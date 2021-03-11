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Дешёвый запуск космических кораблей NASA - оказался "мыльным пузырём" для стимуляции отрасли в США

Дешёвый запуск космических кораблей NASA - оказался "мыльным пузырём" для стимуляции отрасли в США (5 фото)

Автор:
11 марта 2021 17:12
Метки: nasa   болтовня   развод   секта Маска   
1946
5
Ну, вот и всё -"сказочка" закончилась.
Наверняка, это была одна из многих сказок рассказываемых американским космическим агентством NASA.
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Метки: nasa   болтовня   развод   секта Маска   
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Вот только не РОСКОСМОСУ со своим БаРогозиным учить американцев.
Америкосы бабло считать умеют.
А у нас сплошное воровство.
Даже Путин прилюдно сетует о астрономических хищениях при строительстве Восточного.
А ценовая политика американцев - самый обычный демпинг.
Чего тут непонятного?
Вопрос, чего автор хотел сказать-то?
Типа, сейчас все заказчики пошлют дружно нах NASA и на коленях приползут обратно к РосКосмосу?
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23k
Dobry vojak Svejk Шура ОсЕчкин Час назад
По отмыву бабла пиндосы ещё фору всему миру могут дать. Так что не надо тут киздеть, что в России всё плохо, а там одни Д"Артаньяны в ладоши хлопают.
А ответ на твой вопрос - никто никуда не приползёт. Просто тихим сапом будут продолжать покупать. Ну а что автор хотел сказать - да только то, что сказка о том, как "там" всё хорошо а у нас как обычно всё плохо очень часто радует таких, как ты. Чуть что - швыряете гавно на вентилятор, даже не понимая, о чём говорите, лишь бы Россия плохой казалась.
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4k
Fishki_surfer 3 минуты назад
Озвученные цены - для коммерческих полетов.
Еще не упомянуто, что час работы космонавта/астронавта по обслуживанию гостей подорожал с $17,500 до $130,000.

Видимо, весь шухер из-за того, что кто-то намылился на МКС кино снимать.
Похоже НАСА решило подзаработать на Томе Крузе...
А вот Маску можно не беспокоиться, ему отсюда не обломится.
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−20
Андрей 7 минут назад
Все логично:

1. Пиндосы обвалили цены на нефть

2. Пиндосы обвалили цены на газ

3. Пиндосы обвалили цены на доставку космического груза
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26k
Добрый 13 минут назад
Рогозин, перелогинься!!!!
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29k
Юр21 14 минут назад
Вы всё врётииии, этого не может быыыыть!
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487
да пох 17 минут назад
Интересно ура патриоты пост прочитали внимательно ? Я конечно понимаю что его составляла хитражопая рожа но все таки ....Вернуть что то на землю стало дороже .А не запустить в космос ..Так что господа с Роскосмоса все равно ничего не выиграют...Хотя они уже и не играют ..Еще одна коммерческая компания с Европы начинает запуски .
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7k
Михаил Полчаса назад
Как по мне это разные вещи: Стоимость запуска полезного груза ракетами Илона Маска в космос и стоимость полезного груза, которое доставляется на станцию, а также стоимость груза возвращенного со станции на Землю. NASA один из участников запуска станции на орбиту. Стоимость запуска станции, стоимость обслуживания станции - это огромные деньги, которые надо "отбить".
В данном случае NASA поступил как хитрый бизнесмен. Дешевыми закусками на станцию ($3.000 за кг.) заманил клиентов, а потом резко поднял цены. Если клиенты от таких цен побегут - NASA несомненно снизит цены. Только причем тут Маск? Стоимость вывода грузов Драконами на разные орбиты выросла?
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13k
Corvus Corax 37 минут назад
"вот это грандиозный скачёк"
СкачОк, щелчОк, качОк, старичОк, мудачОк, мля!
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63k
Максим Час назад
Маск это витрина (или ширма) НАСА и ДАРПА. Отсюда у него все технологии, доступы ан военные космодромы и все остальное.. То что ценник реальный именно такой как счас сделали, было понятно изначально. Сколько лет мы писали маскофилам, что реального ценника никто не знает что его никогда не озвучивают и т.п. нет .. яростное надрачивание на гения (его тесла кстати тоже продвигает норм там где у неё охрененные преференции - как только убирают льготы, продажи падают на 90%). НУ и 10 подряд уничтоженных ракет марсианских пора бы окупать.. а то и так проблемы с бюджетом СГА аж в полтора триллиона дефицита)) (это если что в год - там 404 из жопы достать и помыть обойдется в смешную сумму 50-100 млрд) А тут парни проедают в год беря в долг у всего мира в 15 раз больше)) так что ценник это ещё не конец))
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−39
MaxVargar Час назад
Товарищ рогозин, перестаньте
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20k
hebpat MaxVargar Час назад
он что тебя трахает?
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8k
Star Link hebpat 54 минуты назад
Ревнуешь?
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9k
котегRUS Час назад
и что теперь делать нам в НАСЕ ??((

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38k
Нанук Паналык 2 часа назад
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9k
Михалыч Нанук Паналык Час назад
Да, почему ты не там?
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3k
Unics 2 часа назад
Автор никак решил стать соавтором Рогозину, тот что ни день, то очередной шедевр, мыльные пузыри надувает один за одним, только дела не видно
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Может Рогозин и в чём-то прав, но то что космическая отрасль под его руководством стала лидером по денежным растратам - ФАКТ. Отрасль не развивается, а разворовывается
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22k
Vazari 2 часа назад
А можно хоть одну реальную ссылку на пруфы?
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449
Haron Vazari Час назад
https://spacenews.com/nasa-hikes-prices-for-commercial-iss-users/https://spacenews.com/nasa-hikes-prices-for-commercial-iss-users/

В статье помимо повышения еще сказано:
"НАСА не уточняло в своем первоначальном заявлении свое решение перейти на то, что оно называет «полноценным» ценообразованием, помимо своего заявления. Манбер сказал, что такое изменение должно было быть сначала обсуждено Комитетом по регулированию и политике Консультативного совета НАСА, в котором он работает, но этот вопрос не поднимался на его заседаниях.......В НАСА добавили, что ценовая политика распространяется только на коммерческую деятельность на станции. «Другие виды деятельности, носящие образовательный характер, научные или исследовательские и опытно-конструкторские работы, могут и должны осуществляться через Национальную лабораторию США на Международной космической станции. Никаких изменений в процессе или затратах на эти действия нет ».
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30k
семён Автор поста Vazari Час назад
https://yandex.ru/search/?text=NASA озвучило настоящие цены&clid=2270457&win=297&&lr=959https://yandex.ru/search/?text=NASA озвучило настоящие цены&clid=2270457&win=297&&lr=959
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8k
Star Link семён 52 минуты назад
Сылки на мировые источники, а не на гбисткий яндекс.
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7k
Михаил Haron 49 минут назад
Прочитал. В статье ничего не говорится про Илона Маска и его корабли. Т.е. причина по которой подняли цену может быть другая.
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449
Haron Михаил 45 минут назад
А зачем причина, главное, как автор подал сию новость!
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731
Сергей 2 часа назад
Какие негодяи эти НАСА , еще и марсоход опять запустили... Скоты...
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3k
Горожанин Сергей 2 часа назад
А у русских совсем совести нет. При живом-то Маске и "живых" ещё его ракете и корабле американцев на МКС на своем Союзе продолжают доставлять и спускать на грешную Земли. Ну, наглые.
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13k
Генка 2 часа назад
Ну самое важное в это деле, что человечество в космос летает и чем больше - тем лучше. Я вот очень рад развитию китайской космической программы, которые, если будут развиваться такими темпами, вскоре будут лидерами в этой отрасли!
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8k
Sasa 2 часа назад
Давно говорили, что Маск дотируется государством. Только не все это громко говорили. Стеснялись! ))) Но правда вылезла. Но и ее постараются побыстрей забыть. Ибо это же другое!
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35k
dima423 Sasa 2 часа назад
Людям свойственно создавать себе мессию... вот они из маска его и создали) А он обычный шарлатан, я всегда это говорил, и уверен акции его компаний - это огромный пузырь... которые по любому лопнет)
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5k
Leo Sun dima423 9 минут назад
Это очевидно любому здравомыслящему человеку. Но читателям лент в соцсетях достаточно написать любую глупость, чтобы они повелись. Хомячки...
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27k
winergy2012 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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35k
dima423 2 часа назад
Ну что маскодрочеры шах и мат)))
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Рассыпь по усмотрению...
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