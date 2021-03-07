Голливудскую классику изучат на предмет сексизма и расизма

Каждый четверг ведущие будут проводить круглые столы, посвященные истории и контексту нескольких фильмов, перед их просмотром. Они будут предупреждать зрителей об изображениях расизма, физических или психологических проявлений сексизма, проблем ЛГБТК. Пока запланирована серия круглых столов с обсуждением 18 картин, выпущенных с 1920-х по 1960-е годы.



Первая программа вышла 4 марта и уже вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников старого кино и бурное обсуждение "культуры отмены" (cancel culture). Одни говорят, что людям пора "говорить о болезненных традициях", а другие - что хватит с них этой "культуры отмены", лезущей изо всех щелей.