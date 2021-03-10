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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (79 фото)

Автор:
10 марта 2021 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   добрые   лучшее   новости   фоторепортажи   
526
79
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.
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Метки: Россия   добрые   лучшее   новости   фоторепортажи   
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3k
Alexbux1 Полчаса назад
Никифоридис ты чего натворил зараза

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1k
Дмитрий 43 минуты назад
Я прям пока читал, прям уже представил, как в конце народ штаны поспускал и как начал срать! Как начал!...И точно! Аж вонь стоит! Срём господа! Вы б хоть перепесь устроили. Уже б знакомиться начали. Глядишь мож где мероприятия по коллективному испражнению устроили.
-А у нас детский сад построили! Решили проблему с очередями детей дошкольного возраста!
- А в стране гавно: газпром б...Ь, страна в опе б..., как в Африке уже...б...! И т.д, и тп.....
Хомячьё!
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2
Сергей Журбеныч 2 часа назад
Это всё региональные новости!!!! Местечково!!!!
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54
Hunde Beißer2 2 часа назад
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1k
ALEX 3 часа назад
https://kapital--rus-ru.turbopages.org/kapital-rus.ru/s/articles/article/nischaya_rossiya_kreml_raskritikoval_zarplaty_v_15_tysyach_rublei/https://kapital--rus-ru.turbopages.org/kapital-rus.ru/s/articles/article/nischaya_rossiya_kreml_raskritikoval_zarplaty_v_15_tysyach_rublei/

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1k
ALEX 3 часа назад
https://rosbalt-ru.turbopages.org/rosbalt.ru/s/business/2020/08/14/1858568.htmlhttps://rosbalt-ru.turbopages.org/rosbalt.ru/s/business/2020/08/14/1858568.html

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1k
ALEX 3 часа назад
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/30/11/2020/5fc4a4209a7947f1ac8c9c49https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/30/11/2020/5fc4a4209a7947f1ac8c9c49

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1k
ALEX 3 часа назад
https://finance.rambler.ru/realty/44516053-vneshniy-dolg-rossii-v-korporativnom-sektore-prevysil-17-mlrd/https://finance.rambler.ru/realty/44516053-vneshniy-dolg-rossii-v-korporativnom-sektore-prevysil-17-mlrd/

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1k
ALEX 3 часа назад
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2020/08/31/goskompanii-utonuli-v-dolgakh-i-ubytkakh.htmlhttps://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2020/08/31/goskompanii-utonuli-v-dolgakh-i-ubytkakh.html

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1k
ALEX 3 часа назад
https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/660993https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/business/660993

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4k
Ya 3 часа назад
Как то это мелко для страны, не думают о людях. Вон в киеве на 8 марта торжественно открыт туалет, вот это достижение страны.
https://old.fishki.net/3652113-nebyvalaja-torzhestvennosty-v-odnom-iz-vuzov-kieva-otkryli-zhenskij-tualet.htmlhttps://old.fishki.net/3652113-nebyvalaja-torzhestvennosty-v-odnom-iz-vuzov-kieva-otkryli-zhenskij-tualet.html

Собаки(это страны вокруг России, по другому их не назовёшь) лают-караван идет.
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1k
ALEX 3 часа назад
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/9498117https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/9498117

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7k
Дмитрий ALEX 37 минут назад
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1k
ALEX Дмитрий Полчаса назад
Он то точно знает, потому-что большая часть Россиян его туда посылают!
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1k
Андрей Вырвихвист 4 часа назад
Сейчас наползут любители навального и тому подобный шлак и начнут свой привычный вой о том, как всё плохо и почему плохие новости не выкладывают. Сии трутни-маргиналы только ныть и умеют.
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4k
КремлеКот Андрей Вырвихвист 3 часа назад
Уже набежали. Даже Вам успели минус поставить
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12k
sssss3 4 часа назад
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6k
klop 4 часа назад
Сейчас говнометателей слетится на этот пост, надо было зонтик брать.
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1k
Сергей klop 2 часа назад
Пчела ищет нектар, а навозная муха - соответственно своему названию ищет другое. Среди людей так же, каждый ищет то , что ему ближе.)))
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809
Лучший Друг Сергей 2 часа назад
Вопрос в том, что ищет клоп?
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3k
Alexbux1 Лучший Друг 37 минут назад
Клоповник
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19k
Jānis Bērziņš Лучший Друг Полчаса назад
А что нравится вам, новозным мухам?
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809
Лучший Друг Jānis Bērziņš 14 минут назад
Вы это типа сострили?
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