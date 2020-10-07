FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8865 постов • 1116 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
У берегов Техаса обнаружили останки древних ламантинов

У берегов Техаса обнаружили останки древних ламантинов (5 фото)

Автор:
07 октября 2020 21:07
Сообщество : Животные
Метки: древние времена   животные   история   ламантины   полезно   раскопки   ученые   фото   
84
5
Ламантины - большие водные млекопитающие, которые обитают в прибрежных водах Мексики, Белиза, Флориды и Карибского бассейна. Однако, недавно ученые сделали любопытное открытие - впервые нашли останки древних ламантинов времен Ледникового периода у берегов Техаса. Это открытие может свидетельствовать сразу о нескольких факторах.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: древние времена   животные   история   ламантины   полезно   раскопки   ученые   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Все поражаются, когда узнают сколько лет этому «мальчику» из Владивостока (5 фото) Все поражаются, когда узнают сколько лет этому «мальчику» из Владивостока (5 фото) Размеры тираннозавра на самом деле были не совсем такими, как мы себе их представляли Размеры тираннозавра на самом деле были не совсем такими, как мы себе их представляли Женщина отвела весь свой гардероб под кошачий туалет Женщина отвела весь свой гардероб под кошачий туалет Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте Кот пережил стирку в стиральной машине Кот пережил стирку в стиральной машине Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

293562



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Колоритные снимки девушек из лихих 90-х
2
73
Колоритные снимки девушек из лихих 90-х
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
1
189
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
38
Бренд Gucci создал платье для мужчин
Кажется, они возвращаются. Стивен Кинг одобряет
1
2
Кажется, они возвращаются. Стивен Кинг одобряет
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#кино#интересно#в мире#автомир#дети#конфликт#не уступил
#юмор#факты#дтп#россия#картинки#разное#прикольные#забавно#москва#позитив
#прикол#интересное#авария#авто авария#актеры#СССР#автомобили#китай#настроение#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться