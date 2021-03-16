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Бывшая чиновница Минобороны, получившая условный срок, за время ареста пристрастилась к искусству. Да так, что сама внезапно стала рисовать. Дальше-больше. Через время Евгения Васильева стала членом Творческого союза художников России, почетным членом Российской академии художеств. Она разъезжает по разным странам с персональными выставками, а теперь решила показать свои "полотна" в Санкт-Петербурге. Студенты и преподаватели Академии художеств против.
Скандал из-за выставки бывшей чиновницы, ставшей фигуранткой дела "Оборонсервиса", набирает обороты. Евгения Васильева задумала порадовать петербужцев своим творчеством. И где - в Академии художеств, студенты и преподаватели которой высказались против этой акции.
Почти 350 подписей студентов и 30 преподавателей Петербургской академии художеств были оставлены на открытом письме ректору Семену Михайловскому и директору музея Алексею Мудрову с просьбой не допустить открытия выставки и убрать из залов научно-исследовательского музея "произведения" художницы.
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Кроме этого подписанты организовали своеобразный флешмоб, позируя на фоне картин Васильевой с репродукциями и портретами любимых мастеров классики и современности.
«Я не против современного искусства, не против лично Васильевой, но я против ее PR-акции в Академии художеств. Есть много других площадок, которые с восторгом примут выставку Васильевой», - считают многие из тех, кто высказался против этого мероприятия.
Сам ректор Академии Семен Михайловский ранее сказал, что его учебное заведение к организации выставки не имеет к ней никакого отношения, что все это "безобразие", сравнимое с кобылой Калигулы, которой римский император унизил Сенат. "Она (выставка) организуется Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств. Всерьёз обсуждать художества Васильевой, давать оценки ее работам вообще нелепое занятие. Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. К слову, выставка Васильевой пройдет в Гипсотеке, в окружении античных гипсов",- заметил ректор Академии художеств.
Напомним, что автор живописных работ, цифровых коллажей и скульптур Евгения Васильева в 2012 году, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, влипла в громкий скандал. Ее задержали по обвинению в коррупции. В 2015 году за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества предприятия «Оборонсервис», она была осуждена. Приговор в виде лишения свободы сроком в пять лет уже через 34 дня сменился условно-досрочным освобождением. Примечательно, что бывший министр обороны также оказался под следствием, однако дело было закрыто, так как он попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.
Сидя на домашнем аресте, Васильева рисовала, да так успешно, что в октябре 2020 года стала почетным членом Академии художеств. Об этом сама Васильева сообщила 8 октября в соцсетях, опубликовав фото и комментарий. «Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», - написала она.
На сайте Академии есть информация о том, что Васильева занимается художественной деятельностью с 2014 года, выставляясь под псевдонимом EVA . За эти годы она успешно демонстрировала свои картины на более чем 10 персональных выставках не только в России, но и по всему миру. Ее работы, если верить информациии сайта, есть в коллекциях Пьера Кардена, Музея современного искусства в Гибеллине, епархиального музея в Кальтаджироне, а также в частных собраниях современного искусства.
Она может преподавать курс «Как стать успешным, воруя миллиарды из бюджета».— الأرنب-القاتل (@ship78) March 15, 2021
В соцсетях над предстоящим мероприятием шутят и иронизируют. -«Нужно просто назвать это выставка победившей коррупции». -«Побольше бы таких талантливых мастеров, как Васильева, а то позавесили Эрмитаж, всякой разной мазней типа Леонардо да Винчи». Впрочем, есть и другие мнения. Например, известный PR-специалист и политтехнолог Антон Вуйма считает, что за скандалом может стоять тщательно спланированная пиар-акция по подогреву интереса к мероприятию. Дескать, вход-то платный, пойдут не все, а тут такой ажиотаж. Как бы то ни было, многие из интернет-пользователей посмотреть на "мазню" Васильевой не пошли бы и бесплатно. И дело даже не в ее "художестве" - просто противно.
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И ходожества её - это крах и разгул безвкусицы.
А ребята из академии молодцы. Гнать её метлой ссаной, вместе с писульками.
п.с. а что об этих "тестах Роршаха" - думаю психиатры? Интересно было бы прочитать их диагноз.
А в целом, еще покруче мазня "признанных мастеров" вон за мильёны продается.
А что вы хотели? В музыке и кинематографе - то же самое, торжество профанации.