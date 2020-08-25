Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже

Австралийскому актеру Хью Джекману, звезде "Людей Икс", скоро исполнится 52 года, но актер неизменно находит время для занятий спортом, и выглядит шикарно. На днях папарацци засняли Джекмана на пляже - он отдыхал с супругой недалеко от своего дома в Хэмптоне, США.
В минувшие выходные папарацци засняли актера Хью Джекмана, известного по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", на пляже недалеко от его дома в Хэмптоне, США. Актер отдыхал у океана со своей супругой, 64-летней актрисой и продюсером Деборрой-Ли Фернесс, и собакой.
В октябре этого года Джекману исполняется 52 года, но актер неизменно находит время для занятий спортом, и находится в прекрасной форме. Джекман всегда был без ума от спорта: он придерживается тренировочного режима, боксирует в парке, играет в регби на пляже и не выходит из зала.
В чем секрет физической формы актера? Он прост - кардио и упражнения с весами. Джекман рассказал, что тренируется пять раз в неделю, уделяя много внимания питанию - он употребляет пищу 6-7 раз в день. Личный рекорд Джекмана в тренажерном зале - жим 150 кг от груди и почти полтонны ногами.
В июле актер признался, что тоскует по родной Австралии, находясь на продолжительной изоляции в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. После того, как в мире объявили пандемию, актер с женой успели перевезти своих детей - сына Оскара Максимилиана (род. 2000) и дочь Аву Элиот (род. 2005), - в Америку.
Что касается карьеры Джекмана, в июле он был номинирован на премию "Эмми" за главную мужскую роль в черной комедии "Плохое образование" (Bad Education, в российской локализации пока под названием "Безупречный"), где актер играет учителя-взяточника.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вижу подкачан плечевой пояс, грудь и, видимо, спина. остальное все)
Авторитетно заявляю.
)))))))))