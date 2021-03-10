2.
Алтайское предприятие запустило в производство несколько новых моделей шин для сельхозмашин
Так, сельскохозяйственная шина 270/95R48 на испытаниях показала высокие характеристики качества — в среднем на стендах она проходила более 5000 километров. Эта шина рекомендована для эксплуатации на орудиях для обработки междурядий.
Крупногабаритная шина 650/70R38 сельскохозяйственного назначения также поступит в продажу в первой половине этого года. 38-дюймовая шина с унифицированной конструкцией отлично подходит для большинства марок сельскохозяйственных тракторов.
Кроме того, в начале года предприятие выпустило на рынок шину 9,5R42. Модель, которая в среднем на испытаниях проходила 4500 километров, может широко использоваться в сельском хозяйстве при обработке междурядий.
Производство новых моделей шин стало возможным в том числе благодаря модернизации производственных мощностей, которую проводят на комбинате. Так, в декабре 2020 года успешно завершили работы по установке станка для сборки покрышек грузовых автомобилей СПД 3 для первой стадии сборки 425-й покрышки, токарных станков и запустили третий по счету червячно-валковый агрегат для выпуска протекторных лент.
3.
В Республике Бурятия открылась школа на 450 мест
Старая школа была основана 85 лет назад и размещалась в бывшей конторе совхоза. Новое трехэтажное здание школы состоит из шести блоков, имеет спортзал, библиотеку с читальным залом на 30 человек, книгохранилищем и информационным центром с компьютерами. Для проведения культурно-досуговых мероприятий создан просторный актовый зал на 250 мест с вспомогательными помещениями, где хранятся музыкальные инструменты, сценические костюмы. Для учеников начальных классов созданы две игровые комнаты. Столовая вмещает 228 человек. Специальным оборудованием оснащены кабинеты химии, информатики, физики, кабинеты технологии.
4.
Переселенка из Бразилии запустила производство сыров в Приамурье
В сыроварне есть дегустационный зал, где можно увидеть весь процесс производства. В будущем здесь планируют принимать туристов.
На производство одной партии уходит около суток. За смену цех может производить до 60 килограммов продукции. Пока что на предприятии всего три человека — сама Агриппина, её сын и помощница. Говорят, что пока справляются. На полную мощность сыроварня выйдет примерно через полтора года — и тогда, конечно же, работников понадобится больше.
5.
На волховском производственном комплексе ФосАгро состоялся запуск нового производства аммофоса
«Выпуск первой опытно-промышленной партии нового для предприятия продукта — аммофоса — означает, что пройден самый важный этап в нашей большой работе, — дополняет директор Волховского филиала АО „Апатит“ Алексей Иконников. — Мы не только модернизируем действующие и строим новые производства, мы переходим на наилучшие доступные технологии».
6.
В Салехарде открылся детский сад «Северное сияние»
В «Северном Сиянии», как и в двух других — «Морошке» и «Оленёнке» — есть группы для малышей в возрасте от 2 месяцев. Обучающий профиль «Северного сияния» — экология. Внутри детский сад представляет собой «экосити» с теплицами, уголками природы и биостудией. Интерактивные табло позволяют знакомиться с природой, изучать космос, приучают детей к раздельному сбору мусора.
7.
В Елабуге выпустили предсерийную партию Aurus Senat
Сейчас машины проходят испытания в НАМИ, однако к продаже они не предназначены, уточнили в министерстве. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что старт серийного производства Aurus Senat запланирован на I квартал 2021 года. Автомобили будут переданы первым клиентам в мае.
8.
Свинокомплекс «Сибагро» в Кемеровской области запущен после завершения реконструкции
Летом 2019 года производство приостановили, начав масштабные ремонтные работы.
— Мы провели пробный запуск оборудования, переработав 12 тонн мяса. Это помогло оценить работу техники, подстроить её, правильно распределить сотрудников. Наладка прошла успешно, — говорит директор предприятия Алексей Колобаев. — Теперь мы готовы поставлять свежее охлаждённое мясо на перерабатывающие предприятия своего региона и соседних.
