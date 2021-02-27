Телеканал ТНТ удалил выпуск комедийного шоу "Однажды в России" с пародией на известных российских телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина с Youtube и онлайн-кинотеатра ТНТ Premier, принадлежащему "Газпром-медиа".





Комедийная программа вышла в эфир еще 21 февраля, однако спустя несколько дней ее удалили из онлайн-сервисов. Сотрудник PR-службы телеканала Premiere Семен Хариков сообщил журналистам, что не в курсе ситуации с удалением шоу и пообещал с этим разобраться. После чего перестал выходить на связь. А в пресс-службах ТНТ и Comedy Club в свою очередь попросту проигнорировали запросы журналистов.





Фрагмент из удаленного шоу, в котором "удалось собрать всех главных пропагандистов страны", все еще можно найти в соцсетях. Но его периодически изымают из публичного доступа по жалобе правообладателя.





Что касается шуток, то вряд ли их можно назвать смешными. "Киселев", например, произносит такое: "Россия и родина начинаются на "ро". А Америка и анал начинаются на "а". Совпадение? Не думаю!"