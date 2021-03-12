В Иркутске подозреваемый в краже прокатил полицейского на капоте

Учительница показала, как детей кормят объедками в школе Красноярска (2 фото + 1 видео)

Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо...

Под Калугой добрые люди избавили собаку от смерти неминучей, освободив от оков ледяной неволи

Полицейский упал в сугроб, убегая от своры собак

"31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции

Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме