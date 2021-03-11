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Риелтор выставила смешное объявление о продаже «худшего дома на улице» и стала звездой интернета

Риелтор выставила смешное объявление о продаже «худшего дома на улице» и стала звездой интернета (20 фото)

Автор:
11 марта 2021 20:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жизнь в сша   недвижимость   риелтор   смешные объявления   
1952
20

Согласитесь, вряд ли бы вы купили дом, в котором «протекает крыша, скрипят полы и ужасно дует». Однако обратный маркетинг может творить настоящие чудеса, и риелтор Филиппа Мэйн доказала это, когда ее уморительно честное объявление о продаже «худшего дома на всей улице» принесло сотни тысяч просмотров и даже привлекло покупателя.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жизнь в сша   недвижимость   риелтор   смешные объявления   
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10  комментариев
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
$69К земля стоит, дом - снести и сделать новый.
Ну или fixer-upper задешево ремонт сделает.

Правда тут одна засада - дом с асбестовым сайдингом.
Асбест только лицензированные компании удаляют, задорого.
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9k
Михалыч Fishki_surfer 2 часа назад
Какой ремонт? Это каркасник сгнивший, только снос. Так ещё и вывоз опасных отходов (если асбест) в копейку встанет.
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2k
Владлен Николаев Минуту назад
Зато унитаз абсолютно новый, ни разу не юзанный...
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3k
DNK 47 минут назад
В чем новость-то? Вот вам такая же халупа за те же деньги в Подмосковье... Но Солнечногорск - не Флорида... А Россия - не Америка... А цены вполне сопоставимые или даже мы их уже перегнали... Хоть в чем-то...

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3k
Lola 58 минут назад
10.000 уе - его красная цена.
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0
Александра Воропаева Час назад
69000 - это не 70000!
+ КИРПИЧНЫЙ ДЫМОХОД!!! Практически демпинг...
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12k
Алексей 2 часа назад
Полно было уже объявлений подобного стиля на автосайтах.
Сначала было стебно и необычно, потом приелось.
Риэлтор лишь "подхватила флаг".
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36k
Вепс 3 часа назад
Халупа из гипсокартона.
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28
Клара 3 часа назад
Неожиданный поворот...)
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