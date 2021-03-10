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Поминальная еда: почему блины являются обрядовым блюдом?

Поминальная еда: почему блины являются обрядовым блюдом? (2 фото)

Автор:
10 марта 2021 12:10
Сообщество : Еда
Метки: блин   блюдо   еда   обряд   поминки   почемучка   символ   язычество   
681
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О том, почему блины на поминках подают в обязательном порядке, задумывались многие, кому пришлось побывать на этом печальном мероприятии.

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Метки: блин   блюдо   еда   обряд   поминки   почемучка   символ   язычество   
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8k
Фантом 2 часа назад
Это просто еда. А всякие фантазии на тему делают еду чем угодно, хоть обрядом, хоть традицией.
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10k
Lexx 7 минут назад
Как правильно есть блины)))
Николай Лесков "Железная воля":

"– Да зачем его жевать, блин что хлопочек: сам лезет; ты вон гляди, как их отец Флавиан кушает, видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо! Вот возьми его за краечки, обмокни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком, да как есть, целенький, толкни его языком и спусти вниз, в свое место.
– Этак нездорово.
......

Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горя ему не было; а Гуго то краснел, то бледнел и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку; но он, видно, не знал, что «бежка не хвалят, а с ним хорошо». Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел.Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад.
– Не притворяйся-ка, – говорит, – братец, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает.
Но Гуго не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя по ляжкам и вскричал:
– Скажите на милость, знал, надо как здорόво есть, а умер!
– Неужли помер? – вскричали все в один голос.А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «с нами бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков."
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15k
Юрий Час назад
"молодая жена в шутку должна была пытаться отобрать первый блин, чтобы стать главой семьи."
- Ага, старинная традиция.
Ну да, ну да...


Была такая книга (в старину, 16 век - первое издание), Домострой называлась.
Домострой стал одной из первых книг, посвященных быту и регламентировал жизнь старообрядцев, городских купцов и зажиточных крестьян и других сословий. По Домострою семья представляла собой единый организм: муж-добытчик работал и приносил пропитание, жена вела хозяйство, дети беспрекословно подчинялись родителям. Домострой четко обозначал иерархию и отношения между членами семьи.
Супруг как глава дома должен учить и воспитывать не только детей, но и жену, и тогда «все будет споро, и всего будет полно». Жена должна быть «чиста и послушна», выполнять свои обязанности вести хозяйство и воспитывать детей. Предписывалось быть молчаливой, доброй, трудолюбивой, во всех делах советоваться с мужем. Домочадцы, за исключением мужа, обязаны были ей повиноваться и помогать.
Домострой предписывал растить детей в строгости: дети должны быть «всегда упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке». Обязанности по воспитанию возлагались и на мать, и на отца.

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3k
Добрый Руссич! 2 часа назад
Это для тех, кто вообще не помнит и не знает своих традиций:
Масленица – самый яркий и неожиданный праздник. Его отмечают все славянские народы. И всегда – блинами и киселё . Те, кто рос не в огромном городе-монстре, где всё пропадает в бетоне, шуме и спешке, знает, что блины и кисель – это пища тризная, поминальная. Хороня кого-то из близких, хозяева обязательно жарят блины и варят кисель. Получается, что Масленицей мы провожаем покойника.

Кто же умирает в этот день? Исследователи утверждают – «зима», Мара. Но это значение лежит на поверхности. Чтоб ответить на этот вопрос, давайте вспомним, как жили предки в наших северных широтах. Всю долгую зиму питались тем, что удалось заготовить стремительным северным летом. Магазинов ещё не было, не было и больниц с новейшим оборудованием. Так что зима собирала свою печальную жатву. Очень многие не доживали до весны. Вот всех их, зимних покойников, провожали с миром в первые дни Масленицы.

Пели поминальные песни, пекли блины, варили кисель. Ходили друг к другу в гости, чтоб помянуть других, узнать, кто ушёл из жизни.

Масленица раньше праздновалась не менее двух недель, это потом, когда появилась трудовая повинность, праздник всё сокращали и сокращали. Сегодня уже мы гуляем только три дня.

Важным элементом масленичных гуляний был именно Калинов мост. Его отголоски остались в бое мешками с сеном на бревне. Сегодня сражаются на бревне два человека, а раньше человек старался победить нечистую силу – ряженых. Тот, кому удавалось сбить нечисть, объявлялся масленичным князем. Конечно, таких князей вполне могло быть несколько, поэтому возникало небольшое соревнование между ними. Полный победитель становился князем, остальные – воеводами.

Пока мужчины выясняли, кто сильнее, женщины создавали Мару – куклу из соломы и тряпок. Не просто из ветоши, для чучела использовалась часть одежды умерших этой зимой людей. Всех их женщины оплакивали поимённо, о каждом вспоминали, трудясь над масленичным чучелом.
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1k
Максим 2 часа назад
Это из "новых" традиций. Блины - Солнце. Просто поменялись традиции. Но тут, спасибо грекам, у нас многое в истории и без блинов поменялось.
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