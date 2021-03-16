Напомним, что автор живописных работ, цифровых коллажей и скульптур Евгения Васильева в 2012 году, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, влипла в громкий скандал. Ее задержали по обвинению в коррупции. В 2015 году за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества предприятия «Оборонсервис», она была осуждена. Приговор в виде лишения свободы сроком в пять лет уже через 34 дня сменился условно-досрочным освобождением. Примечательно, что бывший министр обороны также оказался под следствием, однако дело было закрыто, так как он попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.