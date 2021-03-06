"Рекордный выстрел в темноту"

В старом рекордном «Сумраке», чтобы стабилизировать более длинную и тяжелую пулю, потребовался более быстрый шаг нарезов: вместо тринадцати, классического шага нарезов в 408-м калибре, использовали десятку. На двухкилометровой дистанции перекрученная пуля стала давать ненужный разброс. Возврат к классическому стволу и классической пуле настолько улучшили показатели точности, что стрелять решили не по ростовой мишени, как предполагалось изначально, а по грудной мишени № 4, значительно меньшей. И попасть не один, а пять раз подряд. В принципе, рекордов в такой дисциплине в мире даже близко никто не ставил.



День для установления рекорда подходил не очень: мало того что ночь была безлунная, так и поле заволокло туманом. Поскольку ночной прицел не тепловизор, то туман отрицательно влияет на видимость. А тут еще у прицела появились признаки заледенения – пришлось волноваться представителю компании «Дедал-НВ». Однако к приезду бригад телеканалов RT и «Звезда» туман слегка рассеялся, но в остальном все было хорошо – полная темнота. Стрелял высококлассный стрелок Сергей Шмаков, однако вся команда сильно нервничала. Влад, сам первоклассный стрелок, понимал, насколько трудно при таком волнении и ответственности положить с первого раза все пять пуль в круг диаметром 50 см в полной темноте на расстоянии 2 км. Сергею это удалось.



Прощаясь, Лобаева спросили, принял ли кто в мире вызов? «Если бы было одиночное попадание – давно бы приняли, – смеется Влад. – Но по пять никто не стреляет: каждый новый выстрел увеличивает риск отрыва. Можем отдыхать долго».