Свинокомплекс планирует перерабатывать 83 тонны свинины в смену. Для хранения таких объёмов были увеличены мощности холодильных камер: сейчас склады единовременно вмещают в себя более 230 тонн охлаждённой продукции. Чуть позже свинокомплекс планирует открыть новый цех первичной переработки, мощности которого будут выше в 2 раза.
Свинокомплекс Сибагро в Кемеровской области — один из крупных свиноводческих комплексов Кемеровской области. Основан в 1973 году. Является основным производственным предприятием, предоставляющим рабочие места в п. Чистогорский.
9.
В Москве открыт новый корпус отдела полиции для района Котловка.
Отдел на Нагорной улице оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В подземном этаже размещена кладовая для хранения вещественных доказательств, комнаты раздачи боеприпасов и чистки оружия, тир, комната инструктажа, спортзал и помещение для хранения инвентаря. На первом этаже находится дежурная часть, комната приема граждан, камера для задержанных лиц, комната полицейских водителей, а также встроенный гараж на 17 мест с мастерской и автомойка. На втором и третьем этажах — служебные кабинеты, детская комната милиции, комната свидетелей, конференц-зал и др. Также на каждом этаже есть помещения для приема пищи и отдыха, уборные.
10.
Здание для Федеральной налоговой службы (ФНС) построили в районе Раменки на западе столицы.
Девятиэтажное здание возвели на Мосфильмовской улице, д. 82А по индивидуальному проекту. Строительство велось на средства города. Фасад облицован керамогранитом и панелями из фиброцемента. Витражные окна представляют собой двухкамерные стеклопакеты. Здание оснастили современными инженерными системами, укомплектовали мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.
Просторные зоны обслуживания посетителей расположены на первом этаже. Здесь же работает столовая для сотрудников и находится конференц-зал на 75 мест. Кабинеты занимают этажи со второго по седьмой. Серверные расположены на цокольном этаже, инженерные службы — на восьмом.
На территории обустроена автостоянка на 32 машиноместа, из которых три предназначены для инвалидов.
11.
В Вологодской области Череповецкий городской суд переехал в новое здание.
Новоселье Череповецкого городского суда приурочено к 60-летию. Свою историю суд начинает с 18 декабря 1960 года, когда были проведены выборы народных судей.
Новое здание отвечает всем требованиям доступности, в том числе для маломобильных граждан. Рядом со зданием располагается большая парковка, на которой в дневное время будут оставлять свои автомобили посетители суда, а в вечернее — жители близлежащих домов.
12.
РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии
Об этом сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется, ранее итальянская компания Adienne Srl (входит в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech) выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины.
«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины „Спутник V“ в Италии», — сообщила Итало-российская торговая палата.
Местное производство, по данным палаты, должны запустить в июле. Ожидается, что это позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата.
7 марта стало известно, что РФПИ намерен сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины «Спутник V» в Италии.
13.
В Краснодаре вышли на маршруты 34 новых трамвая производства «УКВЗ» по контракту 2020 года
В 2020 году в МУП Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление поступило 34 новых трамваев модели 71-623-04.
В 2020-м году были проведены конкурсные процедуры на закупку 35 трамваев на 2020 год и 33 трамваев на 2021 год.
На обновление общественного транспорта Краснодара 2019-2021 годах из бюджета региона выделено 3 млрд рублей.
14.
Экзоскелет второго поколения компании «ЭкзоАтлет» прошел медицинскую сертификацию в России
Россия, таким образом, стала второй, после Японии, страной, где гарантируется использование экзоскелетов для реабилитации в государственных больницах.
Регистрационное удостоверение также выдано первому в мире детскому экзоскелету «Бамбини».
15.
Первая партия вакцины «Спутник V» произведена в Белоруссии по российской лицензии
Белоруссия запустит промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 30-31 марта. Планируется выпускать 500 тыс. доз вакцины ежемесячно.
По официальной информации власти страны планируют сначала насытить внутренний рынок. Позже, по мере насыщения собственного рынка, будет осуществляться экспорт вакцины.
Белоруссия стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V». В конце декабря в страну поступила первая партия вакцины. Также Москва и Минск договорились об организации выпуска «Спутника V» на территории самой Белоруссии.
