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Огнестрел для граждан: за сколько можно купить оружие в США

Огнестрел для граждан: за сколько можно купить оружие в США (10 фото)

Автор:
04 февраля 2021 11:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: исследователи сайтов   обзор   огнестрельное оружие   оружие   оружие в США   пистолеты   сша   
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Примечание: материал не является рекламным. Ссылок предоставлено не будет из-за ФЗ-83 "О рекламе".

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Метки: исследователи сайтов   обзор   огнестрельное оружие   оружие   оружие в США   пистолеты   сша   
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1k
Максим Час назад
Следует начать с того, что в нашей истории уже был оборот короткоствола. А так, конечно. Оружие должно быть доступным. Вся статистика говорит об этом.
Сейчас законопослушный гражданин стоит ниже любого преступника, который не следует букве закона и не ограничивает себя в подборе средств для своей деятельности.
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Показать 1 ответ
213
jeka 8 минут назад
Возьмём к примеру штат вермонт, самый безопасный штат в США.
Думаю надо у нас легализовать КС , и вносить изменение в законы о самообороне. Чтоб как в штатах: полез к тебе домой "негодяй" с непонятными намерениями, а ты его грохнул. (Всё, конец истории. Все счастливы, кроме негодяя)
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148
Chaim Kushnir 22 минуты назад
я бы цену в США на оружие снизил. Чтобы вообще каждый желающий нигер мог приобрести. Пусть у них ЕЩЕ больше порядка будет)))))))))))
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12k
Пумба 22 минуты назад
Для защиты жилища - пожалуйста, в магазине новый помповик от $160 стоит.
https://ibis.net.ua/products/details/ruzhe-halk-yldz-pompovoe-mod3-1276-71/https://ibis.net.ua/products/details/ruzhe-halk-yldz-pompovoe-mod3-1276-71/
Не думаю, что кому-то для защиты дома нужен калаш. Может, НСВТ "Утёс" тогда на крышу? А пистолет - правда не знаю. Слишком велик соблазн таскать его с собой по улице. А там, глядишь, и повод применить подвернется...
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4k
TirAn Полчаса назад
В сша от огнестрела помирает около 15 000 чел в год.
Нам такое надо? Мне кажется 25-30 тысяч трупов на дорогах и так достаточно.
Категорически против короткоствола, травмата и даже СХП и ММГ.
Охотничье оружие с 21 года и не ранее. Нараезное после 25 лет.
И толлько тем, кто отслужил хотя бы срочную. Откосил от службы - в пролёте.
я владел ИЖ-27, СКС, ИЖ-76, стаж с 1996 года
А теперь диванные эксперты, которые даже в армии не служили, начинайте минусовать, а потом идите играть в свои стрелялки
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12k
Пумба Полчаса назад
"либерализовать"? Не нужно. Нужно легализировать.
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887
Медвежья Ферма Час назад
Чего то доровото для глока.. у нас глок 17/5 стоит 700 евро, а в штатах всегда былп такая же цена в долларах. Еще и магазин нв 10 паьронов..
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950k
Никифоридис Автор поста Медвежья Ферма Полчаса назад
У нас это... где?
Прибалтика, Италия, Западная Европа?..
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1k
Дмитрий Медвежья Ферма Полчаса назад
Никогда не видел обойму для Glock 17 на 10 патронов.
Будет возможность - сделайте фото пожалуйста.
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50k
pynh Час назад
Какая связь между ценой там и легалайзом тут?
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4k
Странник Час назад
У нас аналогичные карабины дешевле :)
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950k
Никифоридис Автор поста Странник Полчаса назад
Аналогичное что?
Гладкоствол не является аналогом. А по поводу цены согласен. Можно купить и дешевле Байкал какой-нибудь )
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4k
Странник Никифоридис 47 секунд назад
Нарезные карабыины, естессно. В плане карабинов у нас можно купить все что угодно, если в магазин не более 10 патронов влезает и не стреляет очередями. Я даже пулемет максим огражданеный видел. Зайдие в любой приличный оружейный магазин и посмотрите там ассортимент и цены.
Можете почиать, что еще под гражданыский вариант переделывают https://rg.ru/2014/08/07/pulemet.htmlhttps://rg.ru/2014/08/07/pulemet.html
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9k
Kostick Час назад
баррет под десять тыр стоит. на эсэшай и таким можно владеть.
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950k
Никифоридис Автор поста Kostick Полчаса назад
Три раза перечитал и ничего не понял. Изъяснитесь несколько иначе, пожалуйста
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9k
Kostick Никифоридис Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
SSD Час назад
Самое распространенное орудие убийства в России кухонный нож.
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35k
parallax SSD Час назад
На амуниции экономят.
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