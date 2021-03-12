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О характере разных родов войск!

О характере разных родов войск! (1 фото)

Автор:
12 марта 2021 06:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   армия   характер   
1442
1
Главная черта - нахальство. "Главное - ввязаться в драку, а там посмотрим".

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Метки: Юмор   армия   характер   
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12  комментариев
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5k
Pravednik84 23 минуты назад
Рядовой диванных войск.
1) Главной чертой является дикая категоричность и своё мнение выставляется как истина в последней инстанции.
2) Обладает дюжей физической силой (не менее семерых одним ударом).
3) Дикий индивидуалист (а ну как кто проверит предыдущее утверждение).
4) Рвётся в бой (ну по крайней мере на бумаге).
5) Знает всё и обо всём, дикий интеллектуал (некоторые даже могут сложить 2+2, правда с калькулятором).
Можете ржать надо мной и моей авой.
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47
sky 4 минуты назад
А где разведка, господа?
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41k
Митрий 16 минут назад
Пограничник: пока не найден.
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1k
Алексей Митрий 11 минут назад
тоже искал пограничников. пост не полный.
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9k
Алексей 23 минуты назад
Что за бред? ЗРВ если что. Сами не летаем и другим не дадим. Про бред из лютой вредности.
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988
him67 41 минуту назад
Если кандидату в саперы предлагают выбор - идти в саперы, или не идти, то, случается, он ошибается два раза в своей жизни. Первый раз - при выборе "идти в саперы"....
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26k
Антон 42 минуты назад
Танкисты ещё и фаталисты, ибо смертники.
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28k
BuG 2 часа назад
Давайте про хим. войска придумаем.
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2k
OLDer BuG 2 часа назад
Дышать как в последний раз ))))
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12k
Роман OLDer 20 минут назад
Обожает всё, что находится в отлично запаянных колбах, пробирках и снарядах. Фанат фаейр-шоу
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373
Monher 2 часа назад
В РВСН всё так и есть.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Хорошая попытка, товарищ военком.
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