Итак, все вводные для шедевра есть, догадываетесь, что дальше? Правильно, критики заклевали Сурикова за простой и глупый сюжет, а публика, привыкшая к салонным и академическим возвышенным картинам, не особо не приняла художника. Еще картине доставалось за «излишнюю пестроту» и кучность толпы - мол, многовато людей, места совсем не хватает.



Однако все это не помешало Владимиру фон Мекку купить полотно за 10 тысяч рублей (космическая сумма, сегодня это было бы больше 5 млн наших рублей в 2021), а затем отвезти на Всемирную выставку в Париже. Там картина была удостоена медали, и вполне справедливо удостоена.