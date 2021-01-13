Трампа предложили вырезать из фильма "Один дома"

После того, как Дональда Трампа заблокировали в твиттере, сетевые шутники предложили вырезать его из культового фильма "Один дома", где Трамп снялся в эпизоде. Предложение набрало в соцсетях неожиданно много голосов.
После того, как президент США Дональд Трамп был забанен в твиттере, интернет-общественность решила пойти еще дальше и предложила вырезать его из фильма "Один дома - 2", снятого в 1992 году. Там Трамп сыграл эпизодическую роль - он подсказал герою Маколея Калкина, как пройти в холл отеля.
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Кое-кто предлагает не вырезать полностью сцену с участием Трампа, а с помощью компьютера заменить его на Кристофера Пламмера - канадского актера, более всего известного тем, что он заменил Кевина Спейси в роли Пола Гетти в фильме Ридли Скотта "Все деньги мира" после того, как Спейси вышвырнули из Голливуда в связи с секс-скандалом, разразившимся вокруг его имени.
"Сначала твиттер, теперь на очереди - "Один дома-2"! Пригласите Кристофера Пламмера, посмотрим, сможет ли он заменить Трампа!" - пишут пользователи
First Twitter, Home Alone 2 is next! Can someone call Christopher Plummer and see if he can replace him? pic.twitter.com/ACEmmdfbYU— Jakub Flasz (@talkaboutfilm) January 9, 2021
Неожиданно шуточную идею поддержало множество пользователей соцсетей. Правда, кое-кто все же предлагает оставить Трампа, объясняя, что эпизод в "Один дома - 2" - "последняя стоящая вещь, которую сделал Трамп, а с тех пор о нем не за что сказать доброго слова".
Аккаунт Трампа в твиттере был навсегда заблокирован по причине "риска дальнейших вспышек насилия". Перед этим Трампа отправили в 12-часовой бан после событий в Вашингтоне. Как заявила система безопасности твиттера, "после внимательного изучения твитов аккаунта @realDonaldTrump и связанного с ними контекста мы приняли решение навсегда заморозить аккаунт из-за риска вспышек насилия. После чудовищных событий, случившихся на прошедшей неделе мы дали понять, что дальнейшие нарушения правил твиттера приведут к соответствующим последствиям. Наши публичные аккаунты дают возможность широкому кругу людей напрямую слышать избранных политиков и мировых лидеров. Наш подход всегда основывался на принципах, согласно которым, лица, обладающие властью, имеют право открыто распространять свою точку зренмя. Однако со временем мы ясно дали понять, что подобные аккаунты так же, как и остальные, подчиняются существующим правилам, и их владельцы не имеют права использовать твиттер для поддержки насилия. Мы и впредь будем открыто объяснять нашу политику и налагаемые нами наказания".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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