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Сообщество Без кота и жизнь не та 829 постов • 366 подписчиков подписаться
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Один день из жизни домашнего кота

Один день из жизни домашнего кота (40 фото)

Автор:
07 марта 2021 16:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний кот   кот   котофото   один день кота   
367
40
Один день представлен фотографиями из жизни разных котов,
так как речь идёт о среднем домашнем коте.
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Метки: домашний кот   кот   котофото   один день кота   
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6  комментариев
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116k
Виктор Апрель Автор поста 3 часа назад
Уважаемый модератор, прошу не разбивать пост на отдельные картинки.
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711
Serg Dex 10 минут назад
Насыщенная какая-то жизнь , мой британский боров ходит по квадрату,- туалет, подоконник( пересчет птиц),кормушка и подушка, ну задницу ещё полижет иногда))) а под кран лезть это наверное в его понимании из области ненормальных котов)))
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8k
Павел 2 часа назад
Так всё и есть
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95
bobobo 2 часа назад
"Один день из жизни домашнего кота" Автор схитрил. Коты разные.
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116k
Виктор Апрель Автор поста bobobo 2 часа назад
В самом начале поста об этом сказано.
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95
bobobo Виктор Апрель 2 часа назад
Ну, так нечестно. Я картинки пришел посмотреть, а вы менястолько текста читать заставляете.
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