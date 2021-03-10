Девушка сбросила 64 кило назло бывшему, который унижал ее из-за веса

«Нам необходимо нормализовать обычные тела. — говорит девушка. — Ничего страшного, если у вас обвисшая кожа на руках, ничего страшного, если у вас дряблая внутренняя поверхность бедер — это нормально. Потому что вы прекрасны, и это то, что отличает вас от других. Мой путь к похудению начался как месть бывшему, но в процессе я поняла, что эта история не о нем, а обо мне».