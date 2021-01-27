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В Архангельской области разогнали пикет снеговиков

В Архангельской области разогнали пикет снеговиков (9 фото)

Автор:
27 января 2021 15:26
Сообщество : Политика
Метки: Архангельская область   Поморье   митинг   пикет   плакат   политика   снеговики   
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9
Жительница деревни Зачачье Холмогорского района перед своим домом слепила несколько снеговиков и украсила их плакатами. Этот самодеятельный дизайн не понравился стражам правопорядка, которые сняли картонные таблички и увезли с собой на экспертизу.
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Метки: Архангельская область   Поморье   митинг   пикет   плакат   политика   снеговики   
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47  комментариев
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11k
Хреноффф 6 часов назад
Снеговики, кстати, явно несовершеннолетние
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28k
LEPA 15 минут назад
Свежая новость,вдогонку к арестованным снеговикам.

Свежая новость,вдогонку к арестованным снеговикам.
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2k
mtonaka 42 минуты назад
Я так понимаю, что снеговиков теперь приравняют к иностранным агентам?
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277
Волк Тамбовский Час назад
Удивительно как за такое вопиющее преступление, эту бабку, слуги режима не избили прикладами прямо у хаты.
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28k
Юр21 2 часа назад
Прежде чем снеговиков с плакатами делать и в тырнеты выставлять бурьян возле дома убрала бы, или бурьян и крапиву возле дома Путин должен косить?
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2k
Carex Юр21 2 часа назад
Сисян.
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28k
Юр21 Carex Час назад
Да-да, на них где сядешь, там и слезешь, там только языком мести горазды.
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8k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Нет покоя ипанутым. Самоутверждаться нужно делом, а не детскими провокациями в стиле "позвонил в соседскую дверь и спрятался на площадке за лифтовой шахтой"
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1k
zenon 3 часа назад
Я знаю, на кого полицаи подумали!
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16k
Alush zenon 3 часа назад
Не уж-то на местного деревенского дурачка?
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216
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Ну про долой царя это уже экстимизьм и оскорбление чувств верующих

Он же святой!
Ну про долой царя это уже экстимизьм и оскорбление чувств верующих Он же святой!
Ну про долой царя это уже экстимизьм и оскорбление чувств верующих Он же святой!
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2k
Артур Будкин Обратная сторона Луны 3 часа назад
а это что, единственный царь за всю историю? тут может про другого какого
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216
Обратная сторона Луны Артур Будкин 3 часа назад
неужели про Ивана нашего, Васильевича?
неужели про Ивана нашего, Васильевича?
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16k
Alush Обратная сторона Луны 3 часа назад
Он не святой, он причисленный к лику святых. Это не одно и то же. Но юмор ваш понятен.
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216
Обратная сторона Луны Alush 2 часа назад
По моему, это синонимы.

Но если быть точным, он страстотерпец, а не святой

Страстоте рпец так называют в Православной Церкви вообще всех христианских мучеников, которые претерпели страдания (страсть, греч. ... В 2000 году последний российский император Николай II и его семья, расстрелянные по решению Уральского Совета в 1918 году, были канонизированы в лике страстотерпцев.
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
В Архангельской области разогнали пикет снеговиков
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12k
Kost 4 часа назад
Ну и где фотки как синимают и везут картонки на экспертизу? Или хотя бы снеговиков без картонок.
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2k
Василий 4 часа назад
Я этих снеговиков в ТикТоке видел! Деревянными табличками торгуют!
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127
Олег Пальчик 4 часа назад
Детишки развлекались )))
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29k
Михаил 4 часа назад
Ты не понимаешь,нам нужно ещё чуть-чуть потерпеть и всё будет хорошо. В.В любит нас и заботится о процветании страны!
Лодку он шатает тут, пошёл вон, Навальнёнок!
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2k
Нескучный сад 4 часа назад
А если задуматься, то вообще не смешно. Целый участковый воюет со снеговиками и безобидными надписями!
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43k
Alex Ivanov 4 часа назад
Совпадение) Сегодня из Белоруссии(дорога возле Кобрина) в новостях - милиция заинтересовалась снеговиками. Там они вдоль дороги в рядок стояли. Экстаз почти полный среди местных протестунов, неполный, потому что милиция спугнула и символику нанести протестуны не успели.
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8k
MihailoSerbiya 5 часов назад
A budutli v tyurme s Vami ostalnie zeki soglasovat sex ?
Tam : " ya ne hotela ", "ya ne budu bolshe nikogda "ne rabotaet .
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13k
Ser 5 часов назад
В Архангельской области разогнали пикет снеговиков
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8k
K7OO Ser 4 часа назад
Ты, наверное, страшно удивишься, но в России полицию создал Петр I аж 300 лет назад. И пытаться притягивать сюда фашизм - это верх тупости. Да и вообще, любителям майданов про потомков фашистов лишний раз лучше не заикаться, а то может неудобно получиться.
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629
jug 5 часов назад
Последствия разгона митингующих.
Последствия разгона митингующих.
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7k
Natrogrii jug 4 часа назад
В Архангельской области разогнали пикет снеговиков
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27k
lem02 5 часов назад
Не удивлюсь, если пара силовиков пострадали от противоправных действий снежных... Ну там моральные страдания или морковка в интересном месте...
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10k
alexis 6 часов назад
Елена живёт в заброшенном доме? Хотя да, когда снег убирать и за домом следить- всё время отнимают революционные хлопоты.
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8k
Михалыч 6 часов назад
Этот пост - ховно, автор ...
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