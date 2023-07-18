Итальянских комментаторов отстранили от эфира на ЧМ за сексистские и расистские шуточки

Помимо этого, комментатор намерено искажал имя итальянского спортсмена Риккардо Джованнини, назвав его с акцентом «Ликкардо». По мнению Леонардуцци, атлета «так бы называли в Китае».

Исполнительный директор RAI Роберто Сержио заявил, что телеканал запустил процедуру дисциплинарного спора, а также отстранил Леонардуцци и Мацукки от работы на турнире, который проходит в японской Фукуоке.