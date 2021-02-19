Котейка расплакался, когда услышал хозяйку в камере наблюдения

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В Китае стало вирусным видео с плачущим котейкой по кличке Фу Фу. Его хозяйка уехала из дома на несколько дней, и решила поговорить с котом через камеру наблюдения. Реакция питомца оказалась сильнее ее - увидев кота, хозяйка даже изменила планы и вернулась домой раньше. Главное - не заплачьте сами.
Жительница Китая по имени Менг опубликовала в китайской соцсети видео со своим котом Фу Фу (Fu Fu), которое быстро стало вирусным. Девушка уехала из дома на несколько дней, и решила поговорить с питомцем через камеру наблюдения. Она не ожидала такой трогательной реакции кота!
Двухлетний британский короткошерстный Фу Фу буквально "заплакал", уставившись в камеру и начав мяукать. Было видно, что бедняжка узнал хозяйку и скучает по ней. "Фу фу, ты скучаешь?", "Я вернусь через несколько дней," - говорит девушка на видео.
Потом котик начал смотреть в сторону двери, а затем трогать камеру лапкой - хозяйка не могла спокойно на это смотреть. "Когда я увидела это, мое сердце разбилось. Я планировала приехать домой через неделю, но не выдержала и вернулась раньше," - рассказывает хозяйка котейки.
Видео с Фу Фу набрало в китайской социальной сети Douyin 8 миллионов просмотров и 250 000 комментариев - все были тронуты реакцией кота. Для всех беспокоящихся хозяйка рассказала, что оставила питомцу достаточный запас еды и воды. А следом она опубликовала видео, где она возвращается домой и счастливый Фу Фу бежит ее встречать:
Взгляните на это чудо:
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- Фак Ми?!!!
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(с) Напролом 2012, Люк Бессон