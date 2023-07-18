Итальянских комментаторов отстранили от эфира на ЧМ за сексистские и расистские шуточки

В Италии комментаторов итальянской государственной телекомпании RAI Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки отстранили от работы в ходе сексистского скандала: на чемпионате мира по водным видам спорта они отпускали непристойные шутки в адрес спортсменок и издевались над именем соотечественника, сообщает итальянское издание Repubblica.
Вот эти два весёлых друга (на фото ниже) во время трансляции соревнований по прыжкам в воду, сравнивая рост спортсменок из Италии и Нидерландов, заявили, что «в постели они все одного роста», а также "позволили себе комментарии с сексуальными намеками в адрес британки Ясмин Харпер":
Помимо этого, комментатор намерено искажал имя итальянского спортсмена Риккардо Джованнини, назвав его с акцентом «Ликкардо». По мнению Леонардуцци, атлета «так бы называли в Китае».
Исполнительный директор RAI Роберто Сержио заявил, что телеканал запустил процедуру дисциплинарного спора, а также отстранил Леонардуцци и Мацукки от работы на турнире, который проходит в японской Фукуоке.
И вообще, как заявил шеф: "У журналиста государственной службы нет права сыпать на трансляции "шутками из бара". И предложил комментаторам покинуть Японию и отправиться назад в Италию.
Почувствовав, что пахнет потерей работы, журналисты извинились, а один из комментаторов даже попытался сослаться на "поломку микрофона" - якобы он просто пересказывал коллеге анекдот, не зная, что находится в эфире.
Язык мой - враг мой!
Источник:
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(хотя лично для меня это вполне нормальный комментарий, не понимаю почему молодая спортивного телосложения девушка не может быть привлекательной, и почему об этом надо стыдливо помалкивать)