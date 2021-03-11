1946
5
Ну, вот и всё -"сказочка" закончилась.
Наверняка, это была одна из многих сказок рассказываемых американским космическим агентством NASA.
Наверняка, это была одна из многих сказок рассказываемых американским космическим агентством NASA.
Ещё в 2015-ом году представители этого агентства вовсю кричали ,что космический корабль Илона Маска станет самым дешёвым средством доставки на МКС и космонавтов и грузов.
Что и говорить - пиариться американцы умеют очень красиво.
Правда у представителей "Роскосмоса" были явные подозрения, что не может такая выдающаяся ракета нового поколения стоить по запуску дешевле российского "Союза".
Что и говорить - пиариться американцы умеют очень красиво.
Правда у представителей "Роскосмоса" были явные подозрения, что не может такая выдающаяся ракета нового поколения стоить по запуску дешевле российского "Союза".
×
И ещё в 2018-ом году , менеджмент от российской космонавтики тактично заявлял,что не осуществимо запускать в космос ракету по цене в 90 млн.долларов - это ниже критического порога окупаемости. В "Роскосмосе" поговаривали тогда ,что цена такого пуска не менее 150 млн.$ должна обходиться американской стороне. Ещё поговаривали,что NASA платит так мало за грузовые пуски потому, что отбивает этот убыток коммерческими пусками Пентагона по завышенным ценам (цена на ракетные пуски Пентагона не разглашается).
Американцы же стояли на своём, и заявляли во всеуслышание ,что именно так всё и будет, и самыми дешёвыми будут доставки грузов именно их новейшим кораблем.
Но вот наступили новые времена, новая реальность, а в "Белый Дом" пришёл новый Президент.
И что же мы видим?
Видим "олимпийское спокойствие" руководителей космического агентства NASA, с которым они, сделали великолепное заявление в начале марта!
Американцы же стояли на своём, и заявляли во всеуслышание ,что именно так всё и будет, и самыми дешёвыми будут доставки грузов именно их новейшим кораблем.
Но вот наступили новые времена, новая реальность, а в "Белый Дом" пришёл новый Президент.
И что же мы видим?
Видим "олимпийское спокойствие" руководителей космического агентства NASA, с которым они, сделали великолепное заявление в начале марта!
Официальные представители NASA публично выказались о закончившейся "сказке", в россказнях которой, их так долго последнее время подозревали.
Представители ведущего американского космического агентства промолвили,что :ценовая политика которая велась агентством ранее была направлена на стимулирование развития отечественной космической отрасли. И тут стало ясно,что цены по доставке грузов в космос искусственно занижались. для привлечения клиентов и рекламы ракетоносителя.
Теперь же "американская сторона" озвучила настоящие цены по которым собирается работать в текущем году, и доставлять грузы на МКС, и на орбиту спутники чужестранные выводить.
Так в NASA сказали, что самое дорогое - это доставка грузов с космической орбиты. Если ранее цена всего-то 1-го кг груза вывезенного из космоса была озвучена как 6000 $ . то теперь ценник будет более строг и внятен - 40 000 $ и ни центом меньше! (вот это грандиозный скачёк, почти , как на батуте).
Представители ведущего американского космического агентства промолвили,что :ценовая политика которая велась агентством ранее была направлена на стимулирование развития отечественной космической отрасли. И тут стало ясно,что цены по доставке грузов в космос искусственно занижались. для привлечения клиентов и рекламы ракетоносителя.
Теперь же "американская сторона" озвучила настоящие цены по которым собирается работать в текущем году, и доставлять грузы на МКС, и на орбиту спутники чужестранные выводить.
Так в NASA сказали, что самое дорогое - это доставка грузов с космической орбиты. Если ранее цена всего-то 1-го кг груза вывезенного из космоса была озвучена как 6000 $ . то теперь ценник будет более строг и внятен - 40 000 $ и ни центом меньше! (вот это грандиозный скачёк, почти , как на батуте).
Теперь мы понимаем, что за доставку грузов и астронавтов на МКС, НАСА платит Илону Маску в шесть раз больше, чем озвученная сумма. А Рогозин был прав- никакой коммерческой составляющей в дешёвых запусках Маска нет. Всё компенсируется из бюджета.
Как только дело коснулось реальной коммерции, цены выросли в разы. В шоке оказались все компании, которые набирали туристов для полёта на Американский сегмент МКС.
