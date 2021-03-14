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«Взятие снежного городка» Сурикова, или сибирский шедевр за три ведра водки

«Взятие снежного городка» Сурикова, или сибирский шедевр за три ведра водки (6 фото)

Автор:
14 марта 2021 14:07
Метки: Культура   Суриков   живопись   искусство   картина   масленица   сибирь   художник   
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Начнем с грустного. В 1888 году у Сурикова умерла жена, и художник так тосковал, что забросил живопись совсем. Ничего не помогало, и тогда он решил уехать вместе с дочками домой, в Красноярск, авось удастся развеяться там, да и прийти в себя.
Родная земля помогает – в Сибири художник поймал волну, снова начал творить и вернулся в мир живописи весьма лихо, прямо как герой на картине.
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Метки: Культура   Суриков   живопись   искусство   картина   масленица   сибирь   художник   
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Наталья 3 часа назад
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REDFOXY 2 часа назад
Это Михалков или Боярский в санях???
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picturebymaslo Автор поста REDFOXY 2 часа назад
это брат художника, Александр Суриков)
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Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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