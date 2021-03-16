FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4186 постов • 737 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Подобному акту вандализма не место в стенах Академии!": скандал с выставкой Васильевой в Петербурге

"Подобному акту вандализма не место в стенах Академии!": скандал с выставкой Васильевой в Петербурге (13 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Васильева   выставка   картины   оборонсервис   сердюков   скандал   художники   
2365
13
Бывшая чиновница Минобороны, получившая условный срок, за время ареста пристрастилась к искусству. Да так, что сама внезапно стала рисовать. Дальше-больше. Через время Евгения Васильева стала членом Творческого союза художников России, почетным членом Российской академии художеств. Она разъезжает по разным странам с персональными выставками, а теперь решила показать свои "полотна" в Санкт-Петербурге. Студенты и преподаватели Академии художеств против.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Васильева   выставка   картины   оборонсервис   сердюков   скандал   художники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
35
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
423
KevinSmith Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Олег 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Миша 8 минут назад
она хужожник, она так видит


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mr.Poher 16 минут назад
Ну какой же она почётный член академии художеств? Она почётный пелотка! Хотя нет, просто пелотка.
И ходожества её - это крах и разгул безвкусицы.

А ребята из академии молодцы. Гнать её метлой ссаной, вместе с писульками.

п.с. а что об этих "тестах Роршаха" - думаю психиатры? Интересно было бы прочитать их диагноз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
tuka 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
Вообще-то, она получила вполне реальный срок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович Flying Dutchmen. 20 минут назад
только не забрала его...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу Полчаса назад
Мерзкая ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ави Посылкин Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
чего то напомнило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
americos 36 минут назад
Да ведь это просто произведения паскудства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
944
Владимир 40 минут назад
Как Васильева красиво выглядела бы в расстрельной яме. А, если бы рядом , с простреленной головой, лежал ее дружок, то картина стала бы шедевром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast 42 минуты назад
По моему они просто издеваются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
892
Saplus 44 минуты назад
Не знаю, меня кот реально порадовал, аж всхохотнул

А в целом, еще покруче мазня "признанных мастеров" вон за мильёны продается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Trenzel2003 44 минуты назад
Свят свят свят! Воды святой мне в глазки закапать нужно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
А что, Сердюков Толя тут не плохо получился, интересно другое, чем таким коричневым она его рисовала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 59 минут назад
Я в садике лучше рисовал, чем эта пристарелая **лядь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Нечего тут, это самое! Это современное искусство. А что, Пикассо, Дали, Малевич и Шагал лучше рисовали? Радоваться надо, что госпожа Васильева перестала заниматься делами МО и переключилась на искусство. Дешевле выйдет для бюджета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Владимир Час назад
Лопни мои глазоньки..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
Гарик Час назад
У меня, пожалуй, лучше получится. Тьфу, какая мерзость.
А что вы хотели? В музыке и кинематографе - то же самое, торжество профанации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu Час назад
А меня в союз дизайнеров не берут, падлы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−49
4
sir.dawidow2018 Князь Курбский 51 минуту назад
Тебя князь на кол посадят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
PaBLoS Час назад
Если и идти то только чтобы от-здить и обоссать автора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве Иранская художница-инвалид рисует картины ногами Иранская художница-инвалид рисует картины ногами Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона 5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой 5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой Японская художница превращает камни в милейших животных Японская художница превращает камни в милейших животных
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

670786



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался
3
38
13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался
Самый жир: масленичная неделя удалась
1
43
Самый жир: масленичная неделя удалась
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
0
31
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
1
331
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#интересно#картинки#авто аварии#сша#позитив#Разное#знаменитости
#фото#животные#факты#люди#автомобили#Россия#подборка#сатира#красота#масленица
#прикол#интересное#дтп#автомир#приколы#кино#аварии#прикольные#девушки#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться