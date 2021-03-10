В своем твите Тори написала, что ей нужен муж, который будет осознавать, что значит для нее ее карьера, сопереживать и во всем ее поддерживать. А также целовать перед сном и напоминать ей, что она женщина. Ведь рабочие будни в секс-индустрии - это совсем не просто.



Кто же смог оставить этот крик души безответным? В комментариях под постом мужчины принялись предлагать все, что имеют: руки, сердце и все остальное. Претендентов на роль мужа не смущало то обстоятельство, что у Тори есть маленький сын. Среди написавших актрисе были и ее коллеги "по цеху", решившие поддержать девушку. Они сообщили, что испытывают те же самые чувства.