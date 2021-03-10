9.

Трехэтажное сооружение площадью 5,3 тыс. кв. метров возвели за счет городского бюджета по программе «Безопасный город» на Нагорной улице, вл. 6. Его площадь в десять раз больше, чем помещений, в которых отдел работал до недавнего времени. Ранее ОМВД по району Котловка размещался в небольшом двухэтажном здании площадью всего 507,5 кв. метров на ул. Ремизова, д. 13. Этого было недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения из 131 человека, обслуживающего район с населением порядка 66 тыс. человек. Новое здание возведено по индивидуальному проекту и расположено по адресу: улица Нагорная, дом 6. Строительство шло с мая 2019 до ноября 2020 года.



Отдел на Нагорной улице оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В подземном этаже размещена кладовая для хранения вещественных доказательств, комнаты раздачи боеприпасов и чистки оружия, тир, комната инструктажа, спортзал и помещение для хранения инвентаря. На первом этаже находится дежурная часть, комната приема граждан, камера для задержанных лиц, комната полицейских водителей, а также встроенный гараж на 17 мест с мастерской и автомойка. На втором и третьем этажах — служебные кабинеты, детская комната милиции, комната свидетелей, конференц-зал и др. Также на каждом этаже есть помещения для приема пищи и отдыха, уборные.