Входящая в госкорпорацию "Ростех" группа компаний "Калашников" анонсировала на выставке «СТРАЙККОН 2021», проходившей в Москве, первые образцы страйкбольных автоматов на базе АК-12. Такие модели компания в недалёком будущем планирует запустить в серийное производство. Ранее была выпущена и поступила в продажу гражданская винтовка TR-3, c описанием и видеообзором которой мы познакомим вас в данной статье.
"Проект страйкбольного автомата на базе АК-12 ещё не дошёл до стадии массового выпуска, но на прошедшей в феврале тематической выставке для любителей страйкбола мы показали рабочий прототип изделия, которое постараемся вскоре выпустить на рынок ограниченной партией", - сообщает ТАСС, со ссылкой на представителей компании.
Как отметили в "Калашникове", новый страйкбольный автомат будет максимально использовать оригинальные компоненты АК-12.
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Детальный обзор, с демонстрацией работы страйкбольного варианта АК-12
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В настоящее время страйкбол используется силовыми структурами и просто фанатами, не желающими мять булки, протирая штаны за шутерами у компов. В процессе спортивной, да, вы не ослышались - спортивной игры проходит отработка тактики, в условиях имитации боя. В 2018 году, согласно приказу Министерства спорта РФ, страйкбол официально признан видом спорта.
В прошлом году на прилавках оружейных магазинов появился карабин охотничий самозарядный TR3 под патрон 5,45х39 разработан на базе автомата Калашникова АК-12, имеющий с ним полное внешнее сходство.
Новый карабин, сохранив фирменные черты оружия Калашникова, приобрёл улучшенную эргономику и совместимость с современными прицельными комплексами. Изделие имеет следующие характеристики:
С дополнительными характеристиками можно ознакомиться здесь.
TR-3 имеет также ряд технических особенностей:
- надёжная газоотводная автоматика
- хромированный канал ствола и патронник
- «вывешенное» цевьё с планками Пикатинни, защищающее ствол от внешних нагрузок
- съёмный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор
- складной, регулируемый по длине приклад
- планка Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки современных прицельных комплексов
- механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком
- эргономичный предохранитель с площадкой под указательный палец
- комплектуется обновлённым магазином c окнами визуального контроля количества патронов
- возможно применение магазинов увеличенной ёмкости для участия в спортивных соревнованиях
Обзор гражданского TR-3
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Ранее публиковалась фотогалерея с качественными снимками основного - армейского варианта АК-12. Дабы сравнить визуально, если потребуется.
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главное чтоб деньги от государства шли.