Так и хочется спросить: почему многоразовая чудо-ракета Илона друг стала такой дорогой? Нас всегда уверяли, что запуски Маска обходятся в копейки. Куда дешевле “старья” Роскосмоса. Рогозин всё развалил. На деле получается, что дешевле и лучше России осуществлять запуски никто не может.
Учитывая государственное продвижения Маска, высока вероятность, что дотируются все пуски без исключения. В том числе строительство спутникового интернета. Скорее всего мы никогда не узнаем, какова реальная цена интернета Илона.
П.С. Вчера один из штатных фейкомётов приводил примеры цен на запуски ракет. Куча остолопов оставило массу комментов, радостно обсмеивая Роскосмос. Проблемы имеются, это факт.
Но ведь всем известно:
Как только дело коснулось реальной коммерции, цены выросли в разы. В шоке оказались все компании, которые набирали туристов для полёта на Американский сегмент МКС.
Так и хочется спросить: почему многоразовая чудо-ракета Илона друг стала такой дорогой? Нас всегда уверяли, что запуски Маска обходятся в копейки. Куда дешевле “старья” Роскосмоса. Рогозин всё развалил. На деле получается, что дешевле и лучше России осуществлять запуски никто не может.
Учитывая государственное продвижения Маска, высока вероятность, что дотируются все пуски без исключения. В том числе строительство спутникового интернета. Скорее всего мы никогда не узнаем, какова реальная цена интернета Илона.
П.С. Вчера один из штатных фейкомётов приводил примеры цен на запуски ракет. Куча остолопов оставило массу комментов, радостно обсмеивая Роскосмос. Проблемы имеются, это факт.
Но ведь всем известно:
Источник:
Ссылки по теме:
- Марсоход Perseverance сделал свои первые "шаги" и прислал новые снимки
- NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
- 30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом
- Бывшая жена миллиардера вышла замуж за учителя
- NASA заплатит 500 тысяч долларов тем, кто изобретет еду для космонавтов
Метки: nasa болтовня развод секта Маска
84
Понравилось84
Новости партнёров
Загрузка...
Америкосы бабло считать умеют.
А у нас сплошное воровство.
Даже Путин прилюдно сетует о астрономических хищениях при строительстве Восточного.
А ценовая политика американцев - самый обычный демпинг.
Чего тут непонятного?
Вопрос, чего автор хотел сказать-то?
Типа, сейчас все заказчики пошлют дружно нах NASA и на коленях приползут обратно к РосКосмосу?
А ответ на твой вопрос - никто никуда не приползёт. Просто тихим сапом будут продолжать покупать. Ну а что автор хотел сказать - да только то, что сказка о том, как "там" всё хорошо а у нас как обычно всё плохо очень часто радует таких, как ты. Чуть что - швыряете гавно на вентилятор, даже не понимая, о чём говорите, лишь бы Россия плохой казалась.
Еще не упомянуто, что час работы космонавта/астронавта по обслуживанию гостей подорожал с $17,500 до $130,000.
Видимо, весь шухер из-за того, что кто-то намылился на МКС кино снимать.
Похоже НАСА решило подзаработать на Томе Крузе...
А вот Маску можно не беспокоиться, ему отсюда не обломится.
1. Пиндосы обвалили цены на нефть
2. Пиндосы обвалили цены на газ
3. Пиндосы обвалили цены на доставку космического груза
В данном случае NASA поступил как хитрый бизнесмен. Дешевыми закусками на станцию ($3.000 за кг.) заманил клиентов, а потом резко поднял цены. Если клиенты от таких цен побегут - NASA несомненно снизит цены. Только причем тут Маск? Стоимость вывода грузов Драконами на разные орбиты выросла?
СкачОк, щелчОк, качОк, старичОк, мудачОк, мля!
В статье помимо повышения еще сказано:
"НАСА не уточняло в своем первоначальном заявлении свое решение перейти на то, что оно называет «полноценным» ценообразованием, помимо своего заявления. Манбер сказал, что такое изменение должно было быть сначала обсуждено Комитетом по регулированию и политике Консультативного совета НАСА, в котором он работает, но этот вопрос не поднимался на его заседаниях.......В НАСА добавили, что ценовая политика распространяется только на коммерческую деятельность на станции. «Другие виды деятельности, носящие образовательный характер, научные или исследовательские и опытно-конструкторские работы, могут и должны осуществляться через Национальную лабораторию США на Международной космической станции. Никаких изменений в процессе или затратах на эти действия нет ».