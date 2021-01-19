8 фактов о Земле, которые вам будет интересно узнать

На протяжении всей истории существования цивилизации, человечество не перестаёт изучать планету, но она хранит в себе ещё множество непознанного. В этом посте приведены интересные факты, которые в очередной раз покажут насколько удивительна наша Земля.
Исследования учёных показали, что с 2000 года, и до нашего времени, озоновая дыра над Антарктикой сократилась на 4 миллиона квадратных километров. Научный мир считает, что это происходит благодаря Монреальскому протоколу, который сначала снизил, а затем и запретил использование химических веществ на основе хлора и брома (в частности, хлорфторуглеродов или ХФУ), разрушающих атмосферный озон. Соглашение подписали двадцать четыре государства, 16 сентября 1987 года, позднее, к международному договору присоединились еще 173 страны.
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89,2 градусов по Цельсию - самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле. Был холодный летний день 23 июля 1983 года на станции Восток в Антарктиде.
Весна движется со скоростью около 3.21 километров в час. Ученые выяснили это, наблюдая за скоростью цветения различных растений на обширных территориях.
Повышение артериального давления является обычным явлением, когда люди поднимаются в горы. Но есть одно место на Земле, где этого не происходит - это Тянь-Шань. У местных жителей кровяное давление намного ниже, чем у людей, живущих на плоскогорьях.
Кимолос, греческий остров в Эгейском море, который имеет действительно интересную особенность. Когда идет дождь, остров покрывается мыльной пеной. Дело в том, что почва в Кимолосе состоит из мыльной глины — натурального мыла, которое местные жители используют как обычное моющее средство.
Земля - это единственная известная планета с тектоникой плит . 7 гигантских континентов движутся в разных направлениях со скоростью примерно 10 сантиметров в год. Благодаря тектонической системе происходит циркуляция углерода, которая предотвращает перегрев планеты. Углерод является одним из важнейших компонентов, который делает возможной жизнь на Земле.
Хамза - это подземная река, которая течет на глубине 4 километров, под рекой Амазонкой. Ширина подземного русла составляет примерно 400 километров. Хамза течет с очень низкой скоростью, и впадает в Атлантический океан, глубоко под поверхностью.
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По словам Валия Хамзы, эта подземные воды действительно залегают на глубине несколько километров под руслом самой Амазонки, и их протяженность составляет примерно 6 тысяч километров, – в этом нет никакой ошибки, но их нельзя назвать рекой. «Слово «река» в контексте нашей работы не должно вообще упоминаться. Это ни в любом случае не река», - говорит Хамза. По его словам, анализ пород, слагающих территорию, по которой протекает Амазонка, позволяет сделать вывод о том, что вода из русла реки постоянно просачивается вниз, а под самим руслом на значительной глубине она скапливается, упираясь в водонепроницаемый горизонт. Причем, эти подземные воды не достигают Атлантического океана, в отличие от вод самой Амазонки, поскольку им препятствуют непроницаемые породы. В результате под землей образуется резервуар с водой.
Это куб с гранью 14,4 км. Или куб с диагональю менее 5 км в год. При общем объеме льда в 25 млн км куб, это получается 0,0005 (5 десятитысячных) процента или 1/200000 в год от всего обьема. Чтобы расстаял 1% необходимо 2000 лет. Даже не знаю много это или мало.
Хрень, можно дальше не читать
География явно не ваш конёк.
Очевидно, количество континентов зависит от того, где и когда человек в школу ходил.
Кто сказал??
Не ученые же, в самом деле. Разве что британские...
Но это еще не значит что таких нет.