"Рекордный выстрел в темноту"

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Эта история началась несколько лет назад, когда российский стрелок и производитель высокоточных дальнобойных винтовок Влад Лобаев увидел на YouTube ролик, где бодрые старикашки из Техаса из винтовки попали в мишень на расстоянии 3292 м.
Влад решил посоревноваться с американцами, благо у него под рукой была собственная оружейная фабрика.
Предыдущий мировой рекорд стрельбы из винтовок Лобаева был установлен в 2017 году. Тогда известный стрелок и промоутер Андрей Рябинский попал в мишень размером 1x1 м с расстояния 4210 м из винтовки СВЛК-14 «Сумрак» в редком и мощном калибре .408 CheyTac. Рекорд, к сожалению, продержался недолго: через пару недель американские конструкторы и стрелки преодолели дистанцию в 5,5 км. «Мы не слились с соревнования, но хотим подойти к этому вопросу достаточно радикально, – говорит Влад Лобаев. – Не меряться 100–200 м, а победить нокаутом. Это влечет за собой колоссальные изменения: принципиально другое оружие, гиперзвуковые боеприпасы и необычные пули. С апреля начинается финансирование проекта, и, если все пойдет по плану, в течение этого года начнем стрелять». Пока основной проект находится в стадии разработки, Лобаев подкинул американцам новый, доселе не виданный вызов – стрельба на сверхдальние дистанции в абсолютной темноте.
Идея была поначалу простая: взять тот же рекордный СВЛК-14 «Сумрак», поставить на него специальный ночной прицел и попасть в ростовую мишень с расстояния в 2 км. Нашелся и партнер, не побоявшийся мирового вызова, – российская компания, производящая оптические, ночные и тепловизионные прицелы мирового уровня. Для рекорда требовался именно ночной прицел – тепловизионный прицел может работать только по теплоконтрастной мишени. А для рекорда требуется стандартная бумажная.
Предыдущий мировой рекорд стрельбы из винтовок Лобаева был установлен в 2017 году. Тогда известный стрелок и промоутер Андрей Рябинский попал в мишень размером 1x1 м с расстояния 4210 м из винтовки СВЛК-14 «Сумрак» в редком и мощном калибре .408 CheyTac. Рекорд, к сожалению, продержался недолго: через пару недель американские конструкторы и стрелки преодолели дистанцию в 5,5 км. «Мы не слились с соревнования, но хотим подойти к этому вопросу достаточно радикально, – говорит Влад Лобаев. – Не меряться 100–200 м, а победить нокаутом. Это влечет за собой колоссальные изменения: принципиально другое оружие, гиперзвуковые боеприпасы и необычные пули. С апреля начинается финансирование проекта, и, если все пойдет по плану, в течение этого года начнем стрелять». Пока основной проект находится в стадии разработки, Лобаев подкинул американцам новый, доселе не виданный вызов – стрельба на сверхдальние дистанции в абсолютной темноте.
Идея была поначалу простая: взять тот же рекордный СВЛК-14 «Сумрак», поставить на него специальный ночной прицел и попасть в ростовую мишень с расстояния в 2 км. Нашелся и партнер, не побоявшийся мирового вызова, – российская компания, производящая оптические, ночные и тепловизионные прицелы мирового уровня. Для рекорда требовался именно ночной прицел – тепловизионный прицел может работать только по теплоконтрастной мишени. А для рекорда требуется стандартная бумажная.
За основу рекордного прицела был взят серийный ночной прицел Dedal-490-DK3, оснащенный российским электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) поколения III+ с чувствительностью фотокатода более 1800 мкА/лм и разрешением, превышающим 64 штр/мм. Если серийный прицел с таким же ЭОП Dedal-490-DK3 (165) имеет шестикратное оптическое увеличение, то для рекордного прицела Dedal-490-DK3 (250) специально изготовили 250-миллиметровый объектив, обеспечив 9,6-кратное увеличение. Понятно, рекордное для прицелов такого класса.
Получив уникальный прицел, работающий в абсолютной темноте на такие дальности и выдерживающий отдачу мощных патронов, Лобаев не сомневался в быстром решении задачи – казалось, достаточно просто изготовить новый кронштейн, чтобы вывести рекордный прицел на нужный угол, поставить на уже испытанный СВЛК-14 «Сумрак», из которого попадали за 4 км, и дело сделано. Но все оказалось не так просто: собранный комплекс промахивался. Изначально грешили на прицел – самое первое, что приходило в голову, но, как выяснилось, зря: этот компонент изначально работал идеально. Начали разбираться подробнее.
