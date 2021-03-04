Тот же вес, другое тело: 30 примеров "до" и " после" тренировок в спортзале

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Тело с большим количеством жира и небольшим количеством мышц может весить столько же, сколько накаченное тело, в котором процент жира значительно меньше, да и выглядит оно совсем по-другому! Вот наглядные примеры, после которых возникает отчетливое желание немедленно заняться спортом.
1. "Разница в весе на этих снимках - всего 1,4 кг. Я всегда весила около 63-64 кг, но теперь у меня больше мускулов, чем жира, и я покупаю штаны на 7 размеров меньше"
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2. "Между этими фотографиями - 7 лет, вес одинаковый - 63 кг. Разве это не безумие? Тело выглядит совершенно по-другому, но весы показывают ту же цифру, что и раньше"
7. "Один и тот же человек, одинаковый вес, но два разных тела. 34 года и 36 лет, и там и там - 63 кг"
8. "Почему людям следует уделять больше внимания весу, который они поднимают, а не весу, который они теряют. Слева - 2014 г., 53 кг, справа - 2021 г., 54 кг"
9. "Весы почему-то показали, что я набрала за ночь 2 кг. Чтобы не волноваться напрасно, я сделала фотографии своего прогресса"
10. "Вес на фотографиях один и тот же - 63 кг. На снимке слева я слишком много ела, слишком много пила и совсем не думала о своем здоровье"
11. "Не надо обращать внимание на показания весов! Разница в весе на этих снимках - полкилограмма. Всего!"
13. "Поверили бы вы, если бы я сказала вам, что у меня одинаковый вес на обоих фото? Важен не вес, а состав тела"
14. ""На всех этих снимках я вешу одинаково - 53 кг. Фото справа - я правильно питаюсь и занимаюсь силовыми тренировками"
На всех этих фотографиях я одинаковый вес (116 фунтов)! Единственная разница в фотографиях справа: я ел чисто и поднимал тяжелые веса
. Но на снимках справа
. Но на снимках справа
19. "1 февраля 2019 г. - 12 апреля 2019 г. Я доволен изменениями, которые я вижу, и вешу те 140 кг"
22. "Это дружеское напоминание о том, что число на шкале не имеет значения. Слева: 73,9 кг, справа: 73,4 кг"
26. "Доказательство того, что на весы нельзя полагаться. 2 года разницы, 44 кг и там и там"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вес до и после мускулы похудение спорт тело тренировки фитнес
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