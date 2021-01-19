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8 фактов о Земле, которые вам будет интересно узнать

8 фактов о Земле, которые вам будет интересно узнать (9 фото)

Автор:
19 января 2021 22:30
Сообщество : Факты
Метки: Земля   Удивительная   интересно   непознанное   факты   цивилизация   человечество   
2399
9

На протяжении всей истории существования цивилизации, человечество не перестаёт изучать планету, но она хранит в себе ещё множество непознанного. В этом посте приведены интересные факты, которые в очередной раз покажут насколько удивительна наша Земля.

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Метки: Земля   Удивительная   интересно   непознанное   факты   цивилизация   человечество   
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Павел Емцов 2 часа назад
После "Самой низкой температуры" пропало желание читать дальше, 53 далеко не рекорд был.
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18k
shevanez 12 минут назад
"Весна движется со скоростью около 3.21 километров в час. Ученые выяснили это, наблюдая за скоростью цветения различных растений на обширных территориях."Площадь этой "обширной территории"(остров Котисаари. Финляндия.)что-то около 250Х60 метров.
"Весна движется со скоростью около 3.21 километров в час. Ученые выяснили это, наблюдая за скоростью цветения различных растений на обширных территориях."Площадь этой "обширной территории"(остров Котисаари. Финляндия.)что-то около 250Х60 метров.
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20k
Юрьевич Час назад
Сведения о якобы подземной реке Хамзе, названной так в честь ее открывателя, специалисты получили на основе анализа данных по температуре и составу грунтовых вод из 241 скважины, которые пробурила еще в 1970-1980 годах бразильская компания Petrobras. Эти скважины Petrobras использовала для поиска новых месторождений нефти и газа, а потом, не отыскав там ничего ценного, все данные геологических изысканий любезно предоставила научному сообществу.

По словам Валия Хамзы, эта подземные воды действительно залегают на глубине несколько километров под руслом самой Амазонки, и их протяженность составляет примерно 6 тысяч километров, – в этом нет никакой ошибки, но их нельзя назвать рекой. «Слово «река» в контексте нашей работы не должно вообще упоминаться. Это ни в любом случае не река», - говорит Хамза. По его словам, анализ пород, слагающих территорию, по которой протекает Амазонка, позволяет сделать вывод о том, что вода из русла реки постоянно просачивается вниз, а под самим руслом на значительной глубине она скапливается, упираясь в водонепроницаемый горизонт. Причем, эти подземные воды не достигают Атлантического океана, в отличие от вод самой Амазонки, поскольку им препятствуют непроницаемые породы. В результате под землей образуется резервуар с водой.
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3k
Ув. Алексей Николаевич Час назад
"Антарктида потеряла 3 трлн тонн льда за 25 лет".
Это куб с гранью 14,4 км. Или куб с диагональю менее 5 км в год. При общем объеме льда в 25 млн км куб, это получается 0,0005 (5 десятитысячных) процента или 1/200000 в год от всего обьема. Чтобы расстаял 1% необходимо 2000 лет. Даже не знаю много это или мало.
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1k
Homer 2 часа назад
Насчет Монреальского протокола - очень спорный вопрос. Не доказано. Читал как-то, еще на бумажном носителе - озоновые дыры появились только тогда, когда появилась методика их обнаружения. Существует мнение, и отнюдь не безосновательное, что наличие озоновых дыр в атмосфере - такое же циклическое явление, как отливы и приливы.
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1k
zenon Homer 2 часа назад
Симпсон, это вы?
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1k
Homer zenon 2 часа назад
Не...) Хоть по духу сей персонаж мне близок))) Homer - один из синонимов Brownie - домовой то-бишь, по аглицки))))
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6k
JeanLuk 2 часа назад
>53.88 градусов по Цельсию - самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле.

Хрень, можно дальше не читать
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27k
a.fey 2 часа назад
Не нашел ответ на главный вопрос. Так Земля плоская или круглая?
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1k
zenon a.fey 2 часа назад
Плоская конечно, но местами круглая. Земля впадает в океан под названием Космос.
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27k
a.fey zenon 22 минуты назад
Мудренно излагаете...
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Какие семь континентов?
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10k
Павел Бреусов Мистер Фикс 2 часа назад
Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, география явно не ваш конёк...
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2k
newegg Павел Бреусов Час назад
Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
География явно не ваш конёк.
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10k
Павел Бреусов newegg 53 минуты назад
Это материки, континенты, Европа и Азия, материк Евразия
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2k
newegg Павел Бреусов 41 минуту назад
Есть научно обоснованное мнение, что континентов всего четыре - Афроевразия, Америка, Антарктида, Австралия.
Очевидно, количество континентов зависит от того, где и когда человек в школу ходил.
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1k
DerDimon Павел Бреусов 6 минут назад
Материки и континенты, всë смешалось.
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42
jan 2 часа назад
"Земля - это единственная известная планета с тектоникой плит"
Кто сказал??
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8k
Агент Безопасной Национальности jan 2 часа назад
DarSie.
Не ученые же, в самом деле. Разве что британские...
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Homer jan 2 часа назад
Так другие планеты насчет тектоники пока никто не исследовал. Поэтому про другие ничего не известно)))
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8k
Александр jan 2 часа назад
Наверно пока не обнаружили подобного на других планетах.
Но это еще не значит что таких нет.
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717
Виталий Касандров 2 часа назад
Станция «Восток» СССР. Антарктида 3420 21 июля 1983 Измерения указывали на метку 89.2 С ниже нуля. Воздух при такой температуре легко может повлечь отморожение горла и легких. ... В 1938 год, на территории поселения была зарегистрирована температура - 77,8 С ниже нуля. Показания меньше, чем показания в Антарктиде, но Оймякон находится относительно уровня моря, в отличие от станции, располагающуюся на 3400 метров над уровнем море.
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3k
lexa Виталий Касандров 37 минут назад
кажется, что ты слова пропустил....
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