16.
В Москву прибыл первый автобус КамАЗ новой модели особо большой вместимости
«Первый особо большой автобус от КамАЗ уже в Москве! Ближайшие две недели его будут тестировать без пассажиров», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что новая машина сможет перевозить до 162 пассажиров вместо 93.
Длина особо большого автобуса — 18 м, в нем оборудовано 44 места для сидения (вместо 31 в автобусе большой вместимости).
Ожидается, что на основе этой модели КамАЗ разработает электробус особо большой вместимости, добавили в департаменте.
17.
В Улан-Удэ на маршруты вышли 42 новых автобуса
42 автобуса пришли по двум источникам финансирования — в рамках «Народного бюджета» и на средства Дальневосточной субсидии.
10 новых автобусов распределено на самые напряженные маршруты — это Левый берег, Загорск, сотые квартала, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый Бор, Забайкальский.
18.
Состоялось торжественное открытие детского сада на 270 мест, на территории старого аэропорта в Советском районе Брянска.
20.
В Архангельске на Варавино-Фактории начал работу новый детский сад вместимостью 280 мест
Здание рассчитано на размещение 12 групп. Каждая включает игровую комнату, спальню, буфет, санузел, раздевалку, оборудованную отдельным шкафом для сушки детской одежды. Особенностью детского сада является наличие ясельных групп для малышей в возрасте от двух месяцев до года.
21.
Новые детские сады в административном округе Гамурзиевский Назрани и сельском поселении Яндаре Назрановского района открыл сегодня Махмуд-Али Калиматов. ДОУ построены в рамках нацпроекта «Демография».
23.
В ростовском экорайоне «Вересаево» открыли детский сад-ясли «Золотой ключик».
Главная особенность только что построенного детского сада — младенческая группа. Она создана специально для детей возрастом от двух месяцев до года. Здесь есть все для младенцев: места для кормления, игровая комната со столами для пеленания, стулья-трансформеры и манеж для ползания. Кроватки оборудованы регулируемым бортом и разделены стеклянной перегородкой. Теперь мамы экорайона «Вересаево» при желании могут не засиживаться в декрете.
24.
В Томпонском районе произошло радостное событие. Открыл свои двери для самых маленьких жителей села Новый малокомплектный детский сад «Буратино»
25.
Дошкольное учреждение отвечает всем современным требованиям к комфорту и безопасности. На общей площади 443,39 кв. метров в 3 группах будет организовано обучение детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Объём производства новой линии составляет ежегодно 50 тысяч м2 декоративных мебельных панелей с цифровой печатью. Они используются в качестве фасадов, при отделке кухонь, ванных комнат, а также потолка и пола.
Объём инвестиций составил 135 млн руб. Новая производственная линия дала местным жителям более 20 дополнительных рабочих мест
Федеральный Фонд развития промышленности в 2020 году предоставил проекту заём в 47 млн руб. по федерально-региональной программе «Проекты развития», еще 20 млн руб. «Акватон» получил от фонда развития промышленности Курской области.
26.
В Ульяновской области состоялось открытие новой начальной школы-детского сада на 420 мест
27.
Компания «ЧЕТРА» отгрузила партию бульдозеров во Вьетнам
У предприятия давно налажены экспортные связи с азиатским регионом. Ранее вьетнамские промышленники получали запасные части (гусеницы, катки, сегменты) для ходовых систем спецтехники мировых производителей. А в начале января 2021 года бульдозер ЧЕТРА Т11 был доставлен предприятию Филиппин.
28.
В Татарстане на заводе «Кнорр-Бремзе Кама» запущена линия производства комплектующих двигателей Р6
Вязкостные гасители «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» выпускает с 2010 года, на 100% обеспечивая потребность «КАМАЗа». Согласно техническим характеристикам двигателя Р6 необходимо было создать совершенно новую конструкцию гасителя, в составе которого применялись бы силикон вязкостью 1 000 000 сСт и диски охлаждения. Это потребовало инвестиций на приобретение оборудования для лазерной сварки с более высокой мощностью, а также на модернизацию установок для заполнения силиконом и закупку установки лазерной маркировки.
29.
