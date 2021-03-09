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Малыша-тюленя нашли на берегу у поселка Зарубино в Приморье после сильного шторма. К зверьку сразу подбежали люди с собаками и стали его гладить и фотографировать. Мама белька несколько часов ждала детеныша у берега, но не могла подойти из-за толпы людей.
Животное отвезли в центр реабилитации для тюленей. Тюлень оказался самкой и получил имя Нелли. Однако, несмотря на все старания волонтеров, животное погибло. Организм не выдержал шока: тюленя в буквальном смысле напугали до смерти.
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Дебилы.
Такими темпами никакая слежка не нужна будет за людьми- сами все выкладывают в соцсети, лови нехочу