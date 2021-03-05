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Только прочные швы: секреты идеальных пирожков из дрожжевого теста

Только прочные швы: секреты идеальных пирожков из дрожжевого теста (2 фото)

Автор:
05 марта 2021 11:59
Сообщество : Еда
Метки: выпечка   дрожжи   жидкость   начинка   пирожок   почемучка   раскрытие   тесто   
532
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С тем, что пирожки из дрожжевого теста раскрываются во время жарки или в духовке, сталкиваются многие начинающие кулинары. Какие факторы провоцируют проблему чаще всего, и как научиться лепить не только вкусные, но еще и красивые и плотные пирожки?

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Метки: выпечка   дрожжи   жидкость   начинка   пирожок   почемучка   раскрытие   тесто   
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Владимир 2 часа назад
Ну почему - "тесто съежиТЬСЯ, а шов пирога разойдеТСЯ"???
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