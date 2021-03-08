Когда парень вернулся из армии и всё узнал (это случилось за полгода до дембеля, но родители побоялись ему об этом написать в армию), то решил сам отомстить насильникам. Он не знал кто именно это совершил, но он точно знал, что они из числа небольшой местной ОПГ, которая контролировала ближайшие дворы и округу. И крепкий парень (он отслужил в Афганистане в десантных войсках, имел награды) начал методично отлавливать членов этой ОПГ и калечить их. Единственным оружием, которое он применял, была самодельная резиновая дубинка, наполненная свинцом, которую он незаметно носил в рукаве куртки.

Дмитрий не ставил целью убивать их (ведь они тогда не убили его девушку), но проламывал каждому голову и отбивал причинные места. В итоге более десяти человек стали калеками, а двое позже всё же скончались от полученных черепно-мозговых травм. Милиция вначале заметила, что в одном из районов вдруг резко снизилась преступность, ну а чуть позже стали поступать сведения из больниц об искалеченных местных бандитах. Сначала это списали на бандитские разборки. В то время это было обычным делом, когда уличные банды боролись между собой за сферы влияния и городские территории. И возможно этот парень, как и пенсионер в фильме, так бы и остался неизвестным мстителем, но подвёл случай.

Однажды на улице он случайно стал свидетелем, как трое парней грабили пожилого мужчину. Это были грабители не из его списка, но он не смог пройти мимо. Он вступился за пенсионера, вырубил своей дубинкой двоих, и пока разбирался с третьим, их всех повязал милицейский патруль.

Позже по характеру травм, экспертиза доказала, что именно Дмитрий этой дубинкой нанес травмы всем предыдущим бандитам, которые уже проходили в деле как потерпевшие. К тому же они его опознали.

Так как среди тех подонков были и сынки высокопоставленных чиновников, они постарались сделать всё, чтобы Дмитрий получил максимальное наказание. Первоначально сторона обвинения запросила для Данилова смертную казнь. Так как мораторий на смертную казнь в стране еще не был введён, Дмитрию на самом деле грозила смерть по приговору. Но после ряда статей в прессе (в том числе и журналиста Виктора Пронина) на его защиту поднялась общественность.

Дмитрия на суде взялись защищать опытные адвокаты. Суд учёл реальные мотивы подсудимого и он получил 15 лет колонии, что был достаточно мягким наказанием по применённой статье. Защита же боролось за смену этой статьи и за еще более мягкое наказание. Но сторона обвинения оказалась сильнее. Свою роль сыграло влияние на суд со стороны высокопоставленных чиновников из министерства юстиции. Это тех блатных высокопоставленных лиц из числа родственников «потерпевших».

Известно, что Дмитрий отсидел полностью весь срок и уже в двухтысячных вышел на свободу. Его близкие сообщили, что Дмитрий сразу после освобождения ушел послушником в православный монастырь, а через несколько лет принял монашеский постриг.