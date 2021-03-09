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В Приморье найденный на берегу детеныш тюленя умер от стресса по вине людей

В Приморье найденный на берегу детеныш тюленя умер от стресса по вине людей (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 12:30
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   Приморье   видео   гибель   животные   тюлененок   тюлень   
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Малыша-тюленя нашли на берегу у поселка Зарубино в Приморье после сильного шторма. К зверьку сразу подбежали люди с собаками и стали его гладить и фотографировать. Мама белька несколько часов ждала детеныша у берега, но не могла подойти из-за толпы людей.

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Метки: 360подмосковье   Приморье   видео   гибель   животные   тюлененок   тюлень   
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5  комментариев
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235
АЯ 2 часа назад
Тупые идиоты с камерой вместо мозгов
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7k
djinn 3 минуты назад
штрафануть как следует ушлепков.
Дебилы.
Такими темпами никакая слежка не нужна будет за людьми- сами все выкладывают в соцсети, лови нехочу
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12k
Объект реальности Час назад
У нас в парке тоже тупые дети тупых родителей за белками гоняются. А тупые родители просто смотрят на это.
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−141
Сергей Час назад
Ceйчас тупое быдло набежит - дикари, как там можно, мы бы так не сделали
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5k
Игорь Мочалов Час назад
Не, ну реально дикари... Когда люди башкой думать начнут, неизвестно. Это примерно то же самое, что ребенок потерялся, а вместо помощи все вокруг начинают фотографировать.
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