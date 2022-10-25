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15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание

15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание

Автор:
25 октября 2022 21:53
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Встряхнуть   Изображения   Подскочить   Эмоции   адреналин   дыхание   экстремальные   
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Известен научный факт, что у каждого человека уровень адреналина индивидуален. Есть люди, у которых он достаточно высок, и им требуются максимально экстремальные вещи для его поддержания. А у других адреналин может подскочить от просмотра обычного фильма ужасов. В этом посте вы увидите кадры, которые встряхнут ваши эмоции.

Источник:

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Метки: Встряхнуть   Изображения   Подскочить   Эмоции   адреналин   дыхание   экстремальные   
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5  комментариев
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175
iskra Час назад
В большинстве - преувеличено при помощи ракурса.. Да и вообще - нахождение на высоте не означает смертельный риск при правильной организации работ и наличии страховочных приспособлений. Но, конечно, есть и неразумные люди,которые ради эффектного кадра реально рискуют жизнью.
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9k
Привыкли руки к топорам. Минуту назад
На некоторых фото яйца сводит.
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8k
ďim_13 18 минут назад
То, что «режут» (а на самом деле раскалывают) это не кирпич, а какой-то слоистый камень. Возможно, сланец.
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9k
Павел Полчаса назад
А видео ,о чуваке который ловил ос, сняли осы отобрав камеру?
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15k
Александр Полчаса назад
Как-то на работе решили пойти коротким путём, если как надо, то почти 2 км, а так, всего полкилометра.
В начале штрек был норм, потом всё ниже и уже, больше рам поломанных, в итоге с 5 метров ширины и 2.5 высоты, осталась дырка метр на метр, но всё таки решили идти, и таки вышли к нужному месту. Метров 100 на карачках лезли.
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