Огнестрел для граждан: за сколько можно купить оружие в США

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Оригинальный "Калаш" в США не купить из-за торговых санкций, зато копии можно приобрести от $1000 до $2000
Рынок гражданского оружия в США очень специфичный. Подстраиваться придётся в первую очередь под законы штата. Как вы считаете, нужно ли либерализовать оборот огнестрельного оружия в России?
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Сейчас законопослушный гражданин стоит ниже любого преступника, который не следует букве закона и не ограничивает себя в подборе средств для своей деятельности.
Думаю надо у нас легализовать КС , и вносить изменение в законы о самообороне. Чтоб как в штатах: полез к тебе домой "негодяй" с непонятными намерениями, а ты его грохнул. (Всё, конец истории. Все счастливы, кроме негодяя)
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Не думаю, что кому-то для защиты дома нужен калаш. Может, НСВТ "Утёс" тогда на крышу? А пистолет - правда не знаю. Слишком велик соблазн таскать его с собой по улице. А там, глядишь, и повод применить подвернется...
Нам такое надо? Мне кажется 25-30 тысяч трупов на дорогах и так достаточно.
Категорически против короткоствола, травмата и даже СХП и ММГ.
Охотничье оружие с 21 года и не ранее. Нараезное после 25 лет.
И толлько тем, кто отслужил хотя бы срочную. Откосил от службы - в пролёте.
я владел ИЖ-27, СКС, ИЖ-76, стаж с 1996 года
А теперь диванные эксперты, которые даже в армии не служили, начинайте минусовать, а потом идите играть в свои стрелялки
Прибалтика, Италия, Западная Европа?..
Будет возможность - сделайте фото пожалуйста.
Гладкоствол не является аналогом. А по поводу цены согласен. Можно купить и дешевле Байкал какой-нибудь )
Можете почиать, что еще под гражданыский вариант переделывают https://rg.ru/2014/08/07/pulemet.htmlhttps://rg.ru/2014/08/07/pulemet.html