Уралвагонзавод выпустил 40-тысячный инновационный вагон
30.
В городе Майкоп (Адыгея) открыто новое здание детской поликлиники
Майкопская городская детская поликлиника давно требовала расширения и улучшения условий работы. До последнего времени она располагалась на первом этаже жилого дома в микрорайоне Маяк и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка, проживает много молодых семей. Увеличились и показатели рождаемости. В связи с этим руководством республики было принято решение о приобретении нового здания для детской поликлиники и современного медоборудования. На эти цели было направлено 180 млн. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития РА.
32.
В Белоглинском районе Краснодарского края открыли новый спорткомплекс
Такие спортзалы шаговой доступности строятся с 2017 года по всему краю. Белоглинский спорткомплекс на улице Железнодорожной стал 23 по счету.
Площадь комплекса составляет 1163,1 кв.м., включает в себя спортивный зал, раздевалки, душевые. Спортивный объект предусмотрен для занятия игровыми видами спорта: баскетбол, гандбол, мини-футбол. Его строительство, а также благоустройство прилегающей территории велось в рамках краевых программ.
На открытии присутствовали и юные спортсмены, которые сразу же после торжественной церемонии начали свои тренировки.
33.
Культурно-досуговый центр открыли в Шарканском районе Удмуртии
Построили здание в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий».
Первым мероприятием нового КДЦ стало торжественное подведение итогов животноводства за 2020 год. На нем наградили лучших работников отрасли, а также прошел праздничный концерт.
Напомним, строительство центра начали еще в 2013 году, а вопрос завершения строительства решался еще при подготовке бюджета Удмуртии 2017 года.
34.
В Самарской области на пассажирские маршруты вышли 3 новых СВП проекта «Славир-9У»
35.
СЗ «Море» построил и сдал Росгвардии 2 скоростных катера проекта «Сарган»
20.02.2021г. после прохождения государственных испытаний последние два катера переданы морскому подразделению Отдельной бригады особого назначения Южного округа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в г. Керчь, осуществляющему охрану транспортного перехода в Керченский пролив.
Специальный скоростной катер серии «Сарган» предназначен для несения патрульной службы, проведения специальных операций, а также перехвата и задержания правонарушителей в морских, речных и озерных акваториях.
Катер предназначен для плавания в прибрежных морских и внутренних водах и обладает следующими характеристиками: скорость до 45 узлов, длина 13,5м, ширина 3,5м, осадка 0,8м, дальность хода 350 морских миль, экипаж — 2 человека.
Отличные скоростные качества данных катеров и их маневренность позволяют экипажам Росгвардии эффективно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности Крымского моста.
36.
В Челябинске запустили новое производство синтетического волокна из вторсырья
В компании отмечают, что сегодня на российском рынке наблюдается дефицит синтетического волокна. Порядка 60% этой продукции импортируется из Китая, Белоруссии и Южной Кореи. Запуск нового комплекса позволит снизить долю импорта и увеличить мощности по выпуску синтетического волокна в два раза — до 24 тысяч тонн в год.
37.
На заводе «Нефтефлот» заложили два промерных судна проекта RDB 66.62
Эти суда построят в рамках госконтракт на строительство серии из восьми промерных судов проекта RDB 66.62., который 18 ноября заключили ФКУ «Речводпуть» и ЗАО «Нефтефлот».
Серию построят на Самарском судостроительном и судоремонтном заводе, принадлежащем подрядчику, в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ). Срок окончания работ — IV квартал 2023 года.
38.
В Новосибирске запустили новый сортировочный центр «Почты России»
Логистический центр «Почты России» площадью 46 тыс. кв. м расположен рядом с новосибирским аэропортом Толмачево. Через ЛПЦ сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки, в том числе более 280 тыс. различных посылок и международных мелких пакетов.
Вслед за центром в Новосибирске «Почта России» в 2021-2022 годах запустит логистические хабы еще в восьми городах-миллионниках: Хабаровске, Краснодаре, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске и Челябинске.
39.
На судоверфь «Звезда» поставили транспортёры нового поколения
40.
