У берегов Техаса обнаружили останки древних ламантинов

Ламантины - большие водные млекопитающие, которые обитают в прибрежных водах Мексики, Белиза, Флориды и Карибского бассейна. Однако, недавно ученые сделали любопытное открытие - впервые нашли останки древних ламантинов времен Ледникового периода у берегов Техаса. Это открытие может свидетельствовать сразу о нескольких факторах.
Группа американских исследователей из Техасского университета в Остине впервые обнаружила останки ламантинов у берегов Техаса. Восемь окаменелостей, описанных в статье, опубликованной в журнале Palaeontologia Electronica, включают челюстные кости ламантинов и фрагменты ребер. Их нашли на побережье коллекционеры-любители, а затем передали в музей университета.
Все окаменелости относятся к плейстоцену - геологической эпохе последнего Ледникового периода. Ранее считалось, что ламантины не обитали у берегов Техаса, но открытие позволило сделать вывод, что эти водные млекопитающие заселяли эту местность между 11 000 и 240 000 лет назад.
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Есть и другая версия. Ученые выяснили, что большинство окаменелостей принадлежит виду Trichechus manatus - это вид, который в наши дни пересекает воды побережья Мексиканского залива. Это указывает на то, что древние ламантины могли также проделывать точно такие же миграции, как и их современные сородичи, и они оказались у берегов Техаса во время одной из миграций.
Ученых также удивило то, что ламантины могли обитать в таких холодных водах. Из-за отсутствия изолирующего жира и низкой скорости метаболизма современные ламантины могут жить только в теплых водах. Поэтому открытие привело ученых к мысли, что либо прибрежный климат в Ледниковый период был намного теплее, чем предполагалось, либо древние ламантины были более устойчивы к холоду.
Ламантины - дружелюбные и милые животные. В 1970-х годах численность ламантинов во Флориде достигла рекордно низкого уровня - их осталось всего несколько сотен особей. Сейчас они считаются вымирающим видом, и главной угрозой для них остается деятельность человека. Они часто заглатывают рыбацкие снасти, получают травмы от винтов моторных лодок, страдают от загрязнения воды.
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