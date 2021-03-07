Голливудскую классику изучат на предмет сексизма и расизма

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Телеканал Turner Classic Movies запускает новую программу Reframed: Classic Films in the Rearview Mirror ("Переосмысление: классические фильмы в зеркале заднего вида"). Это будут еженедельные круглые столы об известных картинах, посвященные таким "тревожным и проблемным" аспектам, как использование "блэкфейса", сексизм, проблемы ЛГБТК. Под раздачу уже попали "Унесенные ветром", "Завтрак у Тиффани", "Певец джаза", "Моя прекрасная леди", "Психо" и др.
Каждый четверг ведущие будут проводить круглые столы, посвященные истории и контексту нескольких фильмов, перед их просмотром. Они будут предупреждать зрителей об изображениях расизма, физических или психологических проявлений сексизма, проблем ЛГБТК. Пока запланирована серия круглых столов с обсуждением 18 картин, выпущенных с 1920-х по 1960-е годы.
Первая программа вышла 4 марта и уже вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников старого кино и бурное обсуждение "культуры отмены" (cancel culture). Одни говорят, что людям пора "говорить о болезненных традициях", а другие - что хватит с них этой "культуры отмены", лезущей изо всех щелей.
Первая программа вышла 4 марта и уже вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников старого кино и бурное обсуждение "культуры отмены" (cancel culture). Одни говорят, что людям пора "говорить о болезненных традициях", а другие - что хватит с них этой "культуры отмены", лезущей изо всех щелей.
В "Унесенных ветром", по мнению критиков, проблема - это изображение счастливых и довольных жизнью рабов Старого Юга.
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В "Завтраке у Тиффани" - расистское изображение азиата, которого играет белый актер (Микки Руни в роли мистера Юниоши).
Помимо обсуждения актеров с "блэкфейсом" или белых актеров, играющих небелых персонажей, ведущие программы поднимают и более широкий круг вопросов, связанных с голливудской классикой.
Помимо обсуждения актеров с "блэкфейсом" или белых актеров, играющих небелых персонажей, ведущие программы поднимают и более широкий круг вопросов, связанных с голливудской классикой.
Если брать фильм "Психо" - тут проблема трансгендерной идентичности и последствия приравнивания трансгендерности и ношения женской одежды к психическому заболеванию и насилию. А еще можно поговорить в целом о сексуальности в фильмах Альфреда Хичкока.
Картина "Моя прекрасная леди" вызывает у критиков вопрос, почему в фильме менее феминистский финал, чем в пьесе, и, конечно, о физическом и психологическом насилии Генри Хиггинса в отношении Элизы Дулитл.
Фильм "Джазовый певец" - классический "блэкфейс", который сейчас считается прямым проявлением расизма.
"Угадай, кто придет к обеду?" - снова расизм (главная героиня объявляет о своем решении выйти замуж за чернокожего, и это становится проблемой, вокруг которой выстроен сюжет.
Ролик о новой передаче с кадрами из фильмов, которые будут обсуждаться
Цель серии программ Reframed Classics - дать зрителям инструменты для обсуждения фильмов из другой эпохи, а не просто отклонить или отменить их. По мнению создателей передачи, у любого произведения искусства есть чему поучиться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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