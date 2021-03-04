Меховые варианты известных классических полотен

Серия «Furry Artworks» находилась на вершине специальной подборки Behance в течение 3 месяцев. Основатель Behance Скотт Бельский (Scott Belsky) даже наградил серию «Furry Artworks» званием «Самая инновационная техника репродукции 2020 года». Бельский был настолько впечатлён творчеством Йылдырыма, что стал счастливым обладателем одного из его произведений искусства — «Пушистая Лиза».



«Долгое время считали, что творчество — это величайшая программа утилизации отходов в мире, и эти дикие (и пушистые) абстрактные имитации, которые мы представили на @Behance, созданные турком Муратом Йылдыримом, являются прекрасным примером того, как всё является риффом для всего, и сегодняшний «ремикс поколений» не такой новый, как мы думаем», — написал Скотт Бельский в своём Instagram.

Отметим, что эти пушистые работы Мурата были проданы на аукционе на платформе SuperRare, рынке цифрового искусства, где люди могут делать ставки на искусство NFT (Non-Fungible Token), используя криптовалюту.