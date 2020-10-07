У берегов Техаса обнаружили останки древних ламантинов

Есть и другая версия. Ученые выяснили, что большинство окаменелостей принадлежит виду Trichechus manatus - это вид, который в наши дни пересекает воды побережья Мексиканского залива. Это указывает на то, что древние ламантины могли также проделывать точно такие же миграции, как и их современные сородичи, и они оказались у берегов Техаса во время одной из миграций.