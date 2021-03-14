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Марк Шагал (1887 - 1985) - русский и французский художник еврейского происхождения, один из самых известных авангардистов XX века. В его абстрактном стиле соединились кубизм, фовизм и сюрреализм. "Линии, углы, треугольники, квадраты унесли меня далеко за чарующие горизонты", - так говорил художник о том, с чего началось его увлечение живописью.
В более поздних работах Шагал исследует любовь, религию и мир во всем мире через живопись и даже витражи. Вот пять картин, отражающих долгую карьеру художника-экспериментатора.
"Я и деревня", 1911 год. Музей современного искусства в Нью-Йорке. Период - кубизм, сюрреализм
Шагал написал эту картину через год после переезда из России в Париж. Там он присоединился к сообществу художников, известному как La Ruche (Улей) и обретавшемуся на окраине района Монпарнас в Париже. В группе не доминировал ни один стиль, и поощрялось множество экспериментов. В это время Шагал более всего увлекался кубизмом, но, в отличие от работ Пикассо, более игриво относился к своим композициям.
"Я и деревня" - это отражение мечтаний и детских воспоминаний Шагала о родине.
"Я и деревня" - это отражение мечтаний и детских воспоминаний Шагала о родине.
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"Париж через окно", 1913 год. Период - кубизм
"Париж!"- написал Шагал в своей автобиографии. - Ни одно слово не казалось мне более сладким!"
Это увеличенная версия вида из окна, изображенного на автопортрете, написанном годом ранее. Мы видим красочный городской пейзаж и Эйфелеву башню, выполненные в стиле, который часто называют орфическим кубизмом. Этот термин был введен французским поэтом Гийомом Аполлинером в 1912 году и использовался для описания искусства, ориентированного на чистую абстракцию и яркие цвета.
Двуликий мужчина в углу картины - сам художник, который разрывался между любовью к Парижу и прежней жизнью в России. Летящая пара влюбленных под Эйфелевой башней, изображенная в воздухе, также, кажется, символизирует эту тему. Парашютист может также относиться к современному опыту того времени, поскольку первый успешный прыжок произошел в 1912 году.
Это увеличенная версия вида из окна, изображенного на автопортрете, написанном годом ранее. Мы видим красочный городской пейзаж и Эйфелеву башню, выполненные в стиле, который часто называют орфическим кубизмом. Этот термин был введен французским поэтом Гийомом Аполлинером в 1912 году и использовался для описания искусства, ориентированного на чистую абстракцию и яркие цвета.
Двуликий мужчина в углу картины - сам художник, который разрывался между любовью к Парижу и прежней жизнью в России. Летящая пара влюбленных под Эйфелевой башней, изображенная в воздухе, также, кажется, символизирует эту тему. Парашютист может также относиться к современному опыту того времени, поскольку первый успешный прыжок произошел в 1912 году.
"День рождения", 1915 год. Период - наивное искусство
Шагал часто говорил, что любовь - главный цвет его картин. Эта работа, написанная в 1915 году, посвящена его любви к жене Белле. Произведение было создано всего за несколько недель до свадьбы пары и выражает эйфорическое чувство, которое испытывали друг к другу эти двое. Фигуры изображены в обычной домашней обстановке, показывая, что их любовь реальна и переживается каждый день.
"Белое распятие", 1938 год. Чикагский институт искусств. Период - сюрреализм, наивное искусство
Картина "Белое распятие" была решающим, поворотным моментом для художника. Это была первая из серии картин, изображающих Христа как еврейского мученика, и привлекающая внимание к страданиям евреев Европы в 1930-е годы. Иисус изображен на кресте в еврейском молитвенном платке. Однако он не единственный, кто страдает: рядом мы видим людей, спасающихся от всевозможных бедствий. Слева - разграбленное и сожженное поселение, беженцы на лодке, трое убегают пешком (один из них спасает Тору). Справа горит синагога, а внизу мать утешает своего ребенка. Связывая библейские события с преследованием евреев во время Второй мировой войны, Шагал сравнивает нацистов с римлянами, которые, согласно библейскому преданию, мучили и распяли Иисуса.
"Окно мира", 1967 год. Витраж памяти Дага Хаммаршельда в здании ООН, Нью-Йорк
17 сентября 1961 года генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд и еще 15 человек погибли в авиакатастрофе. В память о них был создан этот витраж.
Как и многие поздние витражи Шагала, "Окно мира" основано на библейских темах. В нем много элементов из Ветхого и Нового Заветов, в том числе древо познания и распятие Иисуса. Для Шагала это окно было также личной благодарностью Соединенным Штатам за предоставление ему убежища во время Второй мировой войны, когда он был вынужден бежать из нацистской Европы. Огромный шедевр высотой 3,7 метра и шириной 4,6 метра находится в здании ООН в Нью-Йорке.
Как и многие поздние витражи Шагала, "Окно мира" основано на библейских темах. В нем много элементов из Ветхого и Нового Заветов, в том числе древо познания и распятие Иисуса. Для Шагала это окно было также личной благодарностью Соединенным Штатам за предоставление ему убежища во время Второй мировой войны, когда он был вынужден бежать из нацистской Европы. Огромный шедевр высотой 3,7 метра и шириной 4,6 метра находится в здании ООН в Нью-Йорке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как в фильме "Эквилибриум", подобное из огнемёта))).