74-летний житель Флориды не побоялся прыгнуть в пруд и сразиться с аллигатором, который утащил его трехмесячного щенка.
Ричард Уилбэнкс из города Истеро во Флориде выгуливал своего трехмесячного щенка Ганнера у пруда позади дома, когда вдруг из воды выскочил молодой аллигатор, схватил щенка и потащил его в пруд.
«Мы просто гуляли у пруда, — сказал Уилбэнкс в интервью CNN, — и он вылетел из воды словно ракета. Я и не знал, что аллигатор может двигаться настолько быстро».
По словам мужчины, когда он увидел, что аллигатор схватил щенка, в нем взыграл адреналин, и он, повинуясь инстинкту, прыгнул в пруд вслед за хищником.
Удержать аллигатора было просто — тот был всего 60 сантиметров в длину, — а вот разжать ему челюсти оказалось уже сложнее. Первым делом Уилбэнкс схватил аллигатора и вытащил его из воды, затем засунул руки ему в пасть и попытался разжать челюсти. Вскоре пасть аллигатора раскрылась достаточно широко, чтобы Ганнер смог выбраться. Сам щенок почти не пострадал, не считая одной колотой раны, а вот Уилбэнксу повезло меньше — аллигатор здорово искусал его руки.
Происшествие засняла камера, которую разместили в этом месте в сотрудничестве с Федерацией дикой природы Флориды и фондом fSTOP для того, чтобы снимать видео дикой природы в рамках кампании «Sharing The Landscape». Цель кампании — призвать людей оценить и понять дикую природу, рядом с которой они живут.
Несмотря на то, что встреча с аллигатором могла закончиться плачевно, Уилбэнкс поддерживает инициативу и не призывает истребить или увезти аллигатора, поскольку он является частью природы и жизни.
Так что теперь, когда они с Ганнером идут на прогулку, Уилбэнкс все время держит щенка на поводке и не менее трех метров от пруда.
Фонд решил опубликовать видео, и оно моментально разлетелось по интернету. Пользователи сети восхищаются жителем Флориды и его героическим поступком. Некоторые отметили, что мужчина — воплощение крутости, и не сколько потому, что спас щенка, а потому что умудрился при этом не выронить сигару, которую можно заметить у него во рту во время схватки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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