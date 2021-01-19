8 фактов о Земле, которые вам будет интересно узнать

Исследования учёных показали, что с 2000 года, и до нашего времени, озоновая дыра над Антарктикой сократилась на 4 миллиона квадратных километров. Научный мир считает, что это происходит благодаря Монреальскому протоколу, который сначала снизил, а затем и запретил использование химических веществ на основе хлора и брома (в частности, хлорфторуглеродов или ХФУ), разрушающих атмосферный озон. Соглашение подписали двадцать четыре государства, 16 сентября 1987 года, позднее, к международному договору присоединились еще 173 страны.