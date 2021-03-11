«Вот он: буквально худший дом на всей улице! Продавец здорово потрудился и уже очистил территорию площадью почти пол-акра (понадобилось всего семь мусорных баков!), так что теперь у вас есть шанс продолжить. У вас бывало такое, что вы смотрели канал HGTV и думали: «Я тоже так могу»?! Если да, то пакуйте рулетку и начинайте гуглить, как распознать несущую стену, потому что настало время переходить от слов к делу!

В этом доме с тремя спальнями и 1,5 ванными протекает крыша, скрипят полы и ужасно дует, но при этом отличная открытая планировка. Под этим я имею в виду, что дом открыт для наружности, потому что несколько окон разбиты. На кухне есть большое, солнечное окно… а больше вообще ничего нет: прекрасное свойство для тех, кого интересует освещенное место для чтения (и доставка еды). Я знаю, что вы наверняка слышали об отдельно стоящем гараже, но слышали ли вы об отдельно стоящем фундаменте?! Потому что вы найдете его в большой дополнительной комнате в правой части дома. И если вы ищете дом, который буквально кричит «У меня странная и загадочная энергетика», то, дорогие мои, тормозите, потому что вы уже нашли его здесь, на выезде с шоссе US-301 на севере Зефирхиллс.

Если же вы ищете место для съемки нового пост-апокалиптического фильма про зомби, то это оно (у крыльца с навесом отличный вайб «зайди сюда отдохнуть на пути в безопасную зону»). И совершенно неважно, предпочитаете ли вы жару или прохладу, потому что никакой системы климат-контроля здесь не предусмотрено. А, и не забудьте о кирпичном дымоходе, который идеально олицетворяет то, как мы чувствуем себя после 2020 года — вот-вот развалится и никуда не ведет (буквально, потому что камина в доме нет).

Что же еще сказать об этой уникальной возможности, которая выпадает только раз в жизни? Дом не стоит в зоне с риском наводнения и сопровождается полными правами собственности! Но у нас нет документа об обследовании дома, и продавец никогда его не видел, поэтому покупателям настоятельно рекомендуется навести справки самостоятельно. А если вас не интересует перспектива засыпать в слезах каждую ночь, пока вы ремонтируете этот дом, то как насчет снести его и построить новый? Соседи наверняка скажут вам спасибо!».

А вот и фотографии этого чудесного дома, который идеально описывает наше состояние после 2020 года. Кстати, его выставили на продажу с ценником 69 000 долларов.