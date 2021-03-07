Миша Егоров впервые снялся в кино в 11-летнем возрасте в фильме режиссера Булата Мансурова «Сюда не залетали чайки». Для этой роли режиссер специально искал исполнителя не среди домашних мальчиков, а ездил по детским домам, чтобы найти пацана, который с детства терпел лишения и трудности. Таким и оказался детдомовец Миша Егоров.
Несмотря на свой возраст, он вёл себя как взрослый мужик. И это была не детская игра или подражание взрослым, таким он был на самом деле. На съемочные площадки он работал как взрослый - полный рабочий день. Никогда не капризничал, но если что-то не нравилось, то говорил об этом прямо.
Был по хорошему упрямым, мысль режиссера ловил с полуслова и относился к своему актёрству как к серьезной и важной работе. Короче, такого исполнительного актёра и среди взрослых профессиональных артистов еще надо поискать.
Пока снимался фильм, режиссер очень привязался к пацану, и после завершения работы уже не мог его вот так просто отвезти и сдать обратно в детдом. Он оформил опекунство и взял мальчишку к себе домой. И потом ни разу об этом не пожалел. Миша рос очень ответственным и надёжным парнем, и в то же время добрым и отзывчивым.
Еще когда шли съемки фильма «Сюда не залетали чайки», из соседнего павильона киностудии как-то зашел другой режиссер – Евгений Ташков, которому на главную роль в фильме «Уроки французского» был нужен именно такой мальчик. Подходил не только возраст и типаж, а что важнее - его взрослость не по годам и умные печальные глаза.
Перед этим Ташков уже просмотрел несколько мальчишек, но Миша Егоров был вне конкуренции.
Фильм «Уроки французского» сделал пацана по настоящему знаменитым. В следующие два года он блистательно сыграл главные роли еще и в фильмах «Фрак для шалопая» и «Школа».
С таким опекуном-отцом, послужным списком и актёрскими способностями, ему была прямая дорога в театральное училище или ВГИК. Но он, как настоящий мужик, захотел получить серьезную мужскую профессию, поэтому после школы пошел в техническое училище.
После его окончания, он немного поработал на заводе, а потом его призвали в армию.
В армии ему нравилось всё – военная форма, строгий порядок, конкретность в отношениях и приказах. Он уже задумывался остаться на сверхсрочную службу, но перед дембелем узнал о наборе в ряды московской милиции, поэтому после службы вернулся домой и пошел служить в МВД.
И вот прошло чуть больше тридцати лет. Михаил Михайлович Егоров ныне полковник МВД, занимает в столичной полиции высокий пост. Очень уважаемый человек среди сослуживцев, никогда не кривит душой с коллегами и руководством.
В 2014 году он принял участие в съемках документального фильма «Тайны советского кино», где после воспоминаний о своих детских ролях в фильмах, вдруг вполне серьезно заявил, что несмотря на свою службу и возраст, он надеется, что ему удастся еще раз сняться в кино.
И почему-то кажется, что это рано или поздно произойдёт.
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