«Мы впервые столкнулись с обратной проблемой: что хорошо при стрельбе на 4 км, гораздо хуже действует на дистанции 2 км, – объясняет Влад Лобаев. – После серии тестов пришлось вернуться к классическому сетапу – 13-й шаг нарезов, не такой быстрый, и к нашей пуле D28 в 419 гран. СВЛК-14 "Сумрак" была точной копией рекордной, что стреляла на 4210 м, но мы поменяли ствол на стандартный при той же длине 930 мм. Целый год нам не удавалось обнаружить слабое звено, поскольку было слишком много новых вводных и компонентов».
Получив уникальный прицел, работающий в абсолютной темноте на такие дальности и выдерживающий отдачу мощных патронов, Лобаев не сомневался в быстром решении задачи – казалось, достаточно просто изготовить новый кронштейн, чтобы вывести рекордный прицел на нужный угол, поставить на уже испытанный СВЛК-14 «Сумрак», из которого попадали за 4 км, и дело сделано. Но все оказалось не так просто: собранный комплекс промахивался. Изначально грешили на прицел – самое первое, что приходило в голову, но, как выяснилось, зря: этот компонент изначально работал идеально. Начали разбираться подробнее.
«Мы впервые столкнулись с обратной проблемой: что хорошо при стрельбе на 4 км, гораздо хуже действует на дистанции 2 км, – объясняет Влад Лобаев. – После серии тестов пришлось вернуться к классическому сетапу – 13-й шаг нарезов, не такой быстрый, и к нашей пуле D28 в 419 гран. СВЛК-14 "Сумрак" была точной копией рекордной, что стреляла на 4210 м, но мы поменяли ствол на стандартный при той же длине 930 мм. Целый год нам не удавалось обнаружить слабое звено, поскольку было слишком много новых вводных и компонентов».
В старом рекордном «Сумраке», чтобы стабилизировать более длинную и тяжелую пулю, потребовался более быстрый шаг нарезов: вместо тринадцати, классического шага нарезов в 408-м калибре, использовали десятку. На двухкилометровой дистанции перекрученная пуля стала давать ненужный разброс. Возврат к классическому стволу и классической пуле настолько улучшили показатели точности, что стрелять решили не по ростовой мишени, как предполагалось изначально, а по грудной мишени № 4, значительно меньшей. И попасть не один, а пять раз подряд. В принципе, рекордов в такой дисциплине в мире даже близко никто не ставил.
День для установления рекорда подходил не очень: мало того что ночь была безлунная, так и поле заволокло туманом. Поскольку ночной прицел не тепловизор, то туман отрицательно влияет на видимость. А тут еще у прицела появились признаки заледенения – пришлось волноваться представителю компании «Дедал-НВ». Однако к приезду бригад телеканалов RT и «Звезда» туман слегка рассеялся, но в остальном все было хорошо – полная темнота. Стрелял высококлассный стрелок Сергей Шмаков, однако вся команда сильно нервничала. Влад, сам первоклассный стрелок, понимал, насколько трудно при таком волнении и ответственности положить с первого раза все пять пуль в круг диаметром 50 см в полной темноте на расстоянии 2 км. Сергею это удалось.
Прощаясь, Лобаева спросили, принял ли кто в мире вызов? «Если бы было одиночное попадание – давно бы приняли, – смеется Влад. – Но по пять никто не стреляет: каждый новый выстрел увеличивает риск отрыва. Можем отдыхать долго».
День для установления рекорда подходил не очень: мало того что ночь была безлунная, так и поле заволокло туманом. Поскольку ночной прицел не тепловизор, то туман отрицательно влияет на видимость. А тут еще у прицела появились признаки заледенения – пришлось волноваться представителю компании «Дедал-НВ». Однако к приезду бригад телеканалов RT и «Звезда» туман слегка рассеялся, но в остальном все было хорошо – полная темнота. Стрелял высококлассный стрелок Сергей Шмаков, однако вся команда сильно нервничала. Влад, сам первоклассный стрелок, понимал, насколько трудно при таком волнении и ответственности положить с первого раза все пять пуль в круг диаметром 50 см в полной темноте на расстоянии 2 км. Сергею это удалось.
Прощаясь, Лобаева спросили, принял ли кто в мире вызов? «Если бы было одиночное попадание – давно бы приняли, – смеется Влад. – Но по пять никто не стреляет: каждый новый выстрел увеличивает риск отрыва. Можем отдыхать долго».
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"Рекордный выстрел в темноте"
Разницы не чувствуете?
Стреляли не в ТЕМНОТУ, а в МИШЕНЬ.
В темноте.....