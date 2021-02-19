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Котейка расплакался, когда услышал хозяйку в камере наблюдения

Котейка расплакался, когда услышал хозяйку в камере наблюдения (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 21:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   видео с животными   домашние животные   животные   коты   кошки   питомцы   фото   
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В Китае стало вирусным видео с плачущим котейкой по кличке Фу Фу. Его хозяйка уехала из дома на несколько дней, и решила поговорить с котом через камеру наблюдения. Реакция питомца оказалась сильнее ее - увидев кота, хозяйка даже изменила планы и вернулась домой раньше. Главное - не заплачьте сами.

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Метки: видео   видео с животными   домашние животные   животные   коты   кошки   питомцы   фото   
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7  комментариев
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20
Ольга 2 часа назад
Верю, что так и было. Они ж помнят все.
Сын с женой жили некоторое время в пригороде и у в доме там наплодилось бессчетное количество мышей, которые грызли все подряд, даже полиэтиленовые крышки на банках, в которых хранили крупы, макароны и т.д. Мне пришлось срочно отвезти им свою кошку, чтобы она там порядок навела в демографии мышей. Т.к. мы там все жили только в летнее время и пришлось расстаться с кошкой на несколько месяцев. Как наступила весна, а с ней и посадочно-посевной период, то поехали в деревню. Как только кошка увидела меня, то подбежала, обняла лапами мои ноги и так жалась ко мне, что даже не давала мне пройти хоть бы шаг. Так и ходила за мной несколько дней подряд, пока не удостоверилась, что я не собираюсь уезжать. Естественно, что даже ночью меня караулила. А вы говорите, что животные ничего не понимают и им все все равно...
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2k
andrey morozov Полчаса назад
Довольно таки откормлен, любит руку кормящую))
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41
CALYPSO 36 минут назад
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18k
Alf 50 минут назад
Я не видел таких кошек, которые мяукают не раскрывая рта. А в конце видео хозяйка приехав открыла и закрыла дверь, а кошка и не услышала. Побежала уже только на зов. Странно это...
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7k
Maddy8 56 минут назад
Какая то постановка. Кот мяукает,рот не открывает. Конечно может я не прав и это не уменьшает милость котика. Пусть у него всё будет хорошо. Но нарезка и правда очень скудная. Сделала бы нормально.
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3k
Wolf Час назад
ФуФу. Какое замечательное имя у котейки.
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23k
Григорий Wolf Полчаса назад
- Как его зовут?
- Его зовут Фак Ю.
- Фак Ми?!!!
- Точно. Он китаец.
(с) Напролом 2012, Люк Бессон
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