Тот же вес, другое тело: 30 примеров "до" и " после" тренировок в спортзале

Тело с большим количеством жира и небольшим количеством мышц может весить столько же, сколько накаченное тело, в котором процент жира значительно меньше, да и выглядит оно совсем по-другому! Вот наглядные примеры, после которых возникает отчетливое желание немедленно заняться спортом.

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1. "Разница в весе на этих снимках - всего 1,4 кг. Я всегда весила около 63-64 кг, но теперь у меня больше мускулов, чем жира, и я покупаю штаны на 7 размеров меньше" 0 Источник:

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2. "Между этими фотографиями - 7 лет, вес одинаковый - 63 кг. Разве это не безумие? Тело выглядит совершенно по-другому, но весы показывают ту же цифру, что и раньше" 0 Источник:

3. "Одинаковый вес, разные тела. 57 кг на всех этих фотографиях. Все дело в мышцах" 0 Источник:

4. "66 кг на обоих снимках" 0 Источник:

5. "Тот же вес, другое тело" 0 Источник:

6. "Я сейчас (справа) в том же весе, что и в декабре прошлого года" 0 Источник:

7. "Один и тот же человек, одинаковый вес, но два разных тела. 34 года и 36 лет, и там и там - 63 кг" 0 Источник:

8. "Почему людям следует уделять больше внимания весу, который они поднимают, а не весу, который они теряют. Слева - 2014 г., 53 кг, справа - 2021 г., 54 кг" 0 Источник:

9. "Весы почему-то показали, что я набрала за ночь 2 кг. Чтобы не волноваться напрасно, я сделала фотографии своего прогресса" 0 Источник:

10. "Вес на фотографиях один и тот же - 63 кг. На снимке слева я слишком много ела, слишком много пила и совсем не думала о своем здоровье" 0 Источник:

11. "Не надо обращать внимание на показания весов! Разница в весе на этих снимках - полкилограмма. Всего!" 0 Источник:

12. "Между снимками пять лет, а вес один и тот же" 0 Источник:

13. "Поверили бы вы, если бы я сказала вам, что у меня одинаковый вес на обоих фото? Важен не вес, а состав тела" 0 Источник:

14. ""На всех этих снимках я вешу одинаково - 53 кг. Фото справа - я правильно питаюсь и занимаюсь силовыми тренировками" 0 Источник: На всех этих фотографиях я одинаковый вес (116 фунтов)! Единственная разница в фотографиях справа: я ел чисто и поднимал тяжелые веса

. Но на снимках справа

15. "59 кг на обоих фотографиях. Цифра не всегда имеет значение" 0 Источник:

16. "2 года и разница всего в 2,5 кг, но тело было полностью перестроено изнутри" 0 Источник:

17. "Одинаковый вес, но не одно и то же тело. 74 кг в обоих случаях" 0 Источник:

18. "Я вешу одинаково на обеих этих фотографиях" 0 Источник:

19. "1 февраля 2019 г. - 12 апреля 2019 г. Я доволен изменениями, которые я вижу, и вешу те 140 кг" 0 Источник:

20. "Число на шкале весов - всего лишь число. Я вешу одинаково на обеих этих фотографиях" 0 Источник:

21. "Два года назад и сейчас. Вес не изменился" 0 Источник:

22. "Это дружеское напоминание о том, что число на шкале не имеет значения. Слева: 73,9 кг, справа: 73,4 кг" 0 Источник:

23. "Разница в пять месяцев. Вес не изменился - 63 кг" 0 Источник:

24. "Вес не изменился. Я изменилась" 0 Источник:

25. "Да ладно! Не может быть!" 0 Источник:

26. "Доказательство того, что на весы нельзя полагаться. 2 года разницы, 44 кг и там и там" 0 Источник:

27. "Вес тот же, но разная степень подтянутости тела" 0 Источник:

28. "Один и тот же вес с разницей в два года. Два года тренировок" 0 Источник:

29. "На снимках слева и справа вес одинаковый" 0 Источник: