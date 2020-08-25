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Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже

Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже (6 фото)

Автор:
25 августа 2020 17:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хью Джекман   актер   в мире   звезды   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   
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Австралийскому актеру Хью Джекману, звезде "Людей Икс", скоро исполнится 52 года, но актер неизменно находит время для занятий спортом, и выглядит шикарно. На днях папарацци засняли Джекмана на пляже - он отдыхал с супругой недалеко от своего дома в Хэмптоне, США.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хью Джекман   актер   в мире   звезды   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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145
Шпут 2 часа назад
Когда пропускал день ног
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15k
Андрей Н. 3 минуты назад
А в чем прикол? Кто-то из мужиков-фишкян иначе выглядит?
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9k
Taximaxi 18 минут назад
Фу-ты ,ну-ты ,ножки гнуты.
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120
DjonDalton Полчаса назад
Да простят меня Спортсмены, но каким местом он пол тонны жмет в качестве личного рекорда, если ни жопы ни ног нет вообще?
Вижу подкачан плечевой пояс, грудь и, видимо, спина. остальное все)
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6k
Саша Смирнов 48 минут назад
А чего это он живот втянул? Видно по появившимся впадинам по бокам от пупка.
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3k
McGui 50 минут назад
когда пропускал каменты "Когда пропускал день ног" ))
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5k
Михаил 2 часа назад
Красавчик! Одно озадачивает - это точно его жена? Если да, то почему
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Поверьте, 52 - это ещё не возраст.
Авторитетно заявляю.
)))))))))
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12k
Максим 3 часа назад
интернет взорвал?
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2k
Chocolate Jesus 3 часа назад
а жить то когда? окунуться, епнуть пивка, зажечь папироску с сечкой- летом жизнь пздцево легка.
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600
GantZ Chocolate Jesus 2 часа назад
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