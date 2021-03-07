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Голливудскую классику изучат на предмет сексизма и расизма

Голливудскую классику изучат на предмет сексизма и расизма (7 фото)

Автор:
07 марта 2021 15:19
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   обсуждение   программа   расизм   сексизм   старые фильмы   телеканал   
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Телеканал Turner Classic Movies запускает новую программу Reframed: Classic Films in the Rearview Mirror ("Переосмысление: классические фильмы в зеркале заднего вида"). Это будут еженедельные круглые столы об известных картинах, посвященные таким "тревожным и проблемным" аспектам, как использование "блэкфейса", сексизм, проблемы ЛГБТК. Под раздачу уже попали "Унесенные ветром", "Завтрак у Тиффани", "Певец джаза", "Моя прекрасная леди", "Психо" и др.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   обсуждение   программа   расизм   сексизм   старые фильмы   телеканал   
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Вперед б.л.я.д.ь! Потом литературу! Мультики! А потом «какого х.у.я в Led Zeppelin ни одного негра?» и «Black Sabbath теперь будет Afro Sabbath”, а Metallica - молодцы, по квоте отрабатывают
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139
Иванов Петров Сидоров 3 минуты назад
Не вижу проблемы. В фильмах перекрасить всех белых в негров.
Можно обратиться к России за помощью. У нас в раскрашивании фильмов опыт большой.
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39k
Александр Час назад
Проще убить всех Нигеров и не парится
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34k
kalinser Час назад
в хоккее белые игроки катаются по белому льду, и бьют черную шайбу!
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9k
Kostick 2 часа назад
гм, пусть покажут, для начала, одного баклажана, который изобрёл что эпохальное, важное для человечества. а потом и поговорим. заеутомили уже толерасты, тхулябть! никто же не спорит, что у нигга половой буй больше, нежели у белых? пусть гордяцца баклажаны.
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15k
Юрий 2 часа назад
Это они нашего "Максимку" еще не видели...
Негритёнка, русские матросы, на флоте служить заставили. "И это становится проблемой, вокруг которой выстроен сюжет. " Опять санкции наложат.

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9k
zlopisec 2 часа назад
До шахмат ужедошли.... Вернуть бы их всех на пальмы.....
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9k
zlopisec 2 часа назад
Писец.... Они там все вобще об стену уепались?..... Простите, вспылил....
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