О том, почему блины на поминках подают в обязательном порядке, задумывались многие, кому пришлось побывать на этом печальном мероприятии.
У славян поминки покойного представляли собой своего рода милостыню для души. Тризны на могилах почивших близких устраивались с глубокой древности, еще до прихода христианства.
Обязательными элементами поминального стола также являются кутья (коливо, канун) и кисель. Раньше кутью готовили из ячменя или пшеницы. Сейчас ее варят из риса, добавляя мед и изюм. Зерна символизируют собой воскрешение и вечную жизнь: попадая в землю, они дают всходы и новые растения. Так и душа умершего после захоронения тела снова возрождается к вечной жизни. Сладкая составляющая – мед, изюм выражает собой сладость духовную, которая ожидает в Царствии небесном.
Наши предки отдавали первые блины на помин души нищим, странникам, то есть пришедшим извне. Такие люди считались посредниками, проводниками между реальным и загробным миром. Блин помимо прочего считается символом смерти и загробного мира, пищей, которой можно символически накормить души усопших.
Что касается киселя, то он у славян отличался от привычного нам напитка. Он был сытным, и именно пищей, а не питьем, как сейчас. Основой киселя была специальная закваска на муке. Если вспомнить народные сказки, то их герои нередко упоминают удивительные земли (тот свет), где среди кисельных берегов текут молочные реки.
О том, что блины являются главным символом Масленицы, знают все. Но эта выпечка использовалась славянами не только как элемент поминок, но и свадебных обрядов. Но их отсылка опять-таки поминальная, поскольку невеста «умирала» для своей семьи, как девушка, а потом «воскресала» уже в новой, возрождалась в ином качестве – жены и матери в последующем.
Новобрачных было принято кормить блинами после первой брачной ночи. Еще старинной традицией было угощение блинами новоиспеченного зятя тещей. А молодая жена в шутку должна была пытаться отобрать первый блин, чтобы стать главой семьи. В некоторых местностях невеста сама пекла блины и угощала ими гостей.
Источник:
- Кого на самом деле сжигали под видом чучела наши предки во время Масленицы?
- Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
- Почему в разные годы Масленица приходится на разное время и разные даты?
- Блины не комом: что делать, чтобы выпечка на молоке не прилипала к сковороде?
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Николай Лесков "Железная воля":
"– Да зачем его жевать, блин что хлопочек: сам лезет; ты вон гляди, как их отец Флавиан кушает, видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо! Вот возьми его за краечки, обмокни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком, да как есть, целенький, толкни его языком и спусти вниз, в свое место.
– Этак нездорово.
......
Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горя ему не было; а Гуго то краснел, то бледнел и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку; но он, видно, не знал, что «бежка не хвалят, а с ним хорошо». Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел.Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад.
– Не притворяйся-ка, – говорит, – братец, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает.
Но Гуго не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя по ляжкам и вскричал:
– Скажите на милость, знал, надо как здорόво есть, а умер!
– Неужли помер? – вскричали все в один голос.А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «с нами бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков."
- Ага, старинная традиция. Ну да, ну да...
Была такая книга (в старину, 16 век - первое издание), Домострой называлась.
Домострой стал одной из первых книг, посвященных быту и регламентировал жизнь старообрядцев, городских купцов и зажиточных крестьян и других сословий. По Домострою семья представляла собой единый организм: муж-добытчик работал и приносил пропитание, жена вела хозяйство, дети беспрекословно подчинялись родителям. Домострой четко обозначал иерархию и отношения между членами семьи.
Супруг как глава дома должен учить и воспитывать не только детей, но и жену, и тогда «все будет споро, и всего будет полно». Жена должна быть «чиста и послушна», выполнять свои обязанности вести хозяйство и воспитывать детей. Предписывалось быть молчаливой, доброй, трудолюбивой, во всех делах советоваться с мужем. Домочадцы, за исключением мужа, обязаны были ей повиноваться и помогать.
Домострой предписывал растить детей в строгости: дети должны быть «всегда упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке». Обязанности по воспитанию возлагались и на мать, и на отца.
Масленица – самый яркий и неожиданный праздник. Его отмечают все славянские народы. И всегда – блинами и киселё . Те, кто рос не в огромном городе-монстре, где всё пропадает в бетоне, шуме и спешке, знает, что блины и кисель – это пища тризная, поминальная. Хороня кого-то из близких, хозяева обязательно жарят блины и варят кисель. Получается, что Масленицей мы провожаем покойника.
Кто же умирает в этот день? Исследователи утверждают – «зима», Мара. Но это значение лежит на поверхности. Чтоб ответить на этот вопрос, давайте вспомним, как жили предки в наших северных широтах. Всю долгую зиму питались тем, что удалось заготовить стремительным северным летом. Магазинов ещё не было, не было и больниц с новейшим оборудованием. Так что зима собирала свою печальную жатву. Очень многие не доживали до весны. Вот всех их, зимних покойников, провожали с миром в первые дни Масленицы.
Пели поминальные песни, пекли блины, варили кисель. Ходили друг к другу в гости, чтоб помянуть других, узнать, кто ушёл из жизни.
Масленица раньше праздновалась не менее двух недель, это потом, когда появилась трудовая повинность, праздник всё сокращали и сокращали. Сегодня уже мы гуляем только три дня.
Важным элементом масленичных гуляний был именно Калинов мост. Его отголоски остались в бое мешками с сеном на бревне. Сегодня сражаются на бревне два человека, а раньше человек старался победить нечистую силу – ряженых. Тот, кому удавалось сбить нечисть, объявлялся масленичным князем. Конечно, таких князей вполне могло быть несколько, поэтому возникало небольшое соревнование между ними. Полный победитель становился князем, остальные – воеводами.
Пока мужчины выясняли, кто сильнее, женщины создавали Мару – куклу из соломы и тряпок. Не просто из ветоши, для чучела использовалась часть одежды умерших этой зимой людей. Всех их женщины оплакивали поимённо, о каждом вспоминали, трудясь над масленичным чучелом.