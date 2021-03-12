О характере разных родов войск!

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ДесантникГлавная черта - нахальство. "Главное - ввязаться в драку, а там посмотрим". Индивидуалист, хотя и не чрез меры, но привык к тому что "если чо" - разбираться придется самому. такая привычка воспитывает в душе десантника некоторый похренизм - с аналогичным кол-вом людей и близким набором техники оставленный "сторожить" без прямого соприкосновения с соседями ротный-мотострелок будет ругать начальство за безразличие и требовать всяческой поддержки, ротный-десантник - поплевывая в потолок будет "иметь в виду" всех духов провинции. Иногда подобное отношение приводит к неприятным последствиям, да.МотострелокГлавная черта - обстоятельность. Сначала разведка. Потом головной дозор. Потом можно и самому потянуться. Осознавая собственную значимость и важность - ибо все остальное на поле боя призвано поддерживать и обеспечивать действия Его Пехотного Величества. Десантников недолюбливает и считает выскочками, справедливо полагая что не в физической силе правда. Мотострелковая правда - это организация, координация и взаимодействие. И тут уже завидуют десантники - ни такой всесокрушающей артиллерийской мощи, ни непрошибаемых танковых лбов им не полагается. Коллективист. Не как моряк, но весьма.АртиллеристГлавная черта - расчетливость. Что, куда, сколько, в какое время... Интеллектуал, может равно успешно крыть не повторяясь многоэтажно, и обсуждать творчество Матисса и Пикассо. Влюблен в технический прогресс; новинки и усовершенствования, особенно те, которые можно скормить в жертву Богу Огневой Производительности его приводят в экстаз. При отсутствии централизованного снабжения новинками, способен соорудить систему управления огнем батареи из ноутбука и трех КПК, после чего будет радостно делиться изобретением со всеми коллегами.ТанкистГлавная черта - неторопливость (не путать с медлительностью). Схож с мотострелком - без предварительной разведки в путь не сунется, при этом половину местности загодя объявит танконедоступной, и затащить его туда нельзя будет даже на аркане. Неторопливость, однако, крокодилья, весьма обманчивая. При возникновении чреватой ситуации мгновенно ускоряется и стирает недруга в порошок. Тоже коллективист, но себе на уме.ЛетчикГлавная черта - любопытство. Ребенок, дорвавшийся до любимой игрушки и свысока поплевывающий на несчастных у кого такой нет. Крайний индивидуалист - поскольку всегда (в большинстве случаев) один. Товарищи по звену, растянувшемуся на пару сотен км по фронту и полсотни в глубину - скорее абстракция в эфире, а реальность - только он сам и его самолет. Чужих не воспринимает - либо игнорирует, либо кормит байками разной степени невероятности, и только приняв за своего начинает разговаривать нормально. Все сухопутчики ему глубоко завидуют и в общем не любят, хотя в глубине души считают существом весьма полезным.ЗенитчикГлавная черта - вредность. Тот, кому в детстве не купили самолет, или в юности не взяли в летчики по здоровью. Все летающее, начиная с ворон и заканчивая спутниками ненавидит органически и считает необходимым изничтожить.Обожает времена, когда люди, как путные, перемещались по морям на солидных лайнерах, а летчики считались циркачами и трюкачами. Впрочем сам в эти времена не хочет - на современной электронике помешан не меньше артиллериста, а где ее взять в той прекрасной эпохе?МорякГлавная черта - неугомонность. Тоже ребенок, только дорвавшийся не до игрушки а до Приключения, о котором мечтал всю жизнь. Крайний коллективист, хуже мотострелка. Артельно делает все - от самогоноварения и самогоноупотребления, до прямых должностных обязанностей, ибо такова специфика службы. Современную машинерию обожает не меньше артиллериста и ПВОшника но никогда в этом не признается, предпочитая демонстрировать склонность к старинной романтике парусов, медных пушек и манильских тросов.РакетчикГлавная черта - усидчивость. На чужих смотрит свысока, все другие войска считает устаревшими и ненужными. Технический прогресс и машинерию любит не меньше Артиллериста, особенно ту, что с кнопками. Фаталист, что неудивительно. Часто пьет чай с печенюшками.СвязистГлавная черта - лень. У правильных связистов лень созидательна - его не видно, не слышно, но все работает. Индивидуалист.По мнению недоброжелателей, мастер по спихиванию проблем ("От меня очередь ушла без задержек!"). По собственному мнению, не собирается лезть без спросу на незнакомый участок, где больше наворотит, чем поправит. Новую технику обожает, но периодически демонстративно... или от души - кто его поймет? - ностальгирует по искровым станциям.СапёрГлавная черта — дружелюбие. Добрый волшебник вооружённых сил.Появляется в самый нужный момент, делает своё доброе дело и уходит помогать другим нуждающимся.Обладает тайными знаниями в области выкапывания, закапывания, взрывания, минирования и т.д. Если минное поле для танкиста и мотострелка это: "Всё, пиз..ц, приехали", то для сапёра — шестьсот килограмм тротила — "будет чем печку топить". К современной технике относится с сильной иронией, полагаясь на старые добрые: лопату, топор и взрывчатку, с помощью которых и творит своё волшебство.От мотострелка отличается полным отсутствием чувства коллективизма. Хотя при необходимости может припахать всех, кого поймает. Свято чтит Технику Безопасности. Ошибается только один раз в жизни.