На судоверфи «Звезда» заложен танкер типа «Афрамакс» «Академик Ивантер»
Контракт на строительство танкера был заключен ССК в 2017 году с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Роснефтефлот» — профильным дочерним обществом НК «Роснефть», реализующим проекты в области морской логистики. Резка металла для «Афрамакса» началась в блоке корпусных производств судоверфи в феврале 2020 года, а плановый срок сдачи судна заказчику — 2022 год.
41.
В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство комплектующих для космической и военной техники
Предприятие разработало радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), обеспечивающие надежность работы электроники.Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики.
Компания работает на зеленоградской площадке «Алабушево», где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили порядка 355 млн рублей.
42.
В Мурманске открыто новое отделение в центре реабилитационной медицины Н.И. Пирогова ФМБА
Теперь жители Мурманска и области смогут получать современную реабилитационную помощь с использованием новейших российских и зарубежных методик.
43.
Два детских сада в селе Гурульба и улусе Хойтобэе в Иволгинском районе Бурятии построили в рамках реализации национального проекта «Демография».
44.
45.
В Ярославле три новых дошкольных учреждения.
46.
В Салехарде открылся детский сад «Морошка»
47.
Новый детский сад на 100 мест на ул. Провиантская г. Саратова открыл двери для своих воспитанников.
48.
В Тюмени на заводе «ЭксПроф» запущен новый цех производства ПВХ-профилей
Предприятие является одним из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей и других конструкций. Завод расположен в Утешево, персонал насчитывает около 300 человек, на высокотехнологичном оборудовании в год выпускается до 45 тыс. тонн профилей, рецептура которых целенаправленно разрабатывалась для сурового российского климата.
Продукция тюменского завода реализуется по всей стране, как в жилищном строительстве, так и при возведении социальных и коммерческих учреждений, каждое десятое окно в регионах страны изготовлено из профилей марки Exprof. Знаменита она и за границами РФ — в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане, Монголии и Молдове.
49.
В Московской области на «МСЗ» создан участок производства топлива для китайского реактора CFR-600
В рамках реализации проекта на предприятии была проведена модернизация производства топлива для «быстрых» реакторов. Создано и смонтировано уникальное оборудование, на котором уже изготовлены макеты тепловыделяющих сборок реактора CFR-600 для проведения испытаний.
Новый производственный участок создан для исполнения экспортного контракта между АО «ТВЭЛ» и китайской компанией CNLY (входит в корпорацию CNNC) на поставку уранового топлива для строящегося энергоблока с реактором CFR-600, включая стартовую загрузку, а также перегрузки топлива в течение первых семи лет. Начало поставок топлива CFR-600 в Китай намечено на 2023 год.
50.
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 49
В новом корпусе помимо учебных кабинетов расположены читальный зал, актовый зал и гимнастический зал. В классах установлено новое оборудование. Здание доступно для маломобильных граждан: на каждом этаже есть подъемная платформа и туалеты, установлен лифт.
52.
«Мы возобновляем строительство судов на подводных крыльях. В 90-е годы прошлого века наш завод был единственным поставщиком „Метеоров“, а в настоящий момент мы начинаем строить современные „Метероры-2020“, которые будут отвечать последним требованиям времени», — отметил на церемонии генеральный директор завода Александр Филиппов.
Судно на подводных крыльях «Метеор — 2020» проекта 03830 — справка
Разработчик проекта — КБ «Си Тех»
Длина — 36 мШирина — 11 м
Осадка на плаву — 2,02 м
Пасажировместимость — 122 чел.
Экипаж — 6 чел.
Скорость на тихой воде — 77 км/ч
Продолжительность рейса — 13 часов
Запас хода — 700 км
53.
В городе Ангарск Иркутской области открыт новый детский сад на 220 мест
54.
В кузбасском посёлке открылась новая школа на 528 учеников
Теперь более 500 ребят из поселков Металлургов, Восточный и Северный будут получать образование в современных условиях. Важно, что здесь с самого раннего возраста будут готовить кадры для сельскохозяйственной отрасли региона. На строительство и оснащение нового учреждения из бюджета было выделено более 715 миллионов рублей, в том числе 459 миллионов — это региональные средства.
55.
