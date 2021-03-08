Известный фильм Станислава Говорухина в свое время всколыхнул общественность. Критики и зрители разделились на два лагеря. Одни критиковали фильм за романтизацию преступлений и обвиняли создателей фильма за призывы к самосудам. Другие, наоборот, восхищались главным героем, который не спасовал и один выступил против группы молодых преступников, когда правосудие оказалось бессильным.
Напомню вкратце сюжет фильма. Ветеран войны пенсионер Афонин, в исполнении Михаила Ульянова, мстит трём подонкам, которые изнасиловали его внучку Катю. Так как правосудие со стороны государства самоустранилось, пенсионер решил это правосудие совершить сам.
Сначала он снайперским выстрелом делает кастратом первого насильника. Потом таким же метким выстрелом в бензобак машины добивается того, что у второго насильника сгорает автомобиль, а сам он получает серьезные ожоги в области паха ягодиц и спины.
Третий насильник, понимая что следующая очередь его, от страха лишается разума и с нервным потрясением оказывается в психиатрической клинике.
Вроде бы справедливость восторжествовала. В фильме пенсионер избежал за свою месть уголовное наказание, а внучка постепенно оправилась от унижения. Короче, почти хеппи-энд.
Известно, что в основе сценария лежала повесть писателя Виктора Пронина «Женщина по средам». Фильм почти полностью соответствует истории, описанной в повести. Но мало кто знает, что сама повесть была написано по реальным событиям, которые произошли в Москве в конце восьмидесятых годов.
Писатель Виктор Пронин работал в то время в журнале «Человек и закон» и написал большую статью о реальном уголовном деле, в результате которого был осужден молодой парень, отомстивший бандитам за смерть своей девушки, когда правосудие это отказалось делать. Парня посадили на 15 лет, и автор статьи явно был недоволен таким жёстким решением суда. Чуть позже, он написал художественную повесть, где изменил облик действующих лиц той истории, превратив молодого парня в пенсионера-мстителя.
А реальным героем этой истории был молодой москвич Дмитрий Данилов. Пока он служил в армии, уличные бандиты жестоко ограбили его девушку Ольгу, нанесли увечья и при этом ей группой изнасиловали. Девушка попала в больницу, а милиция спустила дело на тормозах и явно никого не собиралась искать и наказывать. Сама Оля так и не смогла пережить ужас и унижение, написала предсмертной письмо и приняла смертельную дозу снотворного.
Когда парень вернулся из армии и всё узнал (это случилось за полгода до дембеля, но родители побоялись ему об этом написать в армию), то решил сам отомстить насильникам. Он не знал кто именно это совершил, но он точно знал, что они из числа небольшой местной ОПГ, которая контролировала ближайшие дворы и округу. И крепкий парень (он отслужил в Афганистане в десантных войсках, имел награды) начал методично отлавливать членов этой ОПГ и калечить их. Единственным оружием, которое он применял, была самодельная резиновая дубинка, наполненная свинцом, которую он незаметно носил в рукаве куртки.
Дмитрий не ставил целью убивать их (ведь они тогда не убили его девушку), но проламывал каждому голову и отбивал причинные места. В итоге более десяти человек стали калеками, а двое позже всё же скончались от полученных черепно-мозговых травм. Милиция вначале заметила, что в одном из районов вдруг резко снизилась преступность, ну а чуть позже стали поступать сведения из больниц об искалеченных местных бандитах. Сначала это списали на бандитские разборки. В то время это было обычным делом, когда уличные банды боролись между собой за сферы влияния и городские территории. И возможно этот парень, как и пенсионер в фильме, так бы и остался неизвестным мстителем, но подвёл случай.
Однажды на улице он случайно стал свидетелем, как трое парней грабили пожилого мужчину. Это были грабители не из его списка, но он не смог пройти мимо. Он вступился за пенсионера, вырубил своей дубинкой двоих, и пока разбирался с третьим, их всех повязал милицейский патруль.
Позже по характеру травм, экспертиза доказала, что именно Дмитрий этой дубинкой нанес травмы всем предыдущим бандитам, которые уже проходили в деле как потерпевшие. К тому же они его опознали.
Так как среди тех подонков были и сынки высокопоставленных чиновников, они постарались сделать всё, чтобы Дмитрий получил максимальное наказание. Первоначально сторона обвинения запросила для Данилова смертную казнь. Так как мораторий на смертную казнь в стране еще не был введён, Дмитрию на самом деле грозила смерть по приговору. Но после ряда статей в прессе (в том числе и журналиста Виктора Пронина) на его защиту поднялась общественность.
Дмитрия на суде взялись защищать опытные адвокаты. Суд учёл реальные мотивы подсудимого и он получил 15 лет колонии, что был достаточно мягким наказанием по применённой статье. Защита же боролось за смену этой статьи и за еще более мягкое наказание. Но сторона обвинения оказалась сильнее. Свою роль сыграло влияние на суд со стороны высокопоставленных чиновников из министерства юстиции. Это тех блатных высокопоставленных лиц из числа родственников «потерпевших».
Известно, что Дмитрий отсидел полностью весь срок и уже в двухтысячных вышел на свободу. Его близкие сообщили, что Дмитрий сразу после освобождения ушел послушником в православный монастырь, а через несколько лет принял монашеский постриг.
Источник:
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Никакой огнестрел не спасёт законопослушного гражданина, если он не готов его без колебаний применить по назначению.
Понтоваться стволом - это одно. А выстрелить в другого человека при необходимости - совсем другое.
Согласен!
Никакой огнестрел не спасёт законопослушного гражданина, если он не готов его без колебаний применить по назначению.
Если вышеозначенные "органы" не способны выполнить свои обязанности я буду применять принадлежащее мне оружие без колебаний. Три голосовых, одно в "воздух", одно в ноги, и на поражение в грудь...