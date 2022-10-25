15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание

3322
14
4
Известен научный факт, что у каждого человека уровень адреналина индивидуален. Есть люди, у которых он достаточно высок, и им требуются максимально экстремальные вещи для его поддержания. А у других адреналин может подскочить от просмотра обычного фильма ужасов. В этом посте вы увидите кадры, которые встряхнут ваши эмоции.
Парень не справился с осиным гнездом
Ещё немного, и догнал бы
Резка кирпичей не для слабонервных, одно неловкое движение...
Смельчаки наблюдают за водопадом Игуасу на границе между Аргентиной и Бразилией
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 17 увлекательных фотографий незаурядных находок
- 15 фотографий, доказывающих, что ревность и зависть бывают разных форм и размеров
- 15 изображений, от которых подскочит уровень адреналина в крови
- 7 рекомендаций, как справиться с тревогой и паникой
- 25 самых странных и забавных детских страхов, которыми поделились пользователи Интернета
Новости партнёров
реклама
В начале штрек был норм, потом всё ниже и уже, больше рам поломанных, в итоге с 5 метров ширины и 2.5 высоты, осталась дырка метр на метр, но всё таки решили идти, и таки вышли к нужному месту. Метров 100 на карачках лезли.