На Сахалине завершено перевооружение полка ПВО на С-400 «Триумф»
С расчётами С-400 проведена тренировка по отражению авиационного удара условного противника, сообщает пресс-служба ВВО. Военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, провели поиск, сопровождение, классификацию условных воздушных целей.
«Все в цели были уничтожены учебными (электронными) пусками ракет при входе в зону поражения. Командующий армией ВВС и ПВО высоко оценил уровень подготовки дежурных сил соединения ПВО на Сахалине», — отмечает пресс-служба Минобороны.
С-400 «Триумф» — ЗРС дальнего действия (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), способная на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
С-400 стоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Система предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
56.
В Белгороде запущена вторая очередь производства обоев
Строительство завода началось в 2015 году, через год было запущено первое производство. Теперь на предприятии запустили ещё одну производственную линию, с помощью которой объём выпускаемой продукции увеличится до 1,5 млн рулонов в месяц. Линия максимально автоматизирована, основная задача работников — контроль за работой оборудования.
Сейчас на фабрике работают более 200 человек. Рабочие места здесь получили специалисты разных профилей — от инженеров до дизайнеров. Среди них много выпускников вузов. Около 60% продукции реализуется в России, остальное идет на экспорт.
57.
В Саратовской области начала работать первая роботизированная молочная ферма
Новое инновационное производство создана на базе предприятия СХА колхоз «Новые Выселки» — одного из крупнейших сельхозпроизводителей Калининского района. Хозяйство специализируется на растениеводстве и животноводстве, здесь работает почти 100 человек.
Новая роботизированная ферма создана в течение 2020 года. Стоимость проекта составила 90,8 млн. рублей. Проведена реконструкция помещения на 130 голов, установлено современное оборудование, в том числе два доильных робота. Для новой фермы закуплено 102 головы племенных пород КРС.
58.
Завод «Электрокабель» расширил мощности по выпуску кабелей и проводов для локомотивов и самолетов
Приобретение четырех лакошахт позволило расширить номенклатурный ряд кабельно-проводниковой продукции (КПП). Новое оборудование предназначено для нанесения лакового покрытия на текстильные оплетки кабелей и проводов.
Производительность нового оборудования в 1,7 раза выше, чем у предшественника, за счет дополнительной функции конвекции воздушного потока внутри печи лакошахты. Благодаря этому уменьшается время и улучшается качество сушки лакового покрытия, от чего зависит прочность текстильной оплетки и срок службы КПП. У продукции для подвижного состава он составляет не менее 30 лет, у бортовых проводов — не менее 15 лет.
59.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Урик Иркутской области
Общая площадь ФОКа составляет 1471 кв. м. На первом этаже спортобъекта расположен универсальный игровой зал, на втором этаже — зал для борьбы и тренажерная зона. Для зрителей предусмотрена трибуна на 300 мест и зрительские места для людей с ограниченными возможностями, установлен лифт на второй этаж. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса оборудовано футбольное поле с зонами безопасности, четыре беговые дорожки, две волейбольно-баскетбольные площадки и сектор для прыжков в длину.
60.
Новый автовокзал открылся в городе Белово Кемеровской области
В городе Белово официально начал работу новый автовокзал. Современное здание, удобное и безопасное для пассажиров, построили меньше, чем за год. Его конструкция способна выдержать землетрясения до восьми баллов. Внутри установлены автоматическая пожарная сигнализация, металлодетекторы и турникеты. Для того чтобы пассажирам было комфортно в здании автовокзала, обеспечивается разделение входящих и выходящих пассажиров. Есть лифт для маломобильных граждан, комната матери и ребенка для пассажиров с маленькими детьми. В холлах автовокзала установлены информационные электронные табло и стенды.
61.
Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
62.
Подмосковные учёные создали уникальный «щит» из фтора для биологических микрочипов
Группа исследователей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенного в наукограде Пущино, синтезировала соединение, которое защищает поверхность микрочипов от загрязнений, а также позволяет управлять их гидрофобностью. Разработка поможет повысить чувствительность анализов сложных биологических проб при выявлении различных патогенов и биомаркеров заболеваний.
63.
Российскую военную полицию в Таджикистане усилили новыми автомобилями
64.
