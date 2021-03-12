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В Иркутске подозреваемый в краже прокатил полицейского на капоте

В Иркутске подозреваемый в краже прокатил полицейского на капоте (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 марта 2021 15:06
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Иркутск   Россия   авто   видео   капот   полицейский   полиция   
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В Иркутске мужчина, которого подозревали в краже, прокатил на капоте полицейского. В момент задержания ранее судимый мужчина попытался скрыться на автомобиле, совершил наезд на одного из полицейских и вместе с ним поехал дальше.

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Метки: 360подмосковье   Иркутск   Россия   авто   видео   капот   полицейский   полиция   
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