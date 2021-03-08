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Президент украинского футбольного клуба обматерил арбитра в прямом эфире

Президент украинского футбольного клуба обматерил арбитра в прямом эфире (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 марта 2021 15:29
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпик   Украина   арбитр   видео   нецензурная лексика   скандал   футбол   
626
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Говорят, подобных инцидентов на постсоветском пространстве еще не было.

Источник:

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Метки: Олимпик   Украина   арбитр   видео   нецензурная лексика   скандал   футбол   
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11  комментариев
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−22
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9k
Агент Безопасной Национальности Князь Курбский 46 минут назад
Опять в психушке день открытых дверей. Ради праздника, наверное.
С праздником тебя, дибилушко...
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0
Князь Курбский Минуту назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
Ттт
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46k
Albert GER 5 минут назад
Никогда такого не было и вот опять)))
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Комментарий удален
−22
307
Monher 19 минут назад
Пох. на украину, пох. на футбол, пох. на всё что там происходит. Пусть е@ут друг друга во все дыхательные и пихательные лишь бы Донбасс оставили в покое
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5k
катафреник 55 минут назад
вопрос один: "Какого хера они говорят на Великом и Могучем? Пущай писдят на своей собачьей мове!!!"
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5k
Владимир Час назад
Какая страна, такие и президенты
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
"Говорят, подобных инцидентов на постсоветском пространстве еще не было."
Было. Тренер что-то говорит по-латышски, рефери в ответ кидает зигу.

Ссылка youtu.be
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