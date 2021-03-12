В Иркутске подозреваемый в краже прокатил полицейского на капоте

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В Иркутске мужчина, которого подозревали в краже, прокатил на капоте полицейского. В момент задержания ранее судимый мужчина попытался скрыться на автомобиле, совершил наезд на одного из полицейских и вместе с ним поехал дальше.
Следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"
Полицейский заезд на капоте и оправдания задержанного
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