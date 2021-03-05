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Следом за гражданской моделью TR-3, Калашников начнёт выпуск страйкбольного АК-12

Следом за гражданской моделью TR-3, Калашников начнёт выпуск страйкбольного АК-12 (5 фото + 3 видео)

Автор:
05 марта 2021 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: TR-3   АК-12   Россия   вариант   гражданское   калашников   оружие   страйкбол   
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Входящая в госкорпорацию "Ростех" группа компаний "Калашников" анонсировала на выставке «СТРАЙККОН 2021», проходившей в Москве, первые образцы страйкбольных автоматов на базе АК-12. Такие модели компания в недалёком будущем планирует запустить в серийное производство. Ранее была выпущена и поступила в продажу гражданская винтовка TR-3, c описанием и видеообзором которой мы познакомим вас в данной статье.

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Метки: TR-3   АК-12   Россия   вариант   гражданское   калашников   оружие   страйкбол   
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19  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
не плохо и вышло красиво, но я лучше в пенйтбол поиграю )))
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54k
Алекс Юстасов 5 минут назад
А под хохлому роспись будет?
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5k
SR Час назад
А рогатки будут выпускать?
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7k
Акакий Час назад
чего ижмаш только не анонсировал. и электромотоциклы китайские, и страйбольный автомат за 50 штук и электромобили.
главное чтоб деньги от государства шли.
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