Теперь мы понимаем, что за доставку грузов и астронавтов на МКС, НАСА платит Илону Маску в шесть раз больше, чем озвученная сумма. А Рогозин был прав- никакой коммерческой составляющей в дешёвых запусках Маска нет. Всё компенсируется из бюджета.

Как только дело коснулось реальной коммерции, цены выросли в разы. В шоке оказались все компании, которые набирали туристов для полёта на Американский сегмент МКС.

Так и хочется спросить: почему многоразовая чудо-ракета Илона друг стала такой дорогой? Нас всегда уверяли, что запуски Маска обходятся в копейки. Куда дешевле “старья” Роскосмоса. Рогозин всё развалил. На деле получается, что дешевле и лучше России осуществлять запуски никто не может.

Учитывая государственное продвижения Маска, высока вероятность, что дотируются все пуски без исключения. В том числе строительство спутникового интернета. Скорее всего мы никогда не узнаем, какова реальная цена интернета Илона.

П.С. Вчера один из штатных фейкомётов приводил примеры цен на запуски ракет. Куча остолопов оставило массу комментов, радостно обсмеивая Роскосмос. Проблемы имеются, это факт.



Но ведь всем известно: