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Итальянских комментаторов отстранили от эфира на ЧМ за сексистские и расистские шуточки

Итальянских комментаторов отстранили от эфира на ЧМ за сексистские и расистские шуточки

Автор:
18 июля 2023 22:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   Спорт   Эфир   комментаторы   расизм   сексизм   шутки   
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В Италии комментаторов итальянской государственной телекомпании RAI Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки отстранили от работы в ходе сексистского скандала: на чемпионате мира по водным видам спорта они отпускали непристойные шутки в адрес спортсменок и издевались над именем соотечественника, сообщает итальянское издание Repubblica.

Вот эти два весёлых друга (на фото ниже) во время трансляции соревнований по прыжкам в воду, сравнивая рост спортсменок из Италии и Нидерландов, заявили, что «в постели они все одного роста», а также "позволили себе комментарии с сексуальными намеками в адрес британки Ясмин Харпер":

Помимо этого, комментатор намерено искажал имя итальянского спортсмена Риккардо Джованнини, назвав его с акцентом «Ликкардо». По мнению Леонардуцци, атлета «так бы называли в Китае».

Исполнительный директор RAI Роберто Сержио заявил, что телеканал запустил процедуру дисциплинарного спора, а также отстранил Леонардуцци и Мацукки от работы на турнире, который проходит в японской Фукуоке.

И вообще, как заявил шеф: "У журналиста государственной службы нет права сыпать на трансляции "шутками из бара". И предложил комментаторам покинуть Японию и отправиться назад в Италию.

Почувствовав, что пахнет потерей работы, журналисты извинились, а один из комментаторов даже попытался сослаться на "поломку микрофона" - якобы он просто пересказывал коллеге анекдот, не зная, что находится в эфире.

Язык мой - враг мой!

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Метки: Италия   Спорт   Эфир   комментаторы   расизм   сексизм   шутки   
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5  комментариев
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32k
albedo Час назад
Итальянцы. Бухнули, наверное, перед репортажем.
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1k
MrMopnex 13 минут назад
Пошёл гуглить, что за Ясмин такая.. Извините, но я бы тоже пошутил в её адрес
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57k
alertol Полчаса назад
Не вполне владею языком чтоб сказать, но хочу напомнить что во многих странах другие понятия о сексистких шуточках. Если они сказали что у спортсменки офигенное тело где-то это минимум штраф

(хотя лично для меня это вполне нормальный комментарий, не понимаю почему молодая спортивного телосложения девушка не может быть привлекательной, и почему об этом надо стыдливо помалкивать)
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13k
GROMOZEKA Час назад
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?“ (Владимир Маслаченко)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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