максимально экстремальные вещи для его поддержания. А у других адреналин может подскочить от просмотра обычного фильма ужасов. В этом посте вы увидите кадры, которые встряхнут ваши эмоции.

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Здесь нельзя споткнуться 0 Источник:

Тревожная фотография 0 Источник:

Не каждый решится на такое 0 Источник:

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Лучше вернуться 0 Источник:

Заброшенная дымовая труба в Германии, высотой 282 метра 0 Источник:

Интересно, какая у него зарплата? 0 Источник:

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