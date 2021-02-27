FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4114 постов • 732 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Канал ТНТ удалил пародию на Соловьева и Киселева из Youtube и онлайн-кинотеатра Premier

Канал ТНТ удалил пародию на Соловьева и Киселева из Youtube и онлайн-кинотеатра Premier (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 февраля 2021 20:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Цензура   видео   киселев   пародия   скабеева   тнт   
1724
1
1

Этот совсем несмешной скетч, видимо, унизил честь и достоинство известных российских телеведущих.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Цензура   видео   киселев   пародия   скабеева   тнт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Митрий Час назад
Стопудов соловей первым запердел. Он так сокрушался, что насральновские хомяки свои говнорасследования в топ ютуба запихивают, а его великолепные эфиры почему-то скатываются в сраное говно. Не понимает, петух, что его долбанутая манера нести ахинею нравится все меньшему количеству домохозяек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 15 минут назад
Поглядел с минуту этого шедевра. Больше не смог, простите.
Ну что сказать - удивительно, что такое дерьмовое творение каким-то образом канал ТНТ выделил из всего остального своего дерьмового "как бы юмора", который там имеет место быть.
Не понятно - с чего вообще ажиотаж-то?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
alexis Игорь 8 минут назад
Так долго продержались!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Помёт, он же убийца воздуха и палач для игрушек обиделся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Denkk Полчаса назад
Армяшки тож прогнулись? Или зассали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
404
Dalekiy Poskot 37 минут назад
Смотрел это. Как пародия - ну ооочень плоско. Ребята изжили себя. Бывал на их концертах, смотрел раньше много по ящику, поэтому позволю себе сказать - пора сворачивать эту шарманку. Большинство актёров талантливы, оригинальны. Но...короче - пародия 0 из 10. А насчет Соловьёва...умён, начитан, логические связи почти безупречны, знание предмета и нюансов на высоком уровне, манера подачи зачастую бесит, его слишком много. В целом разделяю, транслируемую им позицию по многим проблемам. Но не доверяю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Anatoly Tananykhin Dalekiy Poskot Полчаса назад
Большую часть нужно бы писать через приставку "был" - был умен, был логичен и т.п. то во что превратился Соловьев уже давно не журналист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
404
Dalekiy Poskot Anatoly Tananykhin 10 минут назад
Больше соглашусь, чем нет. Это проблема многих людей, поймавшийх волну. В какой-то момент, волна успеха и положительного отклика в умах аудитории, приводят его к тому, что он впадает в самолюбование. А далее..ну вы в курсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
526
Колючий 42 минуты назад
"унизил честь и достоинство известных российских телеведущих."-чего-чего, это про кого?

Откуда там эти слова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ermolai 43 минуты назад
Испанский стыд какой-то, а не пародия. От такой хохмы совсем настроение испортилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Минчанин 48 минут назад
Несмешная пародия на несмешных же клоунов.
Но - некоторые моменты подмечены неплохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
724
Валд 48 минут назад
Уровень КомедиКлаба где-то около сортира. Обижаться на подобное и затрагивать вышестоящих для того, что бы подобное удалили может лишь конечное ничтожество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности 53 минуты назад
Ага. Прям так все расстроились, испугались, побежали к Террану в бункер и тот лично удалил шЫдевр сатиры и юмора...
1. Нельзя путать свободу со вседозволенностью.
2. Взрыв пуканов создателей шЫдевра и их сторонников напоминает старый анек:
- Это потому, что я черный?
- Нет, это потому, что ты тупой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел Бреусов Час назад
Меня сейчас походу рукой Кремля обзовут, но так себе пародия, уж очень утрировано получилось, и плоско...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жэка Павел Бреусов 51 минуту назад
Ну так и оставить висеть тогда
Пускай все смотрят и плюются, какая мол плоская пародия на объемных людей

Нееет. Раз удалили, значит кого то припекло, значит где то в этом кипящем котле с чертями какому то конкретному черту поплохело как от святой воды )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul Павел Бреусов 45 минут назад
ну да, зато глянешь на оригинал, сердце биться начинает в груди, дыхание ровное и глубокое и взгляд суровый на этот..как его... на запад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон Час назад
благодаря этому петуху, мы узнали, что гитлер в принципе был норм чувак, смелый такой оказывается...
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир Барт Симпсон 16 минут назад
От ты трепло... Плечи не болят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Последние мили до родных берегов российские дипломаты преодолели, толкая железнодорожную платформу Последние мили до родных берегов российские дипломаты преодолели, толкая железнодорожную платформу Мать во время пожара спасла своих 4-х детей Мать во время пожара спасла своих 4-х детей Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

291777



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 примеров человеческой глупости
3
111
15 примеров человеческой глупости
Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ
2
23
Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
0
50
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками
0
73
Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#интересное#знаменитости#дтп#комментарии#Разное#звезды#настроение
#фото#прикол#картинки#дети#люди#забавно#сша#в мире#автомобили#позитив
#интересно#история#Россия#приколы#аварии#кино#авто аварии#красота#девушки#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться