Ричард Уилбэнкс из города Истеро во Флориде выгуливал своего трехмесячного щенка Ганнера у пруда позади дома, когда вдруг из воды выскочил молодой аллигатор, схватил щенка и потащил его в пруд.

«Мы просто гуляли у пруда, — сказал Уилбэнкс в интервью CNN, — и он вылетел из воды словно ракета. Я и не знал, что аллигатор может двигаться настолько быстро».