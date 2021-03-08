Президент ФК "Олимпик Донецк" Владислав Гельзин прямом эфире спортивного телеканала, транслировавшего на всю Украину, обматерил арбитра, который отменил гол, забитый по всем правилам.





Встреча между "Олимпиком" и "Шахтером" в 17-ом туре чемпионата Украины закончилась со счетом 0:1. Раздосадованный поражением и несправедливым судейством, Гельзин ворвался в эфир во время послематчевого интервью главного тренера "Олимпика" Юрия Калитвинцева и удивился его спокойствию: "Юра, что ты толерантно?" А затем босса футбольного клуба понесло...

"Скажи, что пид***с судья оторвал голову команде. Так и нужно говорить. Почему вы все молчите? Все всё видят. 93% по телевидению показали, что нужно засчитывать гол. Что вы тут рассказываете? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется, бл**ь. С*ка, для чего этот пид***с итальянец находится у нас в стране? Меняйте их всех!" - на эмоциях высказался Гельзин.