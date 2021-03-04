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Тот же вес, другое тело: 30 примеров "до" и " после" тренировок в спортзале

Тот же вес, другое тело: 30 примеров "до" и " после" тренировок в спортзале (31 фото)

Автор:
04 марта 2021 13:19
Сообщество : Жизнь
Метки: вес   до и после   мускулы   похудение   спорт   тело   тренировки   фитнес   
1040
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Тело с большим количеством жира и небольшим количеством мышц может весить столько же, сколько накаченное тело, в котором процент жира значительно меньше, да и выглядит оно совсем по-другому! Вот наглядные примеры, после которых возникает отчетливое желание немедленно заняться спортом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вес   до и после   мускулы   похудение   спорт   тело   тренировки   фитнес   
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22k
Vazari 3 часа назад
Тоже мне, Америку открыла
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8k
Uron 51 минуту назад
похудеть и постройнеть не так сложно, сложнее вес удержать
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208
Палыч 3 часа назад
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48k
alertol 3 часа назад
Всего за 2 недели в зале, я потерял 2 недели и 20 долларов ©
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12k
Dmitry Obuhov 3 часа назад
Я уж думал, что со мной что-то не то. Внешне вроде отличаюсь от начала занятий, а вес колеблется +/-1 кг
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