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Меховые варианты известных классических полотен

Меховые варианты известных классических полотен (13 фото)

Автор:
04 марта 2021 09:59
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картина   меховая картина   мурат йылдырым   фото   художник   
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Турецкий 3D-художник Мурат Йылдырым превращает шедевры живописи в пушистые изображения с помощью компьютерной графики.
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Метки: искусство   картина   меховая картина   мурат йылдырым   фото   художник   
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portmen77 40 минут назад
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