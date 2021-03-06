Городские акварели художника Джона Салминена

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Работы американского художника-акварелиста Джона Салминена (John Salminen), это городской пейзаж.
Джон узнаваем своим особенным стилем и манерой письма, своеобразным колористическим составом. Художник явно нашел свою любимую тематику, чувствует ее и готов бесконечно творить в этом направлении.
Джон выиграл более 230 наград в национальных и международных выставках. Стал участником 36 международных акварельных выставок в Китае, Тайване, Таиланде, России...
Джон узнаваем своим особенным стилем и манерой письма, своеобразным колористическим составом. Художник явно нашел свою любимую тематику, чувствует ее и готов бесконечно творить в этом направлении.
Джон выиграл более 230 наград в национальных и международных выставках. Стал участником 36 международных акварельных выставок в Китае, Тайване, Таиланде, России...
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работать акварелью так - сложно. молодец