Входящая в госкорпорацию "Ростех" группа компаний "Калашников" анонсировала на выставке «СТРАЙККОН 2021», проходившей в Москве, первые образцы страйкбольных автоматов на базе АК-12. Такие модели компания в недалёком будущем планирует запустить в серийное производство. Ранее была выпущена и поступила в продажу гражданская винтовка TR-3, c описанием и видеообзором которой мы познакомим вас в данной статье.