Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже

В октябре этого года Джекману исполняется 52 года, но актер неизменно находит время для занятий спортом, и находится в прекрасной форме. Джекман всегда был без ума от спорта: он придерживается тренировочного режима, боксирует в парке, играет в регби на пляже и не выходит из зала.