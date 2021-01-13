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Трампа предложили вырезать из фильма "Один дома"

Трампа предложили вырезать из фильма "Один дома" (6 фото)

Автор:
13 января 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: ban   Трамп   вырезать Трампа   история   кино   народное мнение   ну вы даете!   один дома   
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После того, как Дональда Трампа заблокировали в твиттере, сетевые шутники предложили вырезать его из культового фильма "Один дома", где Трамп снялся в эпизоде. Предложение набрало в соцсетях неожиданно много голосов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ban   Трамп   вырезать Трампа   история   кино   народное мнение   ну вы даете!   один дома   
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10k
alexis 23 минуты назад
Вставлять лицо действующего президента.
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Свирепый Бамбр 11 минут назад
Поколение кретинов
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