Девушка сбросила 64 кило назло бывшему, который унижал ее из-за веса

«Моему бывшему была не нужна та девушка, которой я была, так что я стала девушкой, которую он не может заполучить», — говорит Джози в видео, в котором поведала свою историю. После расставания с парнем, бросившим ее из-за веса, Джози твердо решила похудеть и в итоге сбросила 64 килограмма.
Тогда она начала заниматься спортом и правильно питаться, исполненная решимости сбросить вес
«Нам необходимо нормализовать обычные тела. — говорит девушка. — Ничего страшного, если у вас обвисшая кожа на руках, ничего страшного, если у вас дряблая внутренняя поверхность бедер — это нормально. Потому что вы прекрасны, и это то, что отличает вас от других. Мой путь к похудению начался как месть бывшему, но в процессе я поняла, что эта история не о нем, а обо мне».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бабы, как это называется?
Потом увидел. Вот она, видно сразу дан линией штанов.
Секс с так и такой похудевшей возможен только если она не будет раздеваться ...
Иначе не реально, куда ни плюнь, везде старые уши слона разложены.
А сейчас еще и парня виноватит, жиробасина тупая.
Когда она набрала +30кг, то он от нее ушел к худой девушке. Теперь, уже бывшая жена, называет его мудаком, так как он её бросил, при этом она еще вес набрала и нового мужика найти не может.
Я у него спрашивал по пьяни, как так вышло, вы же любили друг друга и 15 лет вместе прожили?!Он и сказал, что не мог с такой толстой женой жить, она постоянно сопит, что то жуёт, храпит, секса год не было, так как на неё уже не стоит.
а стала......