В Красноярске открыли новую школу на 1280 мест
Школа была построена в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 1 280 учеников.
В здании имеются огромная библиотека, спальни для детей начальных классов, современный пищеблок, тренажёрные и хореографические залы. Школа полностью приспособлена для обучения маломобильных ребят. Так, в большом актовом зале предусмотрены места для особых детишек и даже оборудован специальный подъёмник на сцену. Кроме того, помимо шести обычных спортзалов, имеется отдельный, предназначенный для детей с особенностями здоровья.
67.
в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия крытого катка с искусственным льдом «Метеор"
68.
На Ямале открылся ещё один новый детский сад
69.
Центру медицины катастроф Тульской области передано 40 новых автомобилей
В прошлом году серьёзно обновился автопарк ЦМК. Всего по линии Минпромторга и за счёт регионального бюджета поступило более 100 машин. Сейчас возраст автопарка не превышает пяти лет.
В рамках программы модернизации первичного звена Тульской области будет выделено 7,5 млрд рублей.
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Новый детский сад на 100 мест открылся в Тверской области
В «Акварельке» обустроено пять групп для детей от 1 года до 8 лет. Штат укомплектован квалифицированными специалистами — с детьми работают 14 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель.
Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.
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В Ярославле открылся новый детский сад на 220 мест
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Тамбовским полицейским вручили ключи от новых автомобилей
Авто используют в работе сотрудники оперативных и охранно-конвойные подразделений, а также участковые.
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В Нижневартовске открылась самая большая школа в Югре
Так как учреждение начало работу с середины учебного года, большинство преподавателей начальной школы перешли в Лицей вместе со своими классами. Таким образом переход не должен стать стрессом для обучающихся. В основном лицеистами стали ученики школ №№ 3, 19 и 14, эти школы ранее были перегружены и работали сверх своей проектной мощности.
9 и 11 классы в этом году в Лицей не набираются. Это решение принято, чтобы не создавать дополнительную нагрузку для старшеклассников на фоне подготовки к ГИА и ЕГЭ. Со следующего учебного года планируется открытие в Лицее профильного нефтяного класса при участии ПАО «НК «Роснефть».
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Новые автомобили получили забайкальские приставы
Структурные подразделения Забайкальского края получили 21 единицу новых автотранспортных средств. Автопарк Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю пополнился машинами марки Lada Largus, УАЗ, ГАЗ-32.
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Полицейские Курской области получили 129 автомобилей
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В Вологодской области запущено первое в России промышленное производство CLT-панелей
«Сокол СиЭлТи» реализовывать продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Наибольший спрос на CLT-панели наблюдается в странах Скандинавии и Европы. По данным аналитических компаний, на долю Европы приходится более 50% мирового рынка CLT-панелей. В России спрос на CLT-панели пока только формируется.
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Завод АВТОТОР освоил производство нового кроссвэна Kia Carnival
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На Курском электроаппаратном заводе запущен новый цех гальванического производства
Гальванический метод обработки проходят металлические поверхности изделий — от скоб до пружинок и термомагнитных расцепителей. В работе будут задействовано 60 квалифицированных сотрудников.
В новом цехе установлены современные очистные сооружения; многоступенчатая система позволяет безопасно очищать гальваностоки, а очищенная вода поступает повторно в производственный цикл. Таким образом, запущенное производство соответствует самым строгим экологическим нормам, безопасно для сотрудников.
79.
В одном из районов Башкирии впервые за 30 лет открыли новую школу
Авторский пост
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-А у нас детский сад построили! Решили проблему с очередями детей дошкольного возраста!
- А в стране гавно: газпром б...Ь, страна в опе б..., как в Африке уже...б...! И т.д, и тп.....
Хомячьё!
https://old.fishki.net/3652113-nebyvalaja-torzhestvennosty-v-odnom-iz-vuzov-kieva-otkryli-zhenskij-tualet.htmlhttps://old.fishki.net/3652113-nebyvalaja-torzhestvennosty-v-odnom-iz-vuzov-kieva-otkryli-zhenskij-tualet.html
Собаки(это страны вокруг России, по другому их не назовёшь) лают-караван идет.