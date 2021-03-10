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Девушка сбросила 64 кило назло бывшему, который унижал ее из-за веса

Девушка сбросила 64 кило назло бывшему, который унижал ее из-за веса (16 фото)

Автор:
10 марта 2021 16:13
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Instagram   вес   внешность   до и после   истории   похудение   
1880
16

«Моему бывшему была не нужна та девушка, которой я была, так что я стала девушкой, которую он не может заполучить», — говорит Джози в видео, в котором поведала свою историю. После расставания с парнем, бросившим ее из-за веса, Джози твердо решила похудеть и в итоге сбросила 64 килограмма.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   вес   внешность   до и после   истории   похудение   
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39  комментариев
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39k
Александр 7 часов назад
То есть заняться собой при молодом человеке была не судьба, дождалась пока он бросил жирную свиноту и только тогда задумалась о том как выглядишь? Шедеврально и очень по женски
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25k
Вован Полчаса назад
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6k
Serjio Час назад
Ну да, конечно, ведь при муже нельзя сбросить лишний вес, а на зло бывшему это за всегда пожалуйста!
Бабы, как это называется?
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21k
Sergey Timonin Час назад
всё думал, куда она лишнюю кожу дела.
Потом увидел. Вот она, видно сразу дан линией штанов.


Секс с так и такой похудевшей возможен только если она не будет раздеваться ...
Иначе не реально, куда ни плюнь, везде старые уши слона разложены.
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17k
Андрей Иванов 3 часа назад
Почему эта дура не могла сбросить вес для него, пока жила с ним?
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1k
Ослик Иа на позитиве Андрей Иванов Час назад
Месть мотивирует больше, чем любовь...
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17k
Андрей Иванов Ослик Иа на позитиве Час назад
У баб - да
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16k
Ego sum qui sum 5 часов назад
тупая, не унижал, а мотивировал и цели добился
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9k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
А нельзя было похудеть за те 3 года, пока встречалась с парнем? Тем более знала, что ему бы это понравилось.
А сейчас еще и парня виноватит, жиробасина тупая.
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49k
smakido 6 часов назад
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62
робт 6 часов назад
жирным кстати гораздо проще раскачаться
у них в принципе уже крепкие кости, связки и мышцы, ведь эту кучу дерьма они таскают на себе постоянно
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807
* 6 часов назад
Молодец мужик, помог свинье превратиться в человека
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4k
КремлеКот 6 часов назад
Да она своему бывшему спасибо должна сказать.
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69k
Медведь. 6 часов назад
все равно крокодил.. зато теперь очень злой..
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1k
Дмитрий Медведь. 6 часов назад
Не наговаривай. Покрасившее то исходника явно!
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69k
Медведь. Дмитрий 6 часов назад
Красивый крокодил..
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6k
amrita 6 часов назад
в первую очередь ТЫ ДЛЯ СЕБЯ это сделала.. на себя - корову даже в зеркало было противно смотреть.
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4k
Mixalych 6 часов назад
Помню пост про толстую деваху с заниженной самооценкой. На нее обратил внимание парень, стал с ней заниматься спортом, следить за ее питанием и всячески поддерживал и мотивировал. В итоге она превратилась в фитоняшку, за ней стали бегать другие парни, она возомнила о себе черт знает что и бросила его. Со словами, что он ее не достоин.
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48k
alertol 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
TirAn 6 часов назад
Странная мотивация - брось меня, я похудею и пошлю тебя нах
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1k
Алексей Заг 7 часов назад
Есть у меня друг, так он своей жене говорил: Хватит толстеть!
Когда она набрала +30кг, то он от нее ушел к худой девушке. Теперь, уже бывшая жена, называет его мудаком, так как он её бросил, при этом она еще вес набрала и нового мужика найти не может.
Я у него спрашивал по пьяни, как так вышло, вы же любили друг друга и 15 лет вместе прожили?!Он и сказал, что не мог с такой толстой женой жить, она постоянно сопит, что то жуёт, храпит, секса год не было, так как на неё уже не стоит.
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210
bylbatarasich 7 часов назад
была милейшим, солнечным, радостным пухляшом
а стала......
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1k
boom 7 часов назад
Ну ничего, ща нового найдет,и можно будет снова жрать!
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6k
Ivan 7 часов назад
А сразу нельзя было???

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−15
Евгений Ivan 7 часов назад
Нужна была встряска. Её парень сделал правильно что ушёл от неё.
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23k
Е-Лена 7 часов назад
Одного не понимаю - чего этот парень так долго ждал? Или она нажирала брюхо все эти три года, а он пытался её остановить? И - когда понял, что бесполезно - бросил?...
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