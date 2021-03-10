У славян поминки покойного представляли собой своего рода милостыню для души. Тризны на могилах почивших близких устраивались с глубокой древности, еще до прихода христианства.

Обязательными элементами поминального стола также являются кутья (коливо, канун) и кисель. Раньше кутью готовили из ячменя или пшеницы. Сейчас ее варят из риса, добавляя мед и изюм. Зерна символизируют собой воскрешение и вечную жизнь: попадая в землю, они дают всходы и новые растения. Так и душа умершего после захоронения тела снова возрождается к вечной жизни. Сладкая составляющая – мед, изюм выражает собой сладость духовную, которая ожидает в Царствии небесном.

Наши предки отдавали первые блины на помин души нищим, странникам, то есть пришедшим извне. Такие люди считались посредниками, проводниками между реальным и загробным миром. Блин помимо прочего считается символом смерти и загробного мира, пищей, которой можно символически накормить души усопших.

Что касается киселя, то он у славян отличался от привычного нам напитка. Он был сытным, и именно пищей, а не питьем, как сейчас. Основой киселя была специальная закваска на муке. Если вспомнить народные сказки, то их герои нередко упоминают удивительные земли (тот свет), где среди кисельных берегов текут молочные реки.