Говорят, подобных инцидентов на постсоветском пространстве еще не было.
Президент ФК "Олимпик Донецк" Владислав Гельзин прямом эфире спортивного телеканала, транслировавшего на всю Украину, обматерил арбитра, который отменил гол, забитый по всем правилам.
Встреча между "Олимпиком" и "Шахтером" в 17-ом туре чемпионата Украины закончилась со счетом 0:1. Раздосадованный поражением и несправедливым судейством, Гельзин ворвался в эфир во время послематчевого интервью главного тренера "Олимпика" Юрия Калитвинцева и удивился его спокойствию: "Юра, что ты толерантно?" А затем босса футбольного клуба понесло...
"Скажи, что пид***с судья оторвал голову команде. Так и нужно говорить. Почему вы все молчите? Все всё видят. 93% по телевидению показали, что нужно засчитывать гол. Что вы тут рассказываете? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется, бл**ь. С*ка, для чего этот пид***с итальянец находится у нас в стране? Меняйте их всех!" - на эмоциях высказался Гельзин.
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Итальянец, в чей адрес нелицеприятно выразился Гельзин, очевидно, Лучано Лучи - глава судейского корпуса Украинской ассоциации футбола.
Скандальный гол на 38-ой минуте встречи после подачи углового, забил нападающий "Олимпика" Таддеус Нкенг. Однако судейская бригада при помощи VAR зафиксировала нарушение правил. Которое никто кроме них не заметил...
Вот тот самый гол:
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47-летний Владислав Гельзин - бизнесмен и депутат Донецкого областного совета и член Партии регионов. В 2001 году был одним из создателей благотворительного фонда "Олимпик", который впоследствии превратился в футбольный клуб. Будучи президентом клуба, Гельзин и сам играл за "Олимпик" и даже участвовал в украинской Премьер-Лиге.
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С праздником тебя, дибилушко...
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ
Ттт
Было. Тренер что-то говорит по-латышски, рефери в ответ кидает зигу.