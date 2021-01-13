Трампа предложили вырезать из фильма "Один дома"

Аккаунт Трампа в твиттере был навсегда заблокирован по причине "риска дальнейших вспышек насилия". Перед этим Трампа отправили в 12-часовой бан после событий в Вашингтоне. Как заявила система безопасности твиттера, "после внимательного изучения твитов аккаунта @realDonaldTrump и связанного с ними контекста мы приняли решение навсегда заморозить аккаунт из-за риска вспышек насилия. После чудовищных событий, случившихся на прошедшей неделе мы дали понять, что дальнейшие нарушения правил твиттера приведут к соответствующим последствиям. Наши публичные аккаунты дают возможность широкому кругу людей напрямую слышать избранных политиков и мировых лидеров. Наш подход всегда основывался на принципах, согласно которым, лица, обладающие властью, имеют право открыто распространять свою точку зренмя. Однако со временем мы ясно дали понять, что подобные аккаунты так же, как и остальные, подчиняются существующим правилам, и их владельцы не имеют права использовать твиттер для поддержки насилия. Мы и впредь будем открыто объяснять нашу политику и налагаемые нами наказания".