7570
8
Претендентов на руку, сердце и другие органы дамы оказалось так много, что ей пришлось пойти на попятную.
Девушки, снимающиеся в фильмах для взрослых, тоже хотят заниматься сексом не за деньги, а по любви, варить борщи и утирать сопли детишкам. Иногда тоска по семейной жизни так велика, что актрисы делятся ею в соцсети.
Не успела 32-летняя Тори Блэк опубликовать в Твиттере пост о том, что ищет мужа, как ее аккаунт завалили предложениями.
I need me a husband. 😒 one who knows who I am, my value AND what my career pertains. I need someone to kiss me at night and remind me I’m a woman. A day in the life of a sex worker is no joke. Where my freaky supportive smart compassionate men at?— Tori Black (@misstoriblack) March 2, 2021
В своем твите Тори написала, что ей нужен муж, который будет осознавать, что значит для нее ее карьера, сопереживать и во всем ее поддерживать. А также целовать перед сном и напоминать ей, что она женщина. Ведь рабочие будни в секс-индустрии - это совсем не просто.
Кто же смог оставить этот крик души безответным? В комментариях под постом мужчины принялись предлагать все, что имеют: руки, сердце и все остальное. Претендентов на роль мужа не смущало то обстоятельство, что у Тори есть маленький сын. Среди написавших актрисе были и ее коллеги "по цеху", решившие поддержать девушку. Они сообщили, что испытывают те же самые чувства.
Кто же смог оставить этот крик души безответным? В комментариях под постом мужчины принялись предлагать все, что имеют: руки, сердце и все остальное. Претендентов на роль мужа не смущало то обстоятельство, что у Тори есть маленький сын. Среди написавших актрисе были и ее коллеги "по цеху", решившие поддержать девушку. Они сообщили, что испытывают те же самые чувства.
Комментариев было так много, что дама решила положить конец этой вакханалии и опубликовала еще один пост, в котором поблагодарила за многочисленные предложения, но сообщила, что все, что она говорит, не всегда столь прозрачно как кажется на первый взгляд.
"Тааак, ребят, то, что мне нужен муж, не значит, что я в поиске. Как не значит и то, что я свободна или нуждаюсь в сексе", - остудила поклонников актриса. Но даже под этим сообщением продолжали сыпаться комментарии с предложением замужества. Эх, Тори, Тори, у скольких мужчин разбилась мечта о такой жене?! Бессердечная ты женщина!
Источник:
Ссылки по теме:
- Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию"
- "Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом
- Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет
- "Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей
- Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке
10
Понравилось10
Новости партнёров
Походу не она
Или еще.. Приходит муженек домой, а там его благоверная с тремя мужиками одновременно. И та, со смачным звуком вынимая ... изо рта ему заявляет "Дорогой, ты не подумай чего, мы просто репетируем!". И тот такой, закрывая дверь с тяжелым вздохом; "Ладно чо, пойду я, не буду мешать, работайте..."
Прол.ядь - призвание
Порноактрисса - профессия
Так она хочет? Пздц епанутая))))))
ни кухарить не смогет, ни обстирать и обштопать
только похабничать разумеет((((
Пусть верит в себя , всё у неё получится ....
Не зарастёт народная тропа !!!