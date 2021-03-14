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Начнем с грустного. В 1888 году у Сурикова умерла жена, и художник так тосковал, что забросил живопись совсем. Ничего не помогало, и тогда он решил уехать вместе с дочками домой, в Красноярск, авось удастся развеяться там, да и прийти в себя.
Родная земля помогает – в Сибири художник поймал волну, снова начал творить и вернулся в мир живописи весьма лихо, прямо как герой на картине.
Родная земля помогает – в Сибири художник поймал волну, снова начал творить и вернулся в мир живописи весьма лихо, прямо как герой на картине.
Василий Суриков - «Взятие снежного городка», 1891
Что же за взятие идет на полотне? Итак, последний день Масленицы. На реке или площади строится «городок» - стена из снега, которая сверху обливается водой для крепости. Одна команда на лошадях старается разрушить стену и «взять городок», а команда защитников отбивается хворостом, снежками и метлами, пытаясь отогнать лошадей и наездников.
Игра кончалась только при взятии городка, а победителя иногда «умывали» снегом и обязательно угощали горячительными напитками. Во время игры частыми гостями были переломы и прочие травмы, так что в некоторых местах эта игра даже запрещалась властями. Но сибирякам разве запретишь проявить свою силушку)
Игра кончалась только при взятии городка, а победителя иногда «умывали» снегом и обязательно угощали горячительными напитками. Во время игры частыми гостями были переломы и прочие травмы, так что в некоторых местах эта игра даже запрещалась властями. Но сибирякам разве запретишь проявить свою силушку)
Помимо победителя на картине изображены еще несколько игроков на лошадях, но всех затмил этот целеустремленный парень на верном коне. Обратите внимание, как он добивает крепость кулаком:
На картине как раз момент триумфа удалого молодца, разбивающего крепость. Победитель суров и сосредоточен, а народ сзади веселится – сейчас понесут парня в снег, а дальше можно нормально так бахнуть. Справа и слева зрители болеют за своих, азарт разливается по всей картине.
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Суриков всегда дотошно подходил ко всем деталям на своих картинах, эта не исключение. Взгляните как подробно он показал разные наряды у зрителей. Ну и потрясающий снег:
Отдельного упоминания заслуживает снег. Суриков как обычно дотошно подходит к его изображению – тут и следы от телег, и мелкие снежки от крепости в воздухе, даже на повозках в нужных местах все покрыто снежком. Вот прямо веришь – снег настоящий, не пластиковый.
Так же скрупулезно изображены наряды участников масленичного угара, старательно написан пейзаж, а для наглядности и правдоподобности местная молодежь специально устроила настоящую игру под пристальным взглядом Сурикова. Не за просто так, а за три ведра водки, естественно. Учитывая конечную стоимость картины, совсем незначительная инвестиция)
Так же скрупулезно изображены наряды участников масленичного угара, старательно написан пейзаж, а для наглядности и правдоподобности местная молодежь специально устроила настоящую игру под пристальным взглядом Сурикова. Не за просто так, а за три ведра водки, естественно. Учитывая конечную стоимость картины, совсем незначительная инвестиция)
Горный пейзаж в дымке, восхищенные зрители и еще настоящего сибирского снега:
Итак, все вводные для шедевра есть, догадываетесь, что дальше? Правильно, критики заклевали Сурикова за простой и глупый сюжет, а публика, привыкшая к салонным и академическим возвышенным картинам, не особо не приняла художника. Еще картине доставалось за «излишнюю пестроту» и кучность толпы - мол, многовато людей, места совсем не хватает.
Однако все это не помешало Владимиру фон Мекку купить полотно за 10 тысяч рублей (космическая сумма, сегодня это было бы больше 5 млн наших рублей в 2021), а затем отвезти на Всемирную выставку в Париже. Там картина была удостоена медали, и вполне справедливо удостоена.
Однако все это не помешало Владимиру фон Мекку купить полотно за 10 тысяч рублей (космическая сумма, сегодня это было бы больше 5 млн наших рублей в 2021), а затем отвезти на Всемирную выставку в Париже. Там картина была удостоена медали, и вполне справедливо удостоена.
Диплом Сурикова с французской выставки, отличное портфолио для резюме:
Сурикова не особо покоробила критика картины и его подхода. До конца жизни он был верен своей идее идти к народу, брать от него вдохновение. И еще не раз он удивит всех своими «народными» шедеврами.
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