Меховые варианты известных классических полотен

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Турецкий 3D-художник Мурат Йылдырым превращает шедевры живописи в пушистые изображения с помощью компьютерной графики.
Классическое искусство является источником вдохновения для многих художников, которые регулярно стараются оживить произведения искусства с помощью оригинального оформления.
Пушистая Лиза («Мона Лиза», Леонардо да Винчи)
Турецкий арт-директор и иллюстратор Мурат Йылдырым (Murat Yıldırım) представил, как бы выглядели известные картины, если бы они были сделаны из меха, в результате у этого стамбульского творца появилась серия работ «Furry Artworks», которая представляет собой 6 величайших мировых художественных шедевров в весьма необычном исполнении.
«Раньше я не делал репродукций. Я хотел попробовать что-то, чего раньше не делали, и поэтому разработал эту технику», — сказал Йылдырым.
«Раньше я не делал репродукций. Я хотел попробовать что-то, чего раньше не делали, и поэтому разработал эту технику», — сказал Йылдырым.
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Среди его классических картин, преобразованных в узнаваемые пушистые абстракции, — «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Звёздная ночь» Винсента ван Гога, «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, «Крик» Эдварда Мунка, и «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне. И хотя данные произведения искусства являются цифровыми изображениями, они выглядят настолько реалистично и до странности удовлетворяющими, что так и хочется протянуть руку и погладить каждое из них.
«Воспроизведение самых известных картин мира с помощью имитации издавна стало обычным явлением. В этой абстрактной идее я использовал меха как творческий инструмент для продвижения всемирно известных картин. С этим эффектом я объединил цвета всех изображений инновационным и ярким способом. Классическая живопись поражала меня с детства. Однако с тех пор, как современное искусство стало цифровым, я превратил всё это в свои любимые 3D-работы», — представил свой проект на на ресурсе Behance художник.
Серия «Furry Artworks» находилась на вершине специальной подборки Behance в течение 3 месяцев. Основатель Behance Скотт Бельский (Scott Belsky) даже наградил серию «Furry Artworks» званием «Самая инновационная техника репродукции 2020 года». Бельский был настолько впечатлён творчеством Йылдырыма, что стал счастливым обладателем одного из его произведений искусства — «Пушистая Лиза».
«Долгое время считали, что творчество — это величайшая программа утилизации отходов в мире, и эти дикие (и пушистые) абстрактные имитации, которые мы представили на @Behance, созданные турком Муратом Йылдыримом, являются прекрасным примером того, как всё является риффом для всего, и сегодняшний «ремикс поколений» не такой новый, как мы думаем», — написал Скотт Бельский в своём Instagram.
Отметим, что эти пушистые работы Мурата были проданы на аукционе на платформе SuperRare, рынке цифрового искусства, где люди могут делать ставки на искусство NFT (Non-Fungible Token), используя криптовалюту.
«Долгое время считали, что творчество — это величайшая программа утилизации отходов в мире, и эти дикие (и пушистые) абстрактные имитации, которые мы представили на @Behance, созданные турком Муратом Йылдыримом, являются прекрасным примером того, как всё является риффом для всего, и сегодняшний «ремикс поколений» не такой новый, как мы думаем», — написал Скотт Бельский в своём Instagram.
Отметим, что эти пушистые работы Мурата были проданы на аукционе на платформе SuperRare, рынке цифрового искусства, где люди могут делать ставки на искусство NFT (Non-Fungible Token), используя криптовалюту.
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