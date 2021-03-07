Был по хорошему упрямым, мысль режиссера ловил с полуслова и относился к своему актёрству как к серьезной и важной работе. Короче, такого исполнительного актёра и среди взрослых профессиональных артистов еще надо поискать.

Пока снимался фильм, режиссер очень привязался к пацану, и после завершения работы уже не мог его вот так просто отвезти и сдать обратно в детдом. Он оформил опекунство и взял мальчишку к себе домой. И потом ни разу об этом не пожалел. Миша рос очень ответственным и надёжным парнем, и в то же время добрым и отзывчивым.

Еще когда шли съемки фильма «Сюда не залетали чайки», из соседнего павильона киностудии как-то зашел другой режиссер – Евгений Ташков, которому на главную роль в фильме «Уроки французского» был нужен именно такой мальчик. Подходил не только возраст и типаж, а что важнее - его взрослость не по годам и умные печальные глаза.