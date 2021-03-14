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5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой

5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой (6 фото)

Автор:
14 марта 2021 16:41
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   картины   кубизм   марк шагал   наивное искусство   сюрреализм   художник   художники   
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Марк Шагал (1887 - 1985) - русский и французский художник еврейского происхождения, один из самых известных авангардистов XX века. В его абстрактном стиле соединились кубизм, фовизм и сюрреализм. "Линии, углы, треугольники, квадраты унесли меня далеко за чарующие горизонты", - так говорил художник о том, с чего началось его увлечение живописью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: живопись   картины   кубизм   марк шагал   наивное искусство   сюрреализм   художник   художники   
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18  комментариев
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8k
Alexander 5 часов назад
Это не искусство. Это коммерция и бизнес... ИМХО
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
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1k
Роман 3 часа назад
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60k
Доктор Джонс 4 часа назад
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9k
Сережа 4 часа назад
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152
Денис Веселов 4 часа назад
Как в фильме "Эквилибриум", подобное из огнемёта))).
Как в фильме "Эквилибриум", подобное из огнемёта))).
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Современное искусство без маэстро Шагала было бы неполным. Именно Шагал доказал, что мазня может очень хорошо оплачиваться, если мазун хорошо раскручен. Успех маэстро Пикассо и Дали это только подтверждает. "Ничего личного, только бабки" - вот девиз современного искусства.
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88k
сапер Водичка 4 часа назад
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38k
parallax 4 часа назад
Апофеоз еврейского художественного гения.
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2k
Мефодий parallax 3 часа назад
это, на минуточку, Исаак Левитан и Илья Репин...а у Вас прицел сбит, увы. или это был сарказм?
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19k
ПаганецЪ 4 часа назад
Начало дегенеративного искусства.
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12k
Yasen_Perec 5 часов назад
Одни рисуют полную шизофреническую ахинею, другие делают вид, что понимают "что хотел сказать автор". Для этого ещё напридумывали всяких заумных слов, заменяющих фразу: "хрень полная". Лицемеры #ля.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 5 часов назад
Млять, точно пЯть
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3k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Шизофрения она такая...
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34k
kalinser 5 часов назад
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3k
tamin 5 часов назад
Не заходят мне авангардисты. Или малевич. Ну не понимаю я квадрат. Вот айвазовского обожаю.
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799
Viktor tamin 5 часов назад
Еще не зная Малевича , я в первом классе рисовал черный квадрат и подписывал под ним - Ночью негры уголь грузят . 1975 г.
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3k
Дмитрий Григорьев Viktor 4 часа назад
Задолго до Вас и до Малевича французский художник Альфонс Алле написал такую же картину под названием "Битва негров в тёмной пещере глубокой ночью". У Альфонса была целая серия одноцветных картин. Красная, например, называлась "Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами".
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