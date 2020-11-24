Дедушка спас щенка из пасти аллигатора74-летний пенсионер Ричард Уилбэнкс из американского штата Флорида спас щенка от неминуемой гибели. Мужчина голыми руками достал свою собаку из пасти аллигатора. Момент спасения попал на камеру...