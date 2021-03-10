FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Голая правда 102 поста • 94 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Голая правда 
Порноактриса разместила в Твиттере объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу

Порноактриса разместила в Твиттере объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу (8 фото)

Автор:
10 марта 2021 13:41
Сообщество : Голая правда
Метки: актриса взрослого кино   замуж   крик души   соцсети   твиттер   фильмы для взрослых   
7570
8
Претендентов на руку, сердце и другие органы дамы оказалось так много, что ей пришлось пойти на попятную.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Голая правда"
Метки: актриса взрослого кино   замуж   крик души   соцсети   твиттер   фильмы для взрослых   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
61
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Elf_80_Lvl 8 часов назад
По крайней мере будущий муж будет знать что она умеет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
57k
Опиум для народа Elf_80_Lvl 8 часов назад
Да-да. Умеет,только вот хочет ли? Цитирую:"Как не значит и то, что я свободна или нуждаюсь в сексе". Так что будущий рогоносец будет её на ночь целовать и напоминать ей что она якобы женщина и сопереживать ей,а то непросто этой бл"ди,видишь ли, п"зда устаёт.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 4 часа назад
Зато фраза: "Саша! Как же я сегодня зае...ась!" в их семье будет звучать максимально правдиво и точно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 4 часа назад
Что значить "вовремя ее поддерживать?" Она, по моему, сюжет про мужа, из порнофильмов рассказала? Не? Там где муж, рядом, поддерживает...)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn 4 часа назад
симпатичная. странная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Медведь. 5 часов назад
С юмором надо быть в дружбе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
20k
SerGProS 6 часов назад
У этой Тори можно спокойно составы загонять, причем во все три "тоннеля"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 6 часов назад
Гребаные Алени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 6 часов назад
Все трахаются, а с одним или с толпой-дело вкуса... Я в 20 лет жил с проституткой. Она верила, что нашла лоха московского, который ее в жены возьмет. А я не хотел домой, к родителям, она с меня аренду за квартиру не брала, кормила, в рот брала, да просто рай и никаких переживаний за ту, что рядом. 3 месяца прожил, потом родители не успокоились, что меня из института поперли, и я вернулся домой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Ivan 6 часов назад
Тут вопрос, кто из вас настоящая проститутка....
Походу не она
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Бонивур Великий Кормчий 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман Ivan 6 часов назад
По вашему комментарию заметно, что вас из института поперли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Великий Кормчий 4 часа назад
У тебя(тебя-от слова товарищ) есть сомнение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
EE 7 часов назад
Обещать не значит жениться).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexandr Barhudarov 7 часов назад
Как то так получится...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Alexandr Barhudarov 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Кот 7 часов назад
Ога, ога. Прям, представляю такие моменты из семейной жизни у ее будущего мужа; Типа, эта Тори заваливается домой поздно ночью, и ее благоверный устраивает ей сцену ревности, "Где ты шлялась?!" и все в таком духе. А она ему в ответ -ну что ты кричишь, просто работы много, задержалась я... И он такой; "А. ну окей, а то я уже волновался..."
Или еще.. Приходит муженек домой, а там его благоверная с тремя мужиками одновременно. И та, со смачным звуком вынимая ... изо рта ему заявляет "Дорогой, ты не подумай чего, мы просто репетируем!". И тот такой, закрывая дверь с тяжелым вздохом; "Ладно чо, пойду я, не буду мешать, работайте..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
butata 7 часов назад
Нормуль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Племянник Путина 7 часов назад
работящая... да и мужиков у неё было не больше чем у любой другой с такой внешностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 7 часов назад
Всегда предполагал, что в инстаграммах одни идиоты тусуются. Жениться на конченной проляди, эт ума палата... Да вот только ключ утерян.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
967
Геннадий Николаевич Казаков владимир 6 часов назад
О временами о нравы и потом такие идут страной управлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
SerGProS vikklu 6 часов назад
Профессия и призвание не всегда совпадают.
Прол.ядь - призвание
Порноактрисса - профессия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter владимир 6 часов назад
и ты считаешь это нормой?? что одна про..б.лядь ,которая никогда этого не скрывала, а второй "Аленина", которому достались такие отходы,да еще и размножились?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир Геннадий Николаевич Казаков 5 часов назад
Да такие всегда были есть и будут. И в СССР тот же Ежов, и в 3 рейхе и в римской империи, про современную Европу уж не говорю. Их всегда приличный процент в верхах в любые времена. Причем в Европе вполне нормально управляют видимо дело не в их ориентации. Ну этот хотя бы шифруется и на словах обеими руками за скрепы и семейные ценности. Православные с женой оба опять же. Катя каждое крещение в прорубь лазит чтобы в соцсети фото выложить. А ведь хватает петухов активистов, которые не только не скрываются но и гордятся этим и требуют себе разных привилегий. Вот эти с моей точки зрения гораздо хуже. Что касается этой актрисы то полно найдется народу желающих а причины у них могут быть самые разные от желания заработать на её известности до той той которую я выше описал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир Inter 5 часов назад
Да считаю нормальным. Они обеспеченные люди чего им не размножится? Вот когда всякая алкашня размножается которая живет на пособие а детей бьет и не кормит это ненормально. Когда цыгане плодятся как кролики и продают наркотики с 10 лет это ненормально. А Аленина" как ты говоришь отлично устроился на самом деле. Получает дохрена денег на хорошей должности спасибо маме. Формально у него хорошая семья жена модельной внешности и красавица дочка всё прекрасно. А сколько у неё там народу было ему и неинтересно, ему вообще женщины не интересны, ему его друг интересен. Нужны маме его внуки ну сделали внучку кому от этого хуже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 7 часов назад
Я бы удивился сему факту, всё таки женщина, которая не просто с прошлым, а с документированным прошлым, там архив на библиотеку целую! Но, я ведь слышу о чём говорят вокруг, многие мужчины уже не такие мужчины и серьезно обсуждают с женщинами их "равноправие" и месте в новой жизни, где нет "ущемлению прав женщин", которых вроде бы и нет. Так что от чего бы очередному оленю, простите, Т9! Почему бы какому-либо мужчине и не стать супругом сей замечательной женщины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
293
Sergio 7 часов назад
Привет милая. Тебе как сегодня очко разодрали? Да? Ой, ты бедненькая. Ну ничего ничего....
Так она хочет? Пздц епанутая))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
bylbatarasich 7 часов назад
нам таких не треба,
ни кухарить не смогет, ни обстирать и обштопать
только похабничать разумеет((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 8 часов назад
Нах#й не нужна!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Татьянин день 8 часов назад
Ну так то нормально , 32 годика Тори , разместила объявление

Пусть верит в себя , всё у неё получится ....

Не зарастёт народная тропа !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 26 комментариев
Показать ещё
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды "Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей "Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке Подслушано: юмор прямиком из Twitter Подслушано: юмор прямиком из Twitter
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

668173



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Марсоход Perseverance сделал свои первые "шаги" и прислал новые снимки
0
168
Марсоход Perseverance сделал свои первые "шаги" и прислал новые снимки
Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции
6
98
Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему ПЦР-тест может давать ложный результат при коронавирусной инфекции?
0
14
Почему ПЦР-тест может давать ложный результат при коронавирусной инфекции?
Девушка-гот показала, как выглядела бы в обычной одежде и с простым макияжем
2
37
Девушка-гот показала, как выглядела бы в обычной одежде и с простым макияжем
«Женился пенсионер на студентке». Неприлично молодые жены звезд (17 фото)
«Женился пенсионер на студентке». Неприлично молодые жены звезд (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#интересно#автомир#люди#СССР#аварии#природа#в мире#китай
#фото#факты#автомобили#подборка#история#приколы#картинки#истории#красота#настроение
#прикол#Россия#дтп#животные#дети#авто аварии#Разное#кино#знаменитости#новости

На что жалуетесь?

Вернуться