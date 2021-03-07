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Юный актёр-детдомовец из «Уроков французского». Он сделал блестящую карьеру, но не в кино

Юный актёр-детдомовец из «Уроков французского». Он сделал блестящую карьеру, но не в кино (8 фото)

Автор:
07 марта 2021 11:36
Метки: актеры   интересно   кино   
514
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Миша Егоров впервые снялся в кино в 11-летнем возрасте в фильме режиссера Булата Мансурова «Сюда не залетали чайки». Для этой роли режиссер специально искал исполнителя не среди домашних мальчиков, а ездил по детским домам, чтобы найти пацана, который с детства терпел лишения и трудности. Таким и оказался детдомовец Миша Егоров.

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Метки: актеры   интересно   кино   
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VL Час назад
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smakido 46 минут назад
Предполагаю, что скорее всего ему будут предлагать роли в криминальных сериалах.
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