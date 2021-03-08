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У реальных событий, которые лежали в основе фильма «Ворошиловский стрелок», был совсем другой финал

У реальных событий, которые лежали в основе фильма «Ворошиловский стрелок», был совсем другой финал (6 фото)

Автор:
08 марта 2021 18:27
Метки: интересные факты   история   кино   
1103
6

Известный фильм Станислава Говорухина в свое время всколыхнул общественность. Критики и зрители разделились на два лагеря. Одни критиковали фильм за романтизацию преступлений и обвиняли создателей фильма за призывы к самосудам. Другие, наоборот, восхищались главным героем, который не спасовал и один выступил против группы молодых преступников, когда правосудие оказалось бессильным.

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Метки: интересные факты   история   кино   
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DrKlizmi 43 минуты назад
А минус поставила видимо одна из тех мразей которую Дима не добил!
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80k
Taras Kozalupko 8 минут назад
Сильный парень! Духовно сильный.
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Шапкин 49 минут назад
Что бы не было беспредела, каждый гражданин должен иметь право на ношение огнестрельного оружия и применения его (исключительно) для защиты своих прав.
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30k
Минчанин Шапкин 19 минут назад
Чтобы не было беспредела, милиция и суды должны выполнять свою работу.

Никакой огнестрел не спасёт законопослушного гражданина, если он не готов его без колебаний применить по назначению.
Понтоваться стволом - это одно. А выстрелить в другого человека при необходимости - совсем другое.
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Шапкин BillyBonzz 17 минут назад
Имея вероятность отличную от нуля получить маслину в лоб сколько отморозков пойдут на "дело"?
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20k
hebpat Шапкин 8 минут назад
столько сколько же и сейчас
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1k
Шапкин Минчанин 4 минуты назад
Чтобы не было беспредела, милиция и суды должны выполнять свою работу.
Согласен!

Никакой огнестрел не спасёт законопослушного гражданина, если он не готов его без колебаний применить по назначению.

Если вышеозначенные "органы" не способны выполнить свои обязанности я буду применять принадлежащее мне оружие без колебаний. Три голосовых, одно в "воздух", одно в ноги, и на поражение в грудь...
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Шапкин Минчанин 3 минуты назад
Лучше сидеть, чем лежать...
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26k
Антон Час назад
Про него Каневский снял одну из передач.
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75k
Броненосец Потелкам Час назад
Бабло побеждает и добро, и зло.......
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