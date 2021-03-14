"Париж!"- написал Шагал в своей автобиографии. - Ни одно слово не казалось мне более сладким!"



Это увеличенная версия вида из окна, изображенного на автопортрете, написанном годом ранее. Мы видим красочный городской пейзаж и Эйфелеву башню, выполненные в стиле, который часто называют орфическим кубизмом. Этот термин был введен французским поэтом Гийомом Аполлинером в 1912 году и использовался для описания искусства, ориентированного на чистую абстракцию и яркие цвета.



Двуликий мужчина в углу картины - сам художник, который разрывался между любовью к Парижу и прежней жизнью в России. Летящая пара влюбленных под Эйфелевой башней, изображенная в воздухе, также, кажется, символизирует эту тему. Парашютист может также относиться к современному опыту того времени, поскольку первый успешный прыжок произошел в 1912 году.