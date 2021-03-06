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Городские акварели художника Джона Салминена

Городские акварели художника Джона Салминена (37 фото)

Автор:
06 марта 2021 20:43
Метки: Картины.   акварель   живопись   искусство   красиво   пейзажи   художник   
316
37
Работы американского художника-акварелиста Джона Салминена (John Salminen), это городской пейзаж.
Джон узнаваем своим особенным стилем и манерой письма, своеобразным колористическим составом. Художник явно нашел свою любимую тематику, чувствует ее и готов бесконечно творить в этом направлении.
Джон выиграл более 230 наград в национальных и международных выставках. Стал участником 36 международных акварельных выставок в Китае, Тайване, Таиланде, России...
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Метки: Картины.   акварель   живопись   искусство   красиво   пейзажи   художник   
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4  комментария
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18k
Виталий Кот 7 часов назад
весьма и весьма,некоторые просто класс ..
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12k
r.a.t. 7 часов назад
Эти картины с музыкой
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259
Botanik Vulgaris 8 часов назад
Мастер.
работать акварелью так - сложно. молодец
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4k
sew 9 часов назад
Красиво, но для меня стиль мрачноватый, нагоняет тоску.
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