Этот совсем несмешной скетч, видимо, унизил честь и достоинство известных российских телеведущих.
Телеканал ТНТ удалил выпуск комедийного шоу "Однажды в России" с пародией на известных российских телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина с Youtube и онлайн-кинотеатра ТНТ Premier, принадлежащему "Газпром-медиа".
Комедийная программа вышла в эфир еще 21 февраля, однако спустя несколько дней ее удалили из онлайн-сервисов. Сотрудник PR-службы телеканала Premiere Семен Хариков сообщил журналистам, что не в курсе ситуации с удалением шоу и пообещал с этим разобраться. После чего перестал выходить на связь. А в пресс-службах ТНТ и Comedy Club в свою очередь попросту проигнорировали запросы журналистов.
Фрагмент из удаленного шоу, в котором "удалось собрать всех главных пропагандистов страны", все еще можно найти в соцсетях. Но его периодически изымают из публичного доступа по жалобе правообладателя.
Что касается шуток, то вряд ли их можно назвать смешными. "Киселев", например, произносит такое: "Россия и родина начинаются на "ро". А Америка и анал начинаются на "а". Совпадение? Не думаю!"
Это видео удалось найти только в таком виде:
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"Однажды в России" выходит на ТНТ с 2014 года и позиционируется как шоу, в котором нет "никаких правил и авторитетов, запретных тем и цензуры". Как оказалось, все-таки есть. А может, руководству просто не понравились несмешные шутки?
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Ну что сказать - удивительно, что такое дерьмовое творение каким-то образом канал ТНТ выделил из всего остального своего дерьмового "как бы юмора", который там имеет место быть.
Не понятно - с чего вообще ажиотаж-то?!
Откуда там эти слова
Но - некоторые моменты подмечены неплохо.
1. Нельзя путать свободу со вседозволенностью.
2. Взрыв пуканов создателей шЫдевра и их сторонников напоминает старый анек:
- Это потому, что я черный?
- Нет, это потому, что ты тупой.
Пускай все смотрят и плюются, какая мол плоская пародия на объемных людей
Нееет. Раз удалили, значит кого то припекло, значит где то в этом кипящем котле с чертями какому то конкретному черту поплохело как от святой воды )))