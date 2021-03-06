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Рекордный выстрел в темноту

Рекордный выстрел в темноту (3 фото)

Автор:
06 марта 2021 19:19
Метки: оружие   прицел   рекорд   
1535
3
Эта история началась несколько лет назад, когда российский стрелок и производитель высокоточных дальнобойных винтовок Влад Лобаев увидел на YouTube ролик, где бодрые старикашки из Техаса из винтовки попали в мишень на расстоянии 3292 м.

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Метки: оружие   прицел   рекорд   
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
"Рекордный выстрел в темноту"
***
"Рекордный выстрел в темноте"
Разницы не чувствуете?
Стреляли не в ТЕМНОТУ, а в МИШЕНЬ.
В темноте.....
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26k
Антон 55 минут назад
написать что угодно можно. Где видеофакты?
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3k
livaneth 2 часа назад
Недостаток меткости можно компенсировать, увеличив диаметр снаряда.
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Allmaster 2 часа назад
Охренеть... за 5 км поймать пулю. Финансируют поди спецслужбы и орден киллеров. Кому это еще интересно то?
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kalinser Allmaster 2 часа назад
Ага.В мишень метр на метр.И пять минут статики...
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