В Архангельской области разогнали пикет снеговиков

Жительница деревни Зачачье Холмогорского района перед своим домом слепила несколько снеговиков и украсила их плакатами. Этот самодеятельный дизайн не понравился стражам правопорядка, которые сняли картонные таблички и увезли с собой на экспертизу.
Жительница Поморья Елена Калинина слепила несколько снеговиков, снабдила их самодельными плакатами, содержание которых очень не понравилось сотрудникам местной полиции.
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Через короткое время к дому Елены в селе Зачачье Холмогорского района подъехали стражи порядка, которые сняли плакаты с митингующих снеговиков и увезли их с собой. «Я так поняла, что это было указание из Архангельска местному участковому составить протокол. Что ему не нравится? Указание пришло — надо составить, всё. Пока что они не могут квалифицировать (это по какой-то статье), - рассказывает Елена.
Протокол на активистку не составили, т.е. по ее словам "снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя".
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Он же святой!
Но если быть точным, он страстотерпец, а не святой
Страстоте рпец так называют в Православной Церкви вообще всех христианских мучеников, которые претерпели страдания (страсть, греч. ... В 2000 году последний российский император Николай II и его семья, расстрелянные по решению Уральского Совета в 1918 году, были канонизированы в лике страстотерпцев.
Лодку он шатает тут, пошёл вон, Навальнёнок!
Tam : " ya ne hotela ", "ya ne budu bolshe nikogda "